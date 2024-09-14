Овощи дешеветь не будут: украинцам дали неутешительный прогноз по ценам

Украина по большинству овощных культур имеет собственное обеспечение, подчеркнул заместитель министра аграрной политики.

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Какими будут цены на овощи и картофель / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

В Министерстве аграрной политики и продовольствия рассказали, что низких цен на овощи в этом году ожидать уже не стоит. Высокая стоимость будет держаться из-за дополнительных расходов на хранение. Об этом сообщает Центр экономической стратегии.

Первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий на дискуссии, которую организовал Центр экономической стратегии заявил, что Украина по большинству овощных культур имеет собственное обеспечение.

"Нет перепроизводства, поэтому и не видим дешевых цен на овощи, в том числе на картофель. Но его достаточно где-то по балансу. С точки зрения объективной себестоимости производства цена соразмерна", - рассказывает он. видео дня

По его словам, значительного импорта или экспорта не предвидится, "плюс-минус мы на уровне с внутренним рынком".

"Не будет таких экстрацен, как в 2022, когда мы резко временно потеряли левобережную часть Херсонщины и Запорожье. Но и не будет каких-то меганизких цен, потому что адаптировались. Производители понимают, что потребление снизилось", - подчеркнул чиновник.

По словам Высоцкого, цены на овощи будут традиционно повышаться до весны из-за расходов на хранение. Электричество будет дорогим, поэтому влияние расходов будет больше, чем в предыдущем году.

Что такое Центр экономической стратегии? Центр экономической стратегии - неправительственный исследовательский центр по вопросам экономической политики, основанный в мае 2015 года. Задача ЦЭС - поддержка реформ в Украине с целью достижения устойчивого экономического роста. Центр осуществляет независимый анализ наиболее важных аспектов государственной политики, а также работает над усилением общественной поддержки реформ.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, первая неделя осени в Украине прошла без значительных скачков цен, хотя некоторые продукты все же подорожали. Больше всего выросла стоимость чеснока, брокколи и цветной капусты.

Также известно, что осенью 2024 года ожидается повышение цен на мясную продукцию до 3% из-за роста стоимости кормов и влияние аномальной погоды.

Кроме того, директор ЧАО НПО "Черниговэлиткартофель" Игорь Шкурко рассказал, что цена на картофель в сентябре 2024 года может подняться и достичь 20 гривен за кг.

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