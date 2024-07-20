Цены взлетели на 40% за неделю: в Украине резко подняли стоимость популярного овоща

Несмотря на рост цен, спрос на популярный овощ остается стабильно высоким, рассказали аналитики.

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Стоимость популярного среди украинцев овоща стремительно растет / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

В Украине стремительно выросла стоимость тепличных огурцов. Фермеры реализуют огурцы по цене от 25 до 50 грн за килограмм. Это на 40% больше, чем в конце прошлой недели. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По словам аналитиков, основной причиной такого роста является значительное сокращение предложения на рынке. Многие тепличные комбинаты завершили реализацию огурцов первого оборота и планируют возобновить поставки не ранее середины августа. В то же время спрос на тепличные огурцы остается высоким, что дополнительно повышает цены.

"Не помогает снять нагрузку на рынке тепличных овощей и продукция открытого грунта. Предложение последней на этой неделе существенно сократилось из-за устойчивой жаркой и сухой погоды практически на всей территории Украины", - пояснили эксперты. видео дня

По данным аналитиков, сейчас цена на тепличные огурцы в Украине в 2,5 раза выше, чем в середине июля 2023 года. В то же время ключевые игроки рынка сомневаются, что дефицит можно будет компенсировать за счет импорта, поскольку поставки из-за рубежа остаются незначительными и нестабильными.

Проект EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Рост цен на продукты в Украине - новости по теме

Напомним, в Украине могут подорожать продукты питания из-за роста цен на топливо. Если будет принят законопроект по увеличению акцизного налога, это приведет к подорожанию бензина и дизельного топлива, что повлияет на стоимость продуктов.

Также цена на газировку может вырасти почти в 2,5 раза из-за возможного введения акциза на сладкие и минеральные воды. Комитет Верховной Рады рекомендовал принять законопроект, который предусматривает налог в размере 0,1 евро (4,5 гривны) за литр напитка.

Как сообщал Главред, дефицит электроэнергии может привести к росту цен на молочные, мясные и хлебобулочные продукты, предупреждает заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Фермы, требующие значительных объемов электричества для функционирования, уже отмечают рост расходов на дизтопливо и соответственно повышение цен на молочные продукты на 3-5%.

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