В Украине жестко "взлетит" цена на хлеб: как изменится стоимость

Эксперты прогнозируют рост цены на хлеб из-за повышения цен на электроэнергию и сырье.

https://glavred.info/ukraine/v-ukraine-zhestko-vzletit-cena-na-hleb-kak-izmenitsya-stoimost-10590719.html Ссылка скопирована

В Украине вырастут цены на хлеб / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Украине могут внезапно вырасти цены на хлеб. Стоимость может увеличиться на 4,5-10 гривен. В июле батон весом 500 граммов в Украине стоил в среднем 24,6 грн. Его стоимость может вырасти на 4,5-6 грн. Об этом заявил председатель Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, сообщает BBC.

Он отмечает, что повышение цен может произойти из-за роста стоимости сырья, электричества и других составляющих. Так, например, за последние несколько месяцев стоимость муки выросла на 50% - с 10 тысяч грн/т до 15 тысяч грн/т. Ожидается, что в ноябре мука подорожает до 16-16,2 тысячи грн/т.

Учитывая то, что мука составляет 40% себестоимости хлеба, то цены на хлеб могут вырасти на 15-20%.

видео дня

Сейчас наблюдается нехватка кадров, поэтому это может стать причиной повышения зарплат.

"Если этого не произойдет, многие хлебозаводы могут просто остановиться и в стране начнутся перебои с хлебом", - заявил глава ассоциации пекарей.

Он добавил, что сейчас некоторые предприятия уже находятся на грани остановки или переходят на одну рабочую смену.

К тому же в июле ускорилась потребительская инфляция - 5,4%. При этом цены на обработанные продукты выросли на 6,5%. Такой рост цены спровоцирован повышением цены на электроэнергию. Также известно, что уже был исчерпан урожай 2023 года, а новая пшеница может быть испорчена из-за жаркого лета.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, цены на арбузы в Украине снизились на треть. Причиной падения цен стало резкое увеличение предложения из-за активной уборки урожая, тогда как спрос остается низким.

Также в Украине снизились цены на лук. Они упали на 17% по сравнению с прошлой неделей и сейчас составляют 7-13 гривен за килограмм.

Как сообщал Главред, в ближайшие месяцы в Украине ожидается дальнейшее снижение потребительских цен на продукты питания из-за массового поступления урожая. В июле 2024 года цены на продукты снизились на 0,8% по сравнению с июнем, в частности, на яйца (-11,4%) и овощи (-19,6%). В то же время цены на некоторые продукты выросли: сахар (+12,1%), масло подсолнечное (+2,9%) и фрукты (+1,4%). Инфляция в июле в годовом измерении составила 5,4%.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред