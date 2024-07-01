Тарифы на ЖКХ в Украине будут расти: в Сети опубликовали детали меморандума с МВФ

Украина подписала новую версию меморандума с МВФ, предусматривающую постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию после завершения войны.

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В Сети опубликовали детали меморандума властей Украины с МВФ о повышении тарифов / Коллаж Главред, фото УНИАН, pixabay

Власти Украины подписали меморандум с Международным валютным фондом (МВФ), который предусматривает постепенное повышение тарифов на газ и свет сразу после окончания войны. Как говорится в свежей редакции текста, с 1 июня 2024 года в Украине уже увеличили тариф на свет для населения на 64% (приблизив тем самым к уровням окупаемости).

Согласно документу, украинские власти должны будут постепенно повышать тарифы на газ и электроэнергию, как только позволят условия. Причем чиновники говорят, что повышение должно происходить постепенно – для того, чтобы обеспечить возмещение затрат в случае одновременного предоставления адекватной и целенаправленной поддержки уязвимым домохозяйствам.

Кроме того, в документе говорится о необходимости Кабмину утвердить дорожную карту для постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии (и в ней тоже прописано, что тарифы на коммунальные услуги будут постепенно повышаться).

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Как напоминают чиновники, обновленную редакцию меморандума с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмигаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный.

Что такое МВФ? Международный валютный фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение и крупнейшая финансовая организация мира. МВФ может давать кредиты любой из своих стран-членов, которая испытывает нехватку иностранной валюты для покрытия краткосрочных финансовых обязательств, сообщает "Википедия".

Меморандум с МВФ о повышении коммунальных тарифов - что известно

В марте 2024 года Кабмин Украины направил письмо о своих намерениях руководству МВФ ‒ в нем указано, что во время войны и после ее завершения коммунальные тарифы для украинцев будут расти.

В меморандуме говорится, что тарифы на газ и свет придется повысить, чтобы возместить деньги и выделить ресурсы для уязвимых слоев населения.

"В общем и целом потенциальные меры реформ включают постепенное повышение тарифов (с учетом новой методологии тарифов и социальных соображений во время войны), обеспечение внешнего финансирования и предоставление прозрачной и исключительной прямой бюджетной поддержки энергетическим государственным предприятиям в ожидании наличия бюджетных ресурсов, – говорится в документе.

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