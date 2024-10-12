В Раде предлагают выплачивать пенсии по-новому: к чему готовиться пенсионерам

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, по которому предлагается проводить выплату пенсий по-новому.
Как сообщил народный депутат Тарас Тарасенко в эфире Ранок.LIVE, документ предусматривает, что "Новая почта" сможет стать оператором пенсионных выплат через свою платежную систему NovaPay.
"NovaPay может стать таким оператором также. Они говорят, что у них также большая сеть, и это будет удобнее и оперативнее работать, чем "Укрпочта" в селах", - отметил он.видео дня
Стоит заметить, что сейчас эти функции выполняют государственные учреждения: "Укрпочта" и "Ощадбанк".
Что такое "Новая почта"?
"Новая почта" - украинская частная компания по логистике, лидер экспресс-доставки по объемам доставленных посылок в Украине. Компания предоставляет бизнесу и частным лицам полный спектр логистических и связанных с ними услуг. Основана в 2001 году в Полтаве. Входит в группу компаний Nova, пишет Википедия.
Выплата пенсий в Украине - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, в октябре 2024 года пенсионные выплаты поступят не всем гражданам Украины пенсионного возраста. В частности, ограничения коснутся тех пенсионеров, которые имеют статус ВПЛ, полученный до 24 февраля 2024 года, и не прошли идентификацию.
Также известно, что в 2025 году с банковских счетов пенсионеров-переселенцев могут изъять неиспользованные пенсионные средства. Такое предложение содержится в статье 41 проекта государственного бюджета на следующий год, которую Кабинет Министров Украины подал на рассмотрение в Верховную Раду.
Кроме того, в Украине планируют изменить систему расчета пенсий. На основе страхового стажа и уровня заработной платы будут начислять баллы.
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