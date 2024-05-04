Удержится ли доллар на уровне 40 грн: каким курс валют в мае - прогноз

Аналитики и банкиры конкретно объяснили, какая цена на доллар в Украине ожидается и как влияют на это НБУ и денежная помощь от США.

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Каким будет курс валют в мае? / коллаж Главред, фото УНИАН

В апреле 2024 года давление на курс гривны оказывали спрос экспортеров и ожидание девальвации на фоне затягивания в США оказания финансовой помощи Украины. В мае внимание валютна рынка будет приковано к рискам безопасности, рассказала в прогнозе порталу NV директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

По ее словам, рост котировок на межбанке автоматически привел к удорожанию доллара в безналичном розничном сегменте и вызвал соответствующий курсовой тренд в наличном сегменте.

В целом же банкиры утверждают, что в апреле усилился спрос на валюту со стороны экспортеров, а это привело к росту курса доллара до 40 грн за доллар.

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По словам директора департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александра Печерицына, на рынок влияли негативные ожидания участников, которые были связаны со значительными рисками безопасности (и с повреждением страной-агрессором энергетической и портовой инфраструктуры).

"К примеру, атака на украинскую энергетику резко увеличила импорт энергогенераторов и энергооборудования (как это было в конце 2022 года в ходе первой волны "энергетического террора"), а постоянные атаки на портовую инфраструктуры негативно влияли на объемы экспорта морским путем", — сказал он.

Кроме того, на рынке были ожидания, что Нацбанк продолжит снижение учетной ставки до 13,5% во второй половине апреля (и потому поддерживался высокий спрос на валюту).

Но, как утверждает Золотько, ближе к маю ситуация начала выравниваться.

"Регулятор усилил присутствие на рынке, что отразилось на объемах интервенций — если в марте в среднем за неделю они составляли $439 млн, то в апреле возросли до $522 млн. Поэтому курс опустился в диапазон 39,5−39,6 грн/$, а наличный доллар продавался в пределах 39,8−39,9 грн/$", — подытожила она.

Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, Он является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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Эксперты выдвигают различные сценарии валютного курса в ближайшее время. При это многие сходятся во мнении о том, что можно ожидать определенного изменения курса наличного валют.

Вместе с тем не исключается вариант того, что изменение валютного курса может быть неравномерным: при снижении в покупке и росте в продаже. Как уточняют финансовые аналитики, при планировании вероятности покупки валюты следует учитывать, что коридор курса в банках может составить от 37,3 до 38,8 гривен за доллар.

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