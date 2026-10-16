Дожди скоро отступят: синоптик назвала дату потепления в Украине

Вы узнаете:
- Какая будет погода на выходных
- Когда температура повысится
Погода в Украине на выходных, 17 и 18 октября, будет облачной, с периодическими дождями и туманами. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Какая будет погода 17 октября
По ее словам, в субботу ожидаются дожди в южной части Украины. В то же время на остальной территории прогнозируется облачность или небольшие осадки.
Самая низкая температура воздуха будет в западных областях, днем всего +7…+11 градусов.
На востоке будет теплее всего - +18…+23 градуса. Однако в большинстве областей ожидается +10…+15 градусов.
Какая будет погода 18 октября
Синоптик подчеркнула, что в воскресенье дождей станет больше. Практически повсеместно они будут от небольших до умеренных.
В то же время температура воздуха не будет подвергаться особым колебаниям.
Погода в Киеве
В субботу существенных осадков в Киеве не ожидается. Температура воздуха будет колебаться в пределах +15…+17 градусов.
Уже в воскресенье в столице пройдет дождь, поэтому ощущение прохлады усилится.
Когда в Украине потеплеет
Диденко добавила, что на следующей неделе в Украине потеплеет, а дожди прекратятся.
"На следующей неделе, ориентировочно со вторника-среды, синоптическая ситуация в Украине выровняется, атмосферное давление повысится, дожди прекратятся, а температура воздуха повысится", - подчеркнула она.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, Украинский гидрометеорологический центр писал, что погода в Украине 16 октября будет находиться под влиянием циклонического процесса на юге, центр которого теперь будет располагаться над Азовским морем. Ожидаются местами значительные дожди, в Карпатах кое-где с мокрым снегом.
Синоптик Наталья Диденко отмечала, что в ближайшее время в Украине теплее всего будет в восточной части страны, а холоднее всего - в западной.
Синоптик Игорь Кибальчич заявил, что во второй половине недели циклоническая активность над Черным морем станет причиной дождей различной интенсивности. А в западной части Украины возможны ночные заморозки в отдельные дни.
Читайте также:
- Почему 17 октября нельзя рассказывать о жизненных планах: какой церковный праздник
- Топливо в Украине стремительно дорожает: что будет с ценами на АЗС до конца года
- Китайский гороскоп на завтра, 17 октября: Петухам - отказ, Козлам - хаос
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред