Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Стилистка рассказала, как выбрать модный пуховик: на что нужно обратить внимание

Кристина Трохимчук
16 октября 2026, 15:54
google news Подпишитесь
на нас в Google
Анастасия Колтунова рассказала, какие швы, цвета и фасоны пуховиков актуальны в сезоне 2026–2027.
Модные пуховики 2026 года
Модные пуховики 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, ymindshop; скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Какие пуховики будут в моде
  • Как выбрать цвет и фасон пуховика
  • Каких деталей и декора стоит избегать

Пуховик - один из самых практичных вариантов верхней одежды для холодного сезона. В то же время некоторые считают, что с ним сложно создать женственный или элегантный образ. Главред расскажет, на что обратить внимание при выборе пуховика, который прослужит не один сезон.

Трендовые пуховики 2026

Прежде всего при выборе пуховика стоит обратить внимание на стежки. По словам стилистки Анастасии Колтуновой, мелко прошитые модели уже не соответствуют актуальным тенденциям. Вместо этого стоит присмотреться к гладким пуховикам или моделям с широкими прямоугольными стежками.

видео дня

"Первый аспект, которому важно уделить особое внимание, - это крой, а именно стежки вашего пуховика. Пуховики с вот такими густыми, узкими стежками уже не актуальны. Если у вас есть такой пуховик, я советую от него избавиться и приобрести более актуальную модель. Актуальные пуховики либо полностью гладкие, либо имеют прямоугольные стежки, они достаточно широкие", - пояснила стилист Анастасия Колтунова.

Неактуальные пуховики 2026 года
Неактуальные пуховики 2026 / скриншот из видео

Лаконичный дизайн делает верхнюю одежду более универсальной. Такой пуховик легче сочетать с разными стилями - от повседневного до классического.

"Такие пуховики выглядят максимально просто и лаконично, а значит, гармонично и уместно сочетаются как с платьями, юбками, классическими брюками, так и с чем-то непринужденным", - отметила стилистка.

Трендовые пуховики 2026 года
Трендовые пуховики 2026 / скриншот из видео

Какой фасон пуховика выбрать в зависимости от типа фигуры

Пуховики отличаются длиной и силуэтом, поэтому при выборе важно учитывать свои пропорции и то, как вы планируете стилизовать верхнюю одежду. Прямые модели подойдут для сдержанных повседневных образов, а пуховики с возможностью регулировать посадку на талии помогут создать более выразительный силуэт. Стилистка советует ориентироваться не только на тренды, но и на собственный стиль.

"Пуховики бывают разной длины, разных силуэтов: есть прямые пуховики, есть пуховики, которые можно сделать приталенными и создавать более лаконичные и женственные образы. Здесь вы уже выбираете в соответствии с вашим стилем и типом фигуры", - посоветовала Анастасия Колтунова.

Пуховики для разных типов фигуры
Пуховики для разных типов фигуры / скриншот из видео

Какой цвет пуховика выбрать на осень-зиму 2026–2027

Цвет также влияет на универсальность верхней одежды. Стилистка советует отдавать предпочтение насыщенным оттенкам, избегая слишком ярких цветов, которые могут визуально добавлять объема и затруднять создание гармоничных сочетаний.

"Я советую выбирать пуховики в насыщенных оттенках. Пуховики "броских" оттенков, во-первых, могут визуально сильно увеличить вас в объемах. Во-вторых, такие яркие цвета часто сложно вписать в свои образы", - подчеркнула стилистка.

Выбирая оттенок, стоит учитывать цвета вещей, которые уже есть в вашем гардеробе. Чем легче пуховик сочетается с повседневной одеждой, тем больше образов можно создать на его основе.

Актуальные цвета пуховиков
Актуальные цвета пуховиков / скриншот из видео

Какого декора на пуховике лучше избегать

Еще один важный критерий - количество декоративных элементов. Большое количество логотипов, контрастных деталей и спортивных акцентов может сделать пуховик менее универсальным. В частности, такую модель сложнее сочетать со сдержанными и классическими вещами.

"Часто, когда на пуховике слишком много спортивных деталей, такие элементы придают ему спортивный стиль. И такой пуховик будет странно смотреться с какими-то сдержанными и классическими вещами. Поэтому я советую выбирать лаконичные, простые модели без лишнего декора", - пояснила Анастасия Колтунова.

Минималистичный пуховик легче адаптировать к разным стилям. Он не перетягивает на себя всё внимание и позволяет комбинировать верхнюю одежду с большим количеством вещей.

Как выбрать пуховик - советы стилиста смотрите здесь.

Читайте также:

Об источнике: Анастасия Колтунова

Анастасия Колтунова - украинская имидж-консультант и стилист с 6-летним опытом работы в Полтаве и Киеве. Эксперт специализируется на разборе гардероба, персональном шопинг-сопровождении и формировании вневременных капсульных аутфитов. В своём блоге в Instagram Анастасия делится профессиональными советами по выбору верхней одежды, обзорами ключевых сезонных трендов, модной критикой и разбором стильных образов для любого мероприятия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
мода пуховик
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия массированно атакует запад Украины, есть жертвы: что известно о последствиях ударов

Россия массированно атакует запад Украины, есть жертвы: что известно о последствиях ударов

17:16Война
Тепло до +22 градусов и грозы накроют Украину: прогноз погоды на 17–18 октября

Тепло до +22 градусов и грозы накроют Украину: прогноз погоды на 17–18 октября

17:09Синоптик
Дроны впервые добрались до Сургута: поражен завод "Газпрома" в 2400 км от Украины

Дроны впервые добрались до Сургута: поражен завод "Газпрома" в 2400 км от Украины

