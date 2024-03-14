'РФ готовится к ударам по территории стран НАТО': эксперт сделал тревожный прогноз

Чем больше Запад предоставит оружия и боеприпасов Украине, тем меньше у россиян будет возможностей устраивать любые провокации на севере.

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Что готовит Путин против НАТО / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: Минобороны РФ

В интервью Главреду военный эксперт, глава украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал, способен ли Путин пойти дальше в своей политике запугивания и прибегнуть к ударам по территории стран-членов НАТО.

"Да, абсолютно способен. Нам стоит вспомнить начало полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, где военные эксперты рассчитывали на баланс сил и понимали, что 200-тысячная группировка россиян объективно не может оккупировать Украину. Но у Путина и его приспешников есть своя логика войны. Тогда они считали, что Украина якобы является институционально несостоятельным государством и только от угроз оружием со стороны РФ просто рухнет", - подчеркнул эксперт.

Кузан добавил, что Россия считала, что уже во время первого вторжения вся Украина поднимет руки и будет сдаваться и пойдем на запад Украины.

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"Та же логика сегодня царит в Кремле и в отношении НАТО - они убеждены, что НАТО не будет отвечать и втягиваться в полномасштабную конвенционную войну. Даже если будут гибридные спецоперации не просто в приграничье, а конкретно в более слабых странах Североатлантического Альянса - странах Балтии, Латвии и Эстонии, где есть большое русское меньшинство, и, соответственно, база для дестабилизации. Россияне считают успешным примером "русской весны" 2014 года в Украине, когда они фактически смогли захватить Крым и дестабилизировать ситуацию в Донецкой и Луганской областях малыми силами. Поэтому они считают, что и сейчас смогут сделать нечто подобное и смогут угрожать полномасштабной войной", - отметил эксперт.

Кузан считает, что ядерные угрозы, которые звучат из Кремля, в последнее время на самом высоком уровне, уже от президента России - это могут быть не просто провокации.

"Россияне считают, что в случае устройства ими определенной провокации (например, РФ может применить "вагнеровцев" и сказать, что это не их регулярные военные формирования) можно просто разжечь очаг войны, в которой НАТО не будет в состоянии дать отпор. Россияне убеждены, что такие провокации расколют единство Запада и конкретно блока НАТО. И, соответственно, западная система безопасности из-за этого просто посыплется", - добавил он.

Эксперт считает очень правильным ответом со стороны Альянса провести учения на севере НАТО, к которым привлечены большие группировки войск - там присутствуют и воздушная, и морская, и сухопутная компоненты.

"И все, что есть в НАТО, сегодня учится отражать российскую агрессию. Но самое главное, чтобы все западные страны наконец начали проявлять свою монолитность, и каждую российскую агрессию вовремя и очень жестко пресекали. Ведь россияне уважают только язык силы, и там, где они получают отпор, как показывает жизнь, они дальше уже не продвигаются, а затем и отказываются от своих агрессивных планов", - пояснил Кузан.

Кто такой Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род. 16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса" (2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия.

Западу нужно предоставить приоритет своим войскам. Но в текущей ситуации чем больше Запад предоставит оружия и боеприпасов Украине, тем меньше у россиян будет возможностей устраивать любые провокации на севере, считает Кузан.

"Если темпы уничтожения врага будут такими же высокими, как, например, во время летней, осенней кампании прошлого года на востоке, то у россиян просто не останется возможностей и ресурсов для того, чтобы оперировать ими где-то в странах Балтии и вообще кому-либо угрожать. Это очень простая аксиома, и все на самом деле зависит от наших союзников. А именно от того, насколько быстро они смогут мобилизоваться, найти средства, ресурсы и обеспечить наши силы обороны всем необходимым так, чтобы мы уничтожили или существенно снизили военные возможности Российской Федерации", - подчеркнул он.

Напомним, что у Путина испугались НАТО в Украине и увидели "опасную линию". У директора Кремля Владимира Путина считают заявления Франции о возможной переброске войск НАТО в Украину, мол, нагнетанием напряженности.

Олег Жданов сказал, когда НАТО может ввести войска в Украину. Если войска НАТО войдут в Украину, Путин попытается захватить иностранные гарнизоны. Он попытается вернуть себе признание в мире втягиванием в войну третьих стран.

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