ЖКХ-тарифы будут расти во время войны: в Сети появились детали меморандума с МВФ

Кабмин Украины направил письмо о своих намерениях руководству МВФ ‒ в нем указано, что во время войны и после ее завершения коммунальные тарифы для украинцев будут расти. Об этом говорится, в меморандуме, который руководство страны подписало з данной финансовой организацией.
В документе говорится, что тарифы на газ и свет придется повысить, чтобы возместить деньги и выделить ресурсы для уязвимых слоев населения.
В общем и целом потенциальные меры реформ включают постепенное повышение тарифов (с учетом новой методологии тарифов и социальных соображений во время войны), обеспечение внешнего финансирования и предоставление прозрачной и исключительной прямой бюджетной поддержки энергетическим государственным предприятиям в ожидании наличия бюджетных ресурсов, – написано в документе.
Также в меморандуме отметили, что власти надеются ‒ отмена моратория на отключение потребителей-должников с 29 декабря 2023 года поспособствует большей платежной дисциплине.
Кроме того, сообщается, что после войны программа реформ в энергетической отрасли будет требовать восстановления и усиления конкуренции на оптовых и розничных рынках газа. Именно поэтому Кабмин должен вскорости
Что такое МВФ?
Международный валютный фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение и крупнейшая финансовая организация мира. МВФ может давать кредиты любой из своих стран-членов, которая испытывает нехватку иностранной валюты для покрытия краткосрочных финансовых обязательств, сообщает "Википедия".
Повышение тарифов: что известно
Напомним, что стало известно, что в Украине могут повысить тарифы на электроэнергию. Стоимость электроэнергии могут повысить, что автоматически изменит цену обслуживания многоквартирных домов, говорит Олег Попенко.
В Украине значительно возрастет один из коммунальных тарифов. В Украине во многих областях значительно вырастут тарифы на воду. В апреле тарифы на воду могут вырасти в среднем более чем на 12%, а в июле - более чем на 14%.
Госагенство по вопросам энергоэффективности сообщило, ожидать ли повышения тарифов на свет с 1 апреля. Фиксированная цена может быть пересмотрена в мае, однако в Минэнерго пока о таких планах не сообщают.
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