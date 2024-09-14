УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Деньги

В Украине стремительно "взлетели" цены на продукты: что подорожало за месяц

Руслана Заклинская
14 сентября 2024, 20:36
423
В среднем цены на продукты питания выросли в августе на 0,9%, свидетельствуют данные Госстата.
В Украине стремительно 'взлетели' цены на продукты: что подорожало за месяц
Что подорожало в Украине за месяц / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В августе 2024 года цены на продукты в Украине выросли в среднем на 0,9%. Больше всего подорожала капуста, ее стоимость выросла вдвое. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

По данным ведомства, средняя цена капусты в августе 2024 года выросла на 100% и составила 31,9 гривны за килограмм. Лук подорожал на 14,3%, его стоимость поднялась до 24,9 гривен за килограмм. Цены на яйца выросли на 8,9% в составляют 29,6 гривен за десяток.

В то же время, цены на свеклу снизились на 24,9% до 14,3 гривен за килограмм. Стоимость моркови упала на 25,8% до 16,4 гривен за килограмм, а картофель уменьшилась в цене на 10,0% до 17,3 гривен за килограмм.

видео дня
В Украине стремительно 'взлетели' цены на продукты: что подорожало за месяц
Цены на продукты в Украине / Фото: скриншот данных Госстата

Цены на алкоголь и сигареты

В августе водка в Украине подешевела на 3,8%. Как отмечает Госстат, стоимость водки составляет 118,3 гривен за бутылку объемом 0,5 литра. Столовые вина украинских марок подорожали на 0,8% - до 121,0 гривен за бутылку объемом 0,7 литра.

Однако цены на пиво снизились на 0,3%. За бутылку объемом 0,5 литра просят 31,5 гривен.

Также на 1,5% подорожали сигареты премиум-класса. Их стоимость в среднем составит 108,3 гривны за пачку.

В Украине стремительно 'взлетели' цены на продукты: что подорожало за месяц
Цены на алкоголь и сигареты в Украине / Фото: скриншот данных Госстата

Государственная служба статистики Украины

Госстат Украины - национальный орган статистики Украины, центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется министром Кабинета Министров Украины.

Обеспечивает проведение в жизнь государственной политики в области статистики, создание и надлежащее функционирование общегосударственной системы экономико-статистической информации на территории Украины, пишет Википедия.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, первая неделя осени в Украине прошла без значительных скачков цен, хотя некоторые продукты все же подорожали. Больше всего выросла стоимость чеснока, брокколи и цветной капусты.

Также в Министерстве аграрной политики и продовольствия заявили, что в этом году низких цен на овощи ожидать не следует из-за высоких затрат на хранение. Цены на овощи, в частности на картофель, останутся высокими до весны из-за расходов на электричество.

Как сообщал Главред, осенью цены на мясную продукцию могут вырасти до 3% из-за повышения стоимости кормов и влияния аномальной погоды, сообщила науковица Института аграрной экономики Наталья Копытец.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

сигареты Госстат цены на продукты овощи алкоголь деньги
Реклама

Главное за день

Граница прорвана, россиянам грозит "котел": в ВСУ говорят о новой операции в РФ

Граница прорвана, россиянам грозит "котел": в ВСУ говорят о новой операции в РФ

21:55 Украина
"Очень сложный процесс": Украина начала производство снарядов натовского калибра

"Очень сложный процесс": Украина начала производство снарядов натовского калибра

21:04 Украина
"Положили" крупные банки РФ: киберспециалисты ГУР ударили по оккупантам – СМИ

"Положили" крупные банки РФ: киберспециалисты ГУР ударили по оккупантам – СМИ

20:20 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп на завтра 15 сентября: Стрельцам - важное событие, Весам - увлекательный день 24240

Гороскоп на завтра 15 сентября: Стрельцам - важное событие, Весам - увлекательный день

Строго запрещено: почему нельзя бросать пельмени в кипяток - причина удивит 15435

Строго запрещено: почему нельзя бросать пельмени в кипяток - причина удивит

Боже мой : Клара Новикова вышла на связь и ошарашила заявлением 11906

"Боже мой": Клара Новикова вышла на связь и ошарашила заявлением

Лунное затмение 18 сентября 2024: Стрельцам - переезд, Рыбам - перемены, Овнам - исцеление 10097

Лунное затмение 18 сентября 2024: Стрельцам - переезд, Рыбам - перемены, Овнам - исцеление

