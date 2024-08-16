'Движение курсов вверх': известно, будет ли 'скачок' доллара на следующей неделе

Недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 2% от начального понедельничного курса, говорит Лесовой.

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Курс доллара на август / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Со второй половины августа медленно станет заметным "курсовое движение" вверх, хотя это не произойдет внезапно. На рынке сохранятся "умеренные темпы" изменений, при этом как в сторону подорожания, так и в сторону удешевления курсов валют. Об этом рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, передает УНИАН.

Лесовой подчеркнул, что регулятор будет готов держать в балансе спрос и предложение - то есть валютному рынку не угрожают хаотичный неконтролируемый рост валютных курсов. И по всем признакам ни доллару, ни евро не грозит такое понятие, как "дефицит".

"Как мы прогнозировали ранее, основные валютные изменения произойдут уже осенью. Однако уже сейчас можно констатировать, что постепенное движение курсов вверх отразится на "коридорах" допустимых колебаний. По крайней мере, главное изменение будет заключаться в увеличении нижней планки с 40,7 грн/долл. до 41 грн/долл., а коридоры скорее всего будут выглядеть следующим образом: 41-41,7 грн/долл. на межбанке и 41-42 грн/долл. на наличном рынке", - говорит он. видео дня

По его словам, главная объективная причина в росте курсовых показателей кроется в росте инфляции (по итогам года она может составить 8,5%), вызванной ростом тарифов на электроэнергию и сложностями в работе бизнеса вследствие июльских перебоев с энергоснабжением.

Также ожидается, что на курсовые показатели также могут повлиять решения об увеличении налоговой нагрузки, что скажется на уровне потребительских цен. Однако, как это наблюдалось в течение 8 месяцев 2024 года, курсовые изменения будут медленными и не разрушительными.

По словам банкира, характеристики валютного рынка с 19 по 25 августа будут такими:

коридоры валютных изменений: на межбанке - 41-41,7 грн/долл. и 43,5-45,5 грн/евро, на наличном рынке - 41-42 грн грн/долл. и 43,5-46,5 грн/евро;

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,2-0,3 грн, в комбанках - до 0,3-0,5 грн, в обменных пунктах - до 0,5 грн;

разница между курсами покупки и продажи: на межбанке - до 0,05 грн за 1 долл., до 0,1 грн за 1 евро, в коммерческих банках - до 0,5-0,6 грн на 1 долл., до 0,8-1 грн на 1 евро, в обменных пунктах - до 0,6-1 грн на 1 долл., до 1-1,3 грн на 1 евро;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: в зависимости от валюты - до 0,3-0,5 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 2% от начального понедельничного курса.

"На следующей неделе рынок будет жить в предвкушении осенних курсовых изменений. Однако вряд ли глобальные изменения произойдут уже вот сейчас или же по какому-то неожиданному сценарию. Эффективная монетарная стратегия НБУ предусматривает предотвращение хаоса на валютном рынке, а затем возможность резкого курсового обвала гривны снижена почти до нуля", - подчеркнул Лесовой.

Что известно о долларе? Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.

Курс доллара в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, курс гривны в августе будет преимущественно снижаться. В целом курс гривны по отношению к доллару будет колебаться на межбанковском рынке на уровне 41-42 грн, а курс евро 44,5-46,0 грн.

Кабинет министров Украины прогнозирует рост курса доллара на 10% в 2025 году. Также ожидается замедление роста экономики и усиление инфляции.

Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько говорила, что рост котировок на межбанке автоматически привел к удорожанию доллара в безналичном розничном сегменте.

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