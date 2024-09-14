В Украине стремительно 'взлетели' цены на продукты: что подорожало за месяц

В августе 2024 года цены на продукты в Украине выросли в среднем на 0,9%. Больше всего подорожала капуста, ее стоимость выросла вдвое. Об этом свидетельствуют данные Госстата.
По данным ведомства, средняя цена капусты в августе 2024 года выросла на 100% и составила 31,9 гривны за килограмм. Лук подорожал на 14,3%, его стоимость поднялась до 24,9 гривен за килограмм. Цены на яйца выросли на 8,9% в составляют 29,6 гривен за десяток.
В то же время, цены на свеклу снизились на 24,9% до 14,3 гривен за килограмм. Стоимость моркови упала на 25,8% до 16,4 гривен за килограмм, а картофель уменьшилась в цене на 10,0% до 17,3 гривен за килограмм.
Цены на алкоголь и сигареты
В августе водка в Украине подешевела на 3,8%. Как отмечает Госстат, стоимость водки составляет 118,3 гривен за бутылку объемом 0,5 литра. Столовые вина украинских марок подорожали на 0,8% - до 121,0 гривен за бутылку объемом 0,7 литра.
Однако цены на пиво снизились на 0,3%. За бутылку объемом 0,5 литра просят 31,5 гривен.
Также на 1,5% подорожали сигареты премиум-класса. Их стоимость в среднем составит 108,3 гривны за пачку.
Государственная служба статистики Украины
Госстат Украины - национальный орган статистики Украины, центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется министром Кабинета Министров Украины.
Обеспечивает проведение в жизнь государственной политики в области статистики, создание и надлежащее функционирование общегосударственной системы экономико-статистической информации на территории Украины, пишет Википедия.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, первая неделя осени в Украине прошла без значительных скачков цен, хотя некоторые продукты все же подорожали. Больше всего выросла стоимость чеснока, брокколи и цветной капусты.
Также в Министерстве аграрной политики и продовольствия заявили, что в этом году низких цен на овощи ожидать не следует из-за высоких затрат на хранение. Цены на овощи, в частности на картофель, останутся высокими до весны из-за расходов на электричество.
Как сообщал Главред, осенью цены на мясную продукцию могут вырасти до 3% из-за повышения стоимости кормов и влияния аномальной погоды, сообщила науковица Института аграрной экономики Наталья Копытец.
Читайте также:
- Цены бьют рекорды: в Украине стремительно взлетела стоимость самых популярных овощей
- Бензин и газ в Украине вырастут более чем на 9%: чего ожидать с 1 сентября
- Цены без остановки растут: в Украине не утихает ажиотаж вокруг популярного овоща
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред