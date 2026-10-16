Стилистка рассказала, как выбрать модный пуховик: на что нужно обратить внимание

Анастасия Колтунова рассказала, какие швы, цвета и фасоны пуховиков актуальны в сезоне 2026–2027.

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Модные пуховики 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, ymindshop; скриншот из видео

Вы узнаете:

Какие пуховики будут в моде

Как выбрать цвет и фасон пуховика

Каких деталей и декора стоит избегать

Пуховик - один из самых практичных вариантов верхней одежды для холодного сезона. В то же время некоторые считают, что с ним сложно создать женственный или элегантный образ. Главред расскажет, на что обратить внимание при выборе пуховика, который прослужит не один сезон.

Трендовые пуховики 2026

Прежде всего при выборе пуховика стоит обратить внимание на стежки. По словам стилистки Анастасии Колтуновой, мелко прошитые модели уже не соответствуют актуальным тенденциям. Вместо этого стоит присмотреться к гладким пуховикам или моделям с широкими прямоугольными стежками.

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"Первый аспект, которому важно уделить особое внимание, - это крой, а именно стежки вашего пуховика. Пуховики с вот такими густыми, узкими стежками уже не актуальны. Если у вас есть такой пуховик, я советую от него избавиться и приобрести более актуальную модель. Актуальные пуховики либо полностью гладкие, либо имеют прямоугольные стежки, они достаточно широкие", - пояснила стилист Анастасия Колтунова.

Неактуальные пуховики 2026 / скриншот из видео

Лаконичный дизайн делает верхнюю одежду более универсальной. Такой пуховик легче сочетать с разными стилями - от повседневного до классического.

"Такие пуховики выглядят максимально просто и лаконично, а значит, гармонично и уместно сочетаются как с платьями, юбками, классическими брюками, так и с чем-то непринужденным", - отметила стилистка.

Трендовые пуховики 2026 / скриншот из видео

Какой фасон пуховика выбрать в зависимости от типа фигуры

Пуховики отличаются длиной и силуэтом, поэтому при выборе важно учитывать свои пропорции и то, как вы планируете стилизовать верхнюю одежду. Прямые модели подойдут для сдержанных повседневных образов, а пуховики с возможностью регулировать посадку на талии помогут создать более выразительный силуэт. Стилистка советует ориентироваться не только на тренды, но и на собственный стиль.

"Пуховики бывают разной длины, разных силуэтов: есть прямые пуховики, есть пуховики, которые можно сделать приталенными и создавать более лаконичные и женственные образы. Здесь вы уже выбираете в соответствии с вашим стилем и типом фигуры", - посоветовала Анастасия Колтунова.

Пуховики для разных типов фигуры / скриншот из видео

Какой цвет пуховика выбрать на осень-зиму 2026–2027

Цвет также влияет на универсальность верхней одежды. Стилистка советует отдавать предпочтение насыщенным оттенкам, избегая слишком ярких цветов, которые могут визуально добавлять объема и затруднять создание гармоничных сочетаний.

"Я советую выбирать пуховики в насыщенных оттенках. Пуховики "броских" оттенков, во-первых, могут визуально сильно увеличить вас в объемах. Во-вторых, такие яркие цвета часто сложно вписать в свои образы", - подчеркнула стилистка.

Выбирая оттенок, стоит учитывать цвета вещей, которые уже есть в вашем гардеробе. Чем легче пуховик сочетается с повседневной одеждой, тем больше образов можно создать на его основе.

Актуальные цвета пуховиков / скриншот из видео

Какого декора на пуховике лучше избегать

Еще один важный критерий - количество декоративных элементов. Большое количество логотипов, контрастных деталей и спортивных акцентов может сделать пуховик менее универсальным. В частности, такую модель сложнее сочетать со сдержанными и классическими вещами.

"Часто, когда на пуховике слишком много спортивных деталей, такие элементы придают ему спортивный стиль. И такой пуховик будет странно смотреться с какими-то сдержанными и классическими вещами. Поэтому я советую выбирать лаконичные, простые модели без лишнего декора", - пояснила Анастасия Колтунова.

Минималистичный пуховик легче адаптировать к разным стилям. Он не перетягивает на себя всё внимание и позволяет комбинировать верхнюю одежду с большим количеством вещей.

Как выбрать пуховик - советы стилиста смотрите здесь.

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Об источнике: Анастасия Колтунова Анастасия Колтунова - украинская имидж-консультант и стилист с 6-летним опытом работы в Полтаве и Киеве. Эксперт специализируется на разборе гардероба, персональном шопинг-сопровождении и формировании вневременных капсульных аутфитов. В своём блоге в Instagram Анастасия делится профессиональными советами по выбору верхней одежды, обзорами ключевых сезонных трендов, модной критикой и разбором стильных образов для любого мероприятия.

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