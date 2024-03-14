'Компромат и скандалы': эксперт раскрыл неожиданный сценарий выборов в США

В Соединенных Штатах еще не было такого, чтобы президент, который баллотировался на второй срок после полного проигрыша.

https://glavred.info/politics/kompromat-i-skandaly-ekspert-raskryl-neozhidannyy-scenariy-vyborov-v-ssha-10549835.html Ссылка скопирована

Кочетков спрогнозировал, кто может выиграть на выборах в США / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Белый дом

Политический аналитик, политтехнолог и имиджмейкер Александр Кочетков в интервью Главреду рассказал прогнозы в поединке Трамп vs Байден и кто из них имеет больше шансов на победу.

"Равные шансы. На сегодня Трамп обходит Байдена всего на 5%. Но кампания не началась, и еще не использованы все возможности кандидатов. Там еще будет и компромат, и взаимные обвинения, и скандалы. А еще с пожилыми кандидатами по дороге может что-то случиться, необязательно со здоровьем. Они могут что-то выкинуть, сами этого не предвидя, что серьезно повлияет на уровень их поддержки: они могут упасть или что-то забыть, или что-то такое с ними произойдет, что серьезным образом повлияет на мнение избирателей", - пояснил Кочетков.

Он считает, что те 5%, на которые Трамп опережает Байдена, ничего не значат.

"Кстати, как кандидат Трамп очень специфический. Он вообще является уникальным явлением. В Соединенных Штатах еще не было такого, чтобы президент, который баллотировался на второй срок, проиграл, причем со скандалом, потому что долго не хотел признавать свой проигрыш и сейчас до сих пор продолжает рассказывать, что победу у него украли, что на самом деле он Байдена тогда победил, снова мог вернуться в качестве кандидата на главный пост. Обычно, в США так: все, на пенсию, и забыли. А тут Трамп вернулся, и его предвыборная кампания очень контроверсионная", - добавил эксперт.

Эксперт также напомнил, что вокруг него множество скандалов: по поводу сексуальных домогательств, бизнеса, мошенничества и тому подобное. Впрочем, человек, замешанный в такое количество скандалов, в отношении которого ведется столько судебных расследований, продолжает быть главным кандидатом в президенты.

"Для США это не является обычным и типичным. И от этих выборов можно ожидать чего угодно", - добавил Кочетков.

Смотрите интервью с Александром Кочетковым о том, чего ждать Украине от США после президентских выборов и избрания Трампа или Байдена:

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