16:56Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Как собрать осколки разбитого стекла с пола — быстрый лайфхак

Как собрать осколки разбитого стекла с пола — быстрый лайфхак

Россия и Украина договорились о перемирии: где и зачем прекратили огонь

Россия и Украина договорились о перемирии: где и зачем прекратили огонь

Китайский гороскоп на завтра, 17 октября: Петухам - отказ, Козлам - хаос

Китайский гороскоп на завтра, 17 октября: Петухам - отказ, Козлам - хаос

Как превратить опавшие листья в бесплатный "золотой" гумус: лайфках садовода

Как превратить опавшие листья в бесплатный "золотой" гумус: лайфках садовода

Тест на IQ: нужно найти балерину среди фламинго за 12 секунд

Тест на IQ: нужно найти балерину среди фламинго за 12 секунд

Последние новости

17:16

Россия массированно атакует запад Украины, есть жертвы: что известно о последствиях ударов

17:14

Известная певица развелась с мужем-воином после его лечения в психбольнице

17:09

Тепло до +22 градусов и грозы накроют Украину: прогноз погоды на 17–18 октября

16:56

Дроны впервые добрались до Сургута: поражен завод "Газпрома" в 2400 км от УкраиныВидео

16:43

"Счастлива": Анита Луценко раскрыла личность избранника-иностранца

"Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы«Возможны очень жесткие графики или блекауты»: Прокип — о сценариях предстоящей зимы
16:39

Звезда сериала "Шерлок" тайно женился на коллеге, которая младше его на 21 год

16:38

Всё из-за дизеля: Портников назвал, чего на самом деле боится Трампмнение

16:23

Зачем лить уксус в бачок унитаза: результат после трех минут удивилВидео

16:22

США с 2025 года больше не финансируют Украину: в Польше объяснили, чего требуют Европа

Реклама
16:13

Федоров должен объяснить, куда исчезли обещанные им государственные проекты на миллионы, - эксперт

16:13

Диван станет чистым без дорогих средств: простой лайфхак от застарелых пятен

16:03

Доллар дешевеет, евро рванул вверх: новый курс валют на 19 октября

15:54

Стилистка рассказала, как выбрать модный пуховик: на что нужно обратить вниманиеВидео

15:51

Трем знакам зодиака улыбнется удача: что принесет новая неделя

15:49

"Не только Донбасс": Зеленский назвал настоящую цель Путина в войне и ответил Трампу

15:27

Ошибки в одежде: 7 популярных цветов, которые визуально добавляют возраста

15:27

Россия запустила рой "Шахедов": начинается новая атака

15:03

Стулья будут как новые: как убрать пятна с обивки без химчисткиВидео

14:58

Зеленский впервые провел переговоры с премьером Венгрии Мадьяром – что известно

14:55

В Украине создали воздушный дрон для эвакуации раненых с поля боя - AP

Реклама
14:32

"Она не дышит": в сети появилась запись последних минут Хайден Панеттьери

14:25

РФ не собирается завершать войну: Зеленский обратился к лидерам ЕС

13:55

"Украине не хватает денег": премьер Дании заявила о критической ситуации с бюджетом

13:52

Импичмент Трампа: изменит ли Джей Ди Вэнс политику США в отношении Украины

13:36

"Страшная утрата": актер-воин Ращук рассказал о личной трагедии

13:35

Дожди скоро отступят: синоптик назвала дату потепления в Украине

13:28

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября: Тельцам — успех, Львам — страсть

13:00

Ждать часами не придется: как быстро избавиться от льда в морозилкеВидео

13:00

Зачем хозяйки кладут розмарин и лимон в банку: невероятный эффект

12:47

Китайский гороскоп на завтра, 17 октября: Петухам - отказ, Козлам - хаос

12:46

100% бронирование работников могут отменить: что готовит Кабмин

12:41

Украина может приостановить удары по России на 100 дней: что предлагают США взамен

12:15

Топливо в Украине стремительно дорожает: что будет с ценами на АЗС до конца года

12:05

Как отпугнуть клопов от матраса: какие растения ставят в спальне в Испании

11:55

Новая волна атак на ТЦ: РФ ударила по торговым центрам Сум и Ровно, есть раненыеФото

11:47

Кто стал новым "Холостяком": развод, ребенок и скандалы Вячеслава Кравцова

11:41

Почему 17 октября нельзя рассказывать о жизненных планах: какой церковный праздник

11:40

Кто даёт лучшие советы: 7 месяцев, в которые родились самые мудрые люди

11:05

Универсальный маринад для грибов на 1 л воды: идеальный рецепт на зиму

11:03

На Волыни предупредили об угрозе утечки аммиака: что известно

Реклама
10:51

Россия отвергает перемирие: в ISW раскрыли, чего добивается Кремль

10:51

"Если ты не можешь": Денисенко раскрыла причину конфликта с мужем

10:42

В Киеве стартовал отопительный сезон: в каких районах пока не будет тепла

10:24

Дороже на старте, но дешевле с годами: какая мульча лучше для клумб

10:22

Хвойные иголки для сада и огорода: 4 способа с пользой использовать опавшую хвою

10:07

Углы ковра больше не будут загибаться: как выровнять их за одну ночьВидео

09:57

Квашеная капуста без воды и уксуса: секрет хрустящей заготовки на зиму

09:53

"Дороже только квартиры": победительница "Холостяка" показала элитную покупкуВидео

09:49

В Украине критическая нехватка ракет для Patriot: WP назвал их количество

09:20

Не обязательно штурмовать Крым: Жорин назвал возможный сценарий деоккупации

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять