Скакнет ли курс доллара перед Пасхой: прогноз эксперта по финансам

В канун крупных праздников (а Пасха, без сомнений, входит в их число) традиционно в Украине наблюдается постепенный рост курса доллара к гривне. Об этом заявил в комментарии "24 каналу" финансовый эксперт Андрей Шевчишин.
Как он объяснил, перед праздниками, как правило, люди, по обыкновению, гораздо больше тратят на покупки или переводят часть своих валютных запасов в гривну. Кроме того, на повышение доллара оказывают заметное влияние другие факторы.
"Яркий пример, когда в канун нового года были высокие выплаты населению, премии, зарплаты и прочее. Эти средства частично идут на покупку доллара, ведь нет такой необходимости держать гривну на счетах", —рассказал специалист.
Далее, Шевчишин подчеркнул, что спрос на валюту превышает предложение на межбанковской валютной бирже ‒ то бишь население Украины и коммерсанты покупают доллар чаще, а продают его меньше. В ответ Нацбанк осуществляет регулирование данной ситуации на рынке из-за управляемой гибкости.
По словам эксперта, поскольку официальный курс доллара в последние недели двигается к отметке в 40 гривен, то Нацбанк уже в самом скором времени будет жестче ограничивать спрос на американскую валюту.
Что такое Национальный банк Украины?
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, Он является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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Эксперты выдвигают различные сценарии валютного курса в ближайшее время. При это многие сходятся во мнении о том, что можно ожидать определенного изменения курса наличного валют.
Вместе с тем не исключается вариант того, что изменение валютного курса может быть неравномерным: при снижении в покупке и росте в продаже. Как уточняют финансовые аналитики, при планировании вероятности покупки валюты следует учитывать, что коридор курса в банках может составить от 37,3 до 38,8 гривен за доллар.
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