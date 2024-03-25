ЖКХ-тарифы будут расти во время войны: в Сети появились детали меморандума с МВФ

Украина подписала обновленный Меморандум с МВФ в котором говорится о повышении тарифов на коммунальные услуги во время войны и после нее

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В меморандуме с МВФ говорится, что тарифы на газ и свет придется повысить, чтобы возместить деньгию / коллаж Главред, фото УНИАН, pixabay

Кабмин Украины направил письмо о своих намерениях руководству МВФ ‒ в нем указано, что во время войны и после ее завершения коммунальные тарифы для украинцев будут расти. Об этом говорится, в меморандуме, который руководство страны подписало з данной финансовой организацией.

В документе говорится, что тарифы на газ и свет придется повысить, чтобы возместить деньги и выделить ресурсы для уязвимых слоев населения.

В общем и целом потенциальные меры реформ включают постепенное повышение тарифов (с учетом новой методологии тарифов и социальных соображений во время войны), обеспечение внешнего финансирования и предоставление прозрачной и исключительной прямой бюджетной поддержки энергетическим государственным предприятиям в ожидании наличия бюджетных ресурсов, – написано в документе.

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Также в меморандуме отметили, что власти надеются ‒ отмена моратория на отключение потребителей-должников с 29 декабря 2023 года поспособствует большей платежной дисциплине.

Кроме того, сообщается, что после войны программа реформ в энергетической отрасли будет требовать восстановления и усиления конкуренции на оптовых и розничных рынках газа. Именно поэтому Кабмин должен вскорости

Что такое МВФ? Международный валютный фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение и крупнейшая финансовая организация мира. МВФ может давать кредиты любой из своих стран-членов, которая испытывает нехватку иностранной валюты для покрытия краткосрочных финансовых обязательств, сообщает "Википедия".

Повышение тарифов: что известно

Напомним, что стало известно, что в Украине могут повысить тарифы на электроэнергию. Стоимость электроэнергии могут повысить, что автоматически изменит цену обслуживания многоквартирных домов, говорит Олег Попенко.

В Украине значительно возрастет один из коммунальных тарифов. В Украине во многих областях значительно вырастут тарифы на воду. В апреле тарифы на воду могут вырасти в среднем более чем на 12%, а в июле - более чем на 14%.

Госагенство по вопросам энергоэффективности сообщило, ожидать ли повышения тарифов на свет с 1 апреля. Фиксированная цена может быть пересмотрена в мае, однако в Минэнерго пока о таких планах не сообщают.

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