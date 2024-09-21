Цены выросли в 1,5 раза: в Украине изменилась стоимость популярного овоща

В Украине реализовывают тепличные огурцы на 150% дороже, чем в прошлом году.

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Украине снижают стоимость популярного овоща / Колаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

В Украине снижаются цены на тепличные огурцы. Причиной удешевления стало существенное увеличение предложения тепличных огурцов, тогда как спрос со стороны покупателей продолжал постепенно снижаться. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

По данным аналитиков, на прошлой неделе на рынке наблюдались положительные ценовые тенденции, однако это повлекло уменьшение торговой активности.

Сейчас тепличные хозяйства Украины продают огурцы по 40-55 грн/кг в зависимости от сорта, качества и объемов партии. Это - на 11% дешевле, чем на прошлой неделе.

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"Избежать ценового спада тепличным комбинатам не удалось, даже несмотря на значительное снижение конкуренции со стороны огурцов из открытого грунта. Сейчас эту продукцию предлагают единичные хозяйства, которые отгружают на рынок остаточные партии овощей среднего и низкого качества", - отметили аналитики.

Несмотря на очередное снижение цен, тепличные огурцы продаются на 150% дороже, чем в аналогичный период 2023 года.

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Цены в Украине - последние новости

Напомним, в Украине растут цены на морковь из-за сокращения предложения на рынке при стабильном спросе. Фермеры отгружают качественную морковь по 12-16 грн/кг.

Также в Украине стремительно вырос спрос на картофель из-за слухов о дефиците качественного урожая, что привело к повышению цен. По данным аналитиков EastFruit, цена картофеля выросла на 16% и сейчас составляет 12-18 грн/кг.

Как сообщал Главред, из-за аномальной жары украинские фермеры ожидают плохой урожай лука, сообщил директор сельскохозяйственной компании Андрей Марущак. Цены на овощ могут вырасти до 20-30 грн/кг, что почти вдвое больше нынешних.

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