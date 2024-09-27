Все будет зависеть от 'баллов': в Украине будут рассчитывать пенсии по-новому

В Украине введут систему баллов для расчета пенсионных выплат, которая будет учитывать стаж и зарплату, рассказала Оксана Жолнович.

https://glavred.info/economics/vse-budet-zaviset-ot-ballov-v-ukraine-budut-rasschityvat-pensii-po-novomu-10600607.html Ссылка скопирована

В Украине введут систему баллов для расчета пенсий / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине планируют изменить систему расчета пенсий. На основе страхового стажа и уровня заработной платы будут начислять баллы. Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович во время презентации "Социального портала".

"В рамках пенсионной реформы мы хотим сделать такие изменения, которые бы показывали очень простой механизм расчета и выплаты пенсий", - заявила она.

Жолнович отметила, что новый механизм расчета пенсий будет упрощенным и будет базироваться на двух ключевых показателях: количестве лет трудового стажа и сумме страховых взносов. Эти показатели будут превращать в баллы.

видео дня

"И мы эти два критерия закладываем в баллы, которые будут суммироваться за каждый месяц. И каждый человек при выходе на пенсию будет иметь совокупность баллов, которая переведется в процент к средней заработной плате по Украине", - пояснила министр.

По ее словам, этот подход наиболее точно отражает финансовую реальность. Она также отметила, что таким образом удастся обеспечить справедливый механизм накопления пенсионных взносов в рамках солидарной системы.

"Это наиболее релевантная категория, которая показывает реальность денежных средств. То, что мы все как украинцы в рамках средней зарплаты, зарабатываем, это та сумма, по которой мы в конкретном году живем", - добавила Жолнович.

Кто такая Оксана Жолнович? Жолнович Оксана Ивановна (21 февраля 1979, Львов) - министр социальной политики Украины (с 19 июля 2022 года), кандидат юридических наук, доцент.

Выплата пенсий в Украине - последние новости

Напомним, пенсионная система Украины нуждается в упрощении, поскольку расчет выплат является сложным, отметила министр социальной политики Оксана Жолнович. По ее словам, при стаже от 35 лет человек может рассчитывать на 30% своего среднего заработка в пенсионной системе.

Также в сентябре пенсионеры, достигшие 75 лет, получат надбавку в размере 456 гривен, если их пенсия не превышает 10 340,35 грн. Также закон предусматривает другие доплаты: пенсионеры в возрасте от 70 лет получат 300 гривен, а те, кому более 80 лет - 570 гривен.

Как сообщал Главред, в Украине состоится очередная индексация пенсий в марте 2025 года, как и в предыдущие два года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль и подчеркнул, что государство сохранило все социальные выплаты

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред