'Кое-где на 60%': в Украине значительно вырастет один из коммунальных тарифов

Рост тарифа планируют в два этапа - с 1 апреля и с 1 июля этого года.

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В Украине значительно вырастет один из коммунальных тарифов/ коллаж Главред, фото: pixabay, УНИАН

В Украине во многих областях значительно вырастут тарифы на воду. Подорожание будет происходить в два этапа: с 1 апреля и с 1 июля 2024 года. В апреле тарифы на воду могут вырасти в среднем более чем на 12%, а в июле –более чем на 14%.

Соответствующие проекты постановлений обнародовала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Как сообщает "Украинская энергетика", согласно этим проектам постановлений, львовянам возможно придется платить суммарно 27,2 гривны за кубометр воды, а потребителям Кропивницкого – 61,72 гривны. В то же время если в Черновцах плата может вырасти на примерно 40 копеек за кубометр воды, то в том же Кропивницком – почти на 16 грн.

В целом повышение тарифов на воду планируется в таких городах: Киев, Днепр, Черкассы, Никополь, Хмельницкий, Винница, Ровно, Бровары, Ужгород, Львов, Тернополь, Луцк, Ивано-Франковск, Черновцы, Дрогобыч.

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Стоимость воды планируют повышать в два этапа – с 1 апреля и с 1 июля этого года.

"НКРЭКУ объявила, что планирует пересмотреть и повысить тарифы для первой группы из 7 водоканалов, которые расположены на западе страны, и для второй группы – из 14 крупных водоканалов на других территориях. Повышение будет существенным – на 20, 30%, а иногда даже на 60%", – отметил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.

Президент Ассоциации "Укрводоканалэкология" Дмитрий Новицкий отметил, что состояние сектора водоснабжения сейчас является критическим. Он отметил, что этот сектор сталкивается со значительными финансовыми трудностями из-за высокого уровня долгов населения и водоканалов перед кредиторами, а также из-за низкой заработной платы работников, что повлекло отток кадров.

"Задолженность за электроэнергию водоканалов, которая достигла 7,9 млрд грн, стала еще одной критической точкой, которая требует немедленного решения", – добавил Новицкий.

Что такое Ассоциация "Укрводоканалэкология"? Ассоциации "Укрводоканалэкология" – добровольное межотраслевое объединение производственных предприятий, учреждений, организаций водопроводно-канализационного хозяйства, научно-исследовательских, проектных, ремонтно-строительных и других предприятий разных форм собственности, объединенных с целью постоянной координации и сочетания производственной, научной и другой деятельности для решения вопросов обеспечения населения качественной питьевой водой и водой промышленно-хозяйственного назначения, водоотведения, эффективной очистки сточных вод, улучшения экологического состояния водных ресурсов природной среды в Украине, отмечается на сайте Ассоциации.

Планировалось, что разницу в тарифах будет компенсировать государство, чтобы это не легло на плечи потребителей. Однако, по словам советника председателя Ассоциации городов Украины Оксаны Продан, "ни копейки на возмещение разницы в тарифах в госбюджете с того времени еще не было заложено".

Ранее сообщалось, что украинцам повысят тарифы на коммуналку – в Нацбанке назвали примерный срок. В Украине ожидается рост тарифов сразу на ряд коммунальных услуг. В частности, в Нацбанке прогнозируют, что подорожают отопление и горячая вода.

Также в Минэнерго ранее рассказали, сколько украинцам придется заплатить за свет в марте. В Минэнерго объяснили, как изменятся тарифы на электричество весной этого года.

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