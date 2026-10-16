Дожди скоро отступят: синоптик назвала дату потепления в Украине

Синоптик заявила, что самая низкая температура воздуха будет в западных областях.

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Прогноз погоды в Украине на выходные / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода на выходных

Когда температура повысится

Погода в Украине на выходных, 17 и 18 октября, будет облачной, с периодическими дождями и туманами. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Какая будет погода 17 октября

По ее словам, в субботу ожидаются дожди в южной части Украины. В то же время на остальной территории прогнозируется облачность или небольшие осадки.

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Самая низкая температура воздуха будет в западных областях, днем всего +7…+11 градусов.

На востоке будет теплее всего - +18…+23 градуса. Однако в большинстве областей ожидается +10…+15 градусов.

Погода в Украине 17 октября / фото: meteoprog

Какая будет погода 18 октября

Синоптик подчеркнула, что в воскресенье дождей станет больше. Практически повсеместно они будут от небольших до умеренных.

В то же время температура воздуха не будет подвергаться особым колебаниям.

Погода в Украине 18 октября / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В субботу существенных осадков в Киеве не ожидается. Температура воздуха будет колебаться в пределах +15…+17 градусов.

Уже в воскресенье в столице пройдет дождь, поэтому ощущение прохлады усилится.

Прогноз погоды в Киеве / фото: meteoprog

Когда в Украине потеплеет

Диденко добавила, что на следующей неделе в Украине потеплеет, а дожди прекратятся.

"На следующей неделе, ориентировочно со вторника-среды, синоптическая ситуация в Украине выровняется, атмосферное давление повысится, дожди прекратятся, а температура воздуха повысится", - подчеркнула она.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Украинский гидрометеорологический центр писал, что погода в Украине 16 октября будет находиться под влиянием циклонического процесса на юге, центр которого теперь будет располагаться над Азовским морем. Ожидаются местами значительные дожди, в Карпатах кое-где с мокрым снегом.

Синоптик Наталья Диденко отмечала, что в ближайшее время в Украине теплее всего будет в восточной части страны, а холоднее всего - в западной.

Синоптик Игорь Кибальчич заявил, что во второй половине недели циклоническая активность над Черным морем станет причиной дождей различной интенсивности. А в западной части Украины возможны ночные заморозки в отдельные дни.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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