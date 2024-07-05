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Цены будут расти еще: в Минэкономики поделились неутешительным прогнозом

Анна Косик
5 июля 2024, 11:50
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Рост цен за последние годы не перестает удивлять украинцев. И хоть инфляция несколько замедлилась, дальше страну, скорее всего, снова ждет повышение цен.
полка магазина, гривны
Украинцев ждет рост цен / Коллаж: Главред, фото: flickr

В период с января по май 2024 года инфляция в Украине замедлилась до 2%, что стало самым низким показателем за последние годы. Однако риски роста цен в ближайшем будущем все еще есть.

Как сообщает Министерство экономики Украины в обзоре, нынешняя "вялость" с ценами произошла из-за изменений в структуре экономики во время войны. Потребительский спрос не мог покрыть постепенное восстановление внутренней позиции, в том числе за счет высокого урожая в 2023 году и импорта. Собственно, это обеспечило насыщенность рынка при условии сохранения ограниченных возможностей экспорта.

Но временный профицит лишь частично сдерживает инфляцию, поэтому в определенные месяцы могут преобладать факторы, которые приведут к росту ценового уровня.

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"Ожидается, что в ближайшей перспективе и в дальнейшем будет преобладать влияние факторов, имеющих инфляционный характер - внутренние цены и дальше будут зависеть как от мирового тренда, учитывая его коррекцию, так и от весомой внутренней себестоимости продукции, сложившейся в результате разрушения значительной части инфраструктурных объектов, потребности в дальнейшем восстановлении поврежденных энергетических объектов и перестройке производственных процессов", - говорится в сообщении.

Что такое Министерство экономики Украины?

Министерство экономики Украины - бывшее министерство Украины, центральный орган исполнительной власти Украины. 9 декабря 2010 года реорганизовано в Министерство экономического развития и торговли Украины. С 20 мая 2021 года министром экономики Украины назначен Любченко Алексей Николаевич, пишет Википедия.

Экономическая ситуация в Украине - что известно

Ранее стало известно, что Украина уменьшает расходы на оборону, до 2027 года их сократят до 1,5 трлн грн. Это происходит из-за окончания горячей фазы российско-украинской войны.

Накануне появилась информация, что украинский Кабмин не планирует повышать минимальную заработную плату и прожиточный минимум, от которых напрямую зависят размеры социальных выплат.

Напомним, Кабинет министров Украины прогнозирует рост курса доллара на 10% в 2025 году. Также ожидается замедление роста экономики и усиление инфляции.
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