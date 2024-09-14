В Украине стремительно 'взлетели' цены на продукты: что подорожало за месяц

В среднем цены на продукты питания выросли в августе на 0,9%, свидетельствуют данные Госстата.

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Что подорожало в Украине за месяц / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В августе 2024 года цены на продукты в Украине выросли в среднем на 0,9%. Больше всего подорожала капуста, ее стоимость выросла вдвое. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

По данным ведомства, средняя цена капусты в августе 2024 года выросла на 100% и составила 31,9 гривны за килограмм. Лук подорожал на 14,3%, его стоимость поднялась до 24,9 гривен за килограмм. Цены на яйца выросли на 8,9% в составляют 29,6 гривен за десяток.

В то же время, цены на свеклу снизились на 24,9% до 14,3 гривен за килограмм. Стоимость моркови упала на 25,8% до 16,4 гривен за килограмм, а картофель уменьшилась в цене на 10,0% до 17,3 гривен за килограмм.

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Цены на продукты в Украине / Фото: скриншот данных Госстата

Цены на алкоголь и сигареты

В августе водка в Украине подешевела на 3,8%. Как отмечает Госстат, стоимость водки составляет 118,3 гривен за бутылку объемом 0,5 литра. Столовые вина украинских марок подорожали на 0,8% - до 121,0 гривен за бутылку объемом 0,7 литра.

Однако цены на пиво снизились на 0,3%. За бутылку объемом 0,5 литра просят 31,5 гривен.

Также на 1,5% подорожали сигареты премиум-класса. Их стоимость в среднем составит 108,3 гривны за пачку.

Цены на алкоголь и сигареты в Украине / Фото: скриншот данных Госстата

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Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, первая неделя осени в Украине прошла без значительных скачков цен, хотя некоторые продукты все же подорожали. Больше всего выросла стоимость чеснока, брокколи и цветной капусты.

Также в Министерстве аграрной политики и продовольствия заявили, что в этом году низких цен на овощи ожидать не следует из-за высоких затрат на хранение. Цены на овощи, в частности на картофель, останутся высокими до весны из-за расходов на электричество.

Как сообщал Главред, осенью цены на мясную продукцию могут вырасти до 3% из-за повышения стоимости кормов и влияния аномальной погоды, сообщила науковица Института аграрной экономики Наталья Копытец.

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