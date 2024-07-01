Тарифы на ЖКХ в Украине будут расти: в Сети опубликовали детали меморандума с МВФ

Власти Украины подписали меморандум с Международным валютным фондом (МВФ), который предусматривает постепенное повышение тарифов на газ и свет сразу после окончания войны. Как говорится в свежей редакции текста, с 1 июня 2024 года в Украине уже увеличили тариф на свет для населения на 64% (приблизив тем самым к уровням окупаемости).
Согласно документу, украинские власти должны будут постепенно повышать тарифы на газ и электроэнергию, как только позволят условия. Причем чиновники говорят, что повышение должно происходить постепенно – для того, чтобы обеспечить возмещение затрат в случае одновременного предоставления адекватной и целенаправленной поддержки уязвимым домохозяйствам.
Кроме того, в документе говорится о необходимости Кабмину утвердить дорожную карту для постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии (и в ней тоже прописано, что тарифы на коммунальные услуги будут постепенно повышаться).
Как напоминают чиновники, обновленную редакцию меморандума с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмигаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный.
Что такое МВФ?
Международный валютный фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение и крупнейшая финансовая организация мира. МВФ может давать кредиты любой из своих стран-членов, которая испытывает нехватку иностранной валюты для покрытия краткосрочных финансовых обязательств, сообщает "Википедия".
Меморандум с МВФ о повышении коммунальных тарифов - что известно
В марте 2024 года Кабмин Украины направил письмо о своих намерениях руководству МВФ ‒ в нем указано, что во время войны и после ее завершения коммунальные тарифы для украинцев будут расти.
В меморандуме говорится, что тарифы на газ и свет придется повысить, чтобы возместить деньги и выделить ресурсы для уязвимых слоев населения.
"В общем и целом потенциальные меры реформ включают постепенное повышение тарифов (с учетом новой методологии тарифов и социальных соображений во время войны), обеспечение внешнего финансирования и предоставление прозрачной и исключительной прямой бюджетной поддержки энергетическим государственным предприятиям в ожидании наличия бюджетных ресурсов, – говорится в документе.
Вас могут заинтересовать такие материалы:
- Ночной тариф на электроэнергию: украинцам подсказали, как удешевить коммуналку
- Вырастут ли тарифы на отопление и горячую воду: в Нацбанке дали прогноз
- В Украине могут повысить тарифы на электроэнергию: эксперт рассказал подробности
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред