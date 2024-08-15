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Цены стремительно падают: в Украине ощутимо подешевел популярный овощ

Руслана Заклинская
15 августа 2024, 19:27
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В Украине продолжает дешеветь популярный овощ, сейчас его стоимость уже опустилась ниже уровня прошлого года, сообщили в EastFruit.
Цены стремительно падают: в Украине ощутимо подешевел популярный овощ
Фермеры вынуждены продавать по низким ценам популярный овощ / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Цены на лук в Украине снизились на 17% по сравнению с прошлой неделей. Сейчас стоимость овоща составляет 7-13 гривен за килограмм. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Как отмечают аналитики, практически все украинские фермеры уже начали уборку урожая, что привело к быстрому увеличению предложения на рынке. В то же время спрос на лук остается очень низким, что негативно влияет на продажи, несмотря на снижение цен.

"Понижательный ценовой тренд продиктован прежде всего большим предложением продукции на рынке, тогда как спрос на лук достаточно невысокий. Большинство хозяйств начали активно распродавать имеющиеся запасы некондиционной продукции", - пояснили в EastFruit.

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В то же время, по словам фермеров, из-за погодных условий этого сезона качественного лука, пригодного для длительного хранения, очень мало. Поэтому увеличился процент потерь и доля некондиционной продукции, которую фермеры пытаются сбыть в первую очередь.

Сейчас цены на лук в Украине уже на 12% ниже, чем в середине августа 2023 года. Однако аграрии прогнозируют, что уже в сентябре 2024 года цены на лук могут вырасти, поскольку запасы продукта в хозяйствах существенно сократятся.

Проект EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, цены на арбузы в Украине снизились на треть. Причиной падения цен стало резкое увеличение предложения из-за активной уборки урожая, тогда как спрос остается низким

Также в Украине изменились цены на овощи, в частности подорожали картофель, морковь и помидоры. Предложение репчатого лука выросло и он стал самым продаваемым товаром среди овощей.

Как сообщал Главред, в ближайшие месяцы в Украине ожидается дальнейшее снижение потребительских цен на продукты питания из-за массового поступления урожая. В июле 2024 года цены на продукты снизились на 0,8% по сравнению с июнем, в частности, на яйца (-11,4%) и овощи (-19,6%). В то же время цены на некоторые продукты выросли: сахар (+12,1%), масло подсолнечное (+2,9%) и фрукты (+1,4%). Инфляция в июле в годовом измерении составила 5,4%.

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