Последние новости

21:55

Граница прорвана, россиянам грозит "котел": в ВСУ говорят о новой операции в РФ

21:38

Россия запустила по Украине баллистику: в Одессе прогремели взрывы

21:04

"Очень сложный процесс": Украина начала производство снарядов натовского калибра

20:36

В Украине стремительно "взлетели" цены на продукты: что подорожало за месяц

20:20

"Положили" крупные банки РФ: киберспециалисты ГУР ударили по оккупантам – СМИ

Сможет ли Украина победить Россию: Фесенко – о том, как выборы в США повлияют на исход войныСможет ли Украина победить Россию: Фесенко – о том, как выборы в США повлияют на исход войны
19:36

РФ внезапно перебросила тысячи оккупантов на Курщину: в ВСУ раскрыли данные

19:10

Как демографический кризис влияет на экономику и политику страны?мнение

19:09

Прилетело по предприятию: в результате удара РФ на Запорожье есть погибшие

19:08

Украина озвучила США и Британии цели РФ, которые хочет атаковать - Reuters

Реклама
18:45

"Я теперь на родной земле": первые звонки военных после возвращения из пленаВидео

18:39

Еще те кузнечики-прыгуны: эксперты объяснили, почему коты так любят прыгать

18:13

"Покрошили" россиян вместе с техникой: кадры спецоперации ГУР у берегов КрымаВидео

17:16

ВСУ освободили еще несколько сел в Курской области: в DeepState раскрыли детали

17:11

"Это чудо": появились неожиданные детали нового обмена пленными

16:55

ВСУ держат россиян "лоб в лоб": ситуация в Покровске снова осложнилась - ВСУ

16:25

Второй мост за два дня: россияне разрушили путепровод "Восточный" в Покровске - ГВА

16:13

MELOVİN послал пьяную женщину прямо во время концерта

16:12

У Шольца заговорили о переговорах между Украиной и РФ: что предлагает Берлин

15:57

СБУ задержала всех поджигателей военных авто: наказания не избежать - эксперт

15:36

8 советов, как избежать натирания обуви: ножки будут "летать"

Реклама
15:29

Путину грозит двойной удар, из-за двух стран он не решится применить ядерку – СНБО

15:16

У россиян десятки "двухсотых": на Курщине разгромили части "элитных" войск РФВидео

14:48

Овощи дешеветь не будут: украинцам дали неутешительный прогноз по ценам

14:39

Умер известный украинский фольклорист

14:38

В саду будет маленькая Голландия: когда и как правильно сажать тюльпаныВидео

14:38

Наши - дома: 103 воина вернулись в Украину, среди освобожденных есть азовцы

14:24

Шольц резко объявил о позиции Германии по поставкам Украине Taurus

14:06

Британская разведка показала уничтоженные мосты в Курской областиФото

13:42

ВСУ снова прорвались на Курщине: тысячи россиян под угрозой окружения - Forbes

13:37

Удары оружием Запада вглубь РФ: у Зеленского ответили на угрозы Путина

13:14

Что нельзя делать с клубникой в сентябре: одно действие уничтожит урожай

13:11

Притворился водителем: журналистка полностью разоблачила блогера ВолошинаВидео

12:51

Зачем водители поливают лобовое стекло авто минеральной водой: неожиданная хитрость

12:49

"Я бы с удовольствием": Усик признался, что хочет получить должность в Кабмине

12:22

Путин может применить ядерное оружие в России: в Reuters раскрыли планы Кремля

12:03

Постаревший Жигунов сильно сдал после смерти Заворотнюк

11:53

Зачем на бачке унитаза аж две кнопки: неординарная разгадка удивит

11:52

Оккупанты атаковали энергообъект в одной из областей Украины: что известно

11:32

Лунное затмение 18 сентября 2024: Стрельцам - переезд, Рыбам - перемены, Овнам - исцелениеВидео

11:04

ВСУ продвинулись вперед в еще одном районе Курской области: детали от ISW

Реклама
10:44

Режим Путина может получить больше оружия от КНДР: СМИ раскрыли подробности

10:11

"Он понимает, как трудно выжить": Зеленский об откровенном разговоре с Трампом

09:40

У Путина есть два варианта "ответа" на дальнобойные удары ВСУ: в США узнали детали

09:18

Без официальных объявлений: США и Британия разрешили Украине бить по РФ - Guardian

09:15

Что приготовить из тыквы: вкусные рецепты на завтрак, обед или ужин

08:42

РФ атаковала Украину более 70 "шахедами": Зеленский сделал заявление

08:35

Использование западного оружия для ударов по РФ: Байден резко ответил Путину

08:10

Почему на самом деле Путин устраивает истерику из-за разрешения на удары по РФмнение

07:46

Полномасштабное контрнаступление РФ в Курской области еще не началось - ISW

07:05

Отыскать зонтик за 8 секунд сможет только гений: загадка для людей со "зрением орла"

^
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесеОптические иллюзииНародные приметы
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять