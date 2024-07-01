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Что будет с курсом доллара в Украине: Кабмин дал неутешительный прогноз

Анна Ярославская
1 июля 2024, 12:36
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Правительство Украины прогнозирует замедление роста экономики и усиление инфляции.
Курс доллара, курс валют
Курс доллара доллара в Украине будет расти / Колаж: Главред, фото УНИАН

Кабинет министров Украины прогнозирует рост курса доллара на 10% в 2025 году. Также ожидается замедление роста экономики и усиление инфляции. Об этом говорится в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы.

Как сообщил в Telegram, член финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк, основным сдерживающим фактором экономического развития является разрушение энергетических мощностей Украины, восстановление которых требует больших ресурсов и времени.

Согласно обнародованному документу, правительство ожидает рост ВВП:

видео дня
  • в 2025 году на 2,7%;
  • в 2026 году на 7,5%;
  • в 2027 году на 6,2%.

Прогноз роста ВВП Украины на 2024 год на уровне 4,6% заложен в государственный бюджет на этот год и не менялся.

Что будет с курсом доллара в Украине

В бюджет на 2024 год заложен средний курс доллара на уровне 40,7 грн/доллар и 42,1 грн/доллар по состоянию на декабрь.

Когда доллар будет расти? Согласно прогнозу правительства, это произойдет в в ближайшие три года.

В 2025 году доллар подорожает до 45 гривен (45,6 на декабрь).

В 2026 году курс доллара к гривне составит 46,5 гривен (45,9 на декабрь).

В 2027 гривня подешевеет до 46,4 грн за один доллар (46,2 на декабрь).

Цены вырастут

Рост потребительских цен (декабрь к декабрю) ориентировочно составит:

  • в 2025 году на 9,5%;
  • в 2026 году на 10,4%;
  • в 2027 году – на 5,9%.

Украине грозит дефолт - последние новости

У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта. Срок долговых каникул для Украины по еврооблигациям истекает в августе. Международный валютный фонд стремится к тому, чтобы Украина договорилась о списании долга, но за оставшееся время соглашение маловероятно. Если Украина объявит дефолт, это будет свидетельствовать о нехватке веры частных инвесторов в обязательства Запада. В долгосрочной перспективе это может обернуться катастрофой для восстановления страны, пишет издание The Economist.

В марте 2024 года агентство S&P Global понизило долгосрочный кредитный рейтинг страны в иностранной валюте с "CCC" до "CC" и приближает Украину к дефолту по внешним долгам.

Агентство ожидает, что Украина начнет официальные переговоры по реструктуризации долга со своими частными кредиторами в краткосрочной перспективе и завершит процесс до середины этого года.

Что такое дефолт

Дефолт — это невыполнение договора займа, то есть неоплата своевременно процентов или основного долга по долговым обязательствам или по условиям договора о выпуске облигационного займа, передает Википедия.

Дефолт может объявляться как компаниями, частными лицами, так и государствами. Технический дефолт объявляет кредитор заёмщику.
Есть два принципиально разных вида дефолта: обычный дефолт (банкротство) и технический дефолт.

Государственные и корпоративные дефолты в истории случались довольно часто. Многие правительства и гранды мирового бизнеса когда-то были в состоянии технического дефолта, например, дефолты США в 1933-м и 1971-м годах.

Последствия суверенных дефолтов могут иметь широкие масштабы: спад в экономике, усиление инфляции и девальвации национальной валюты.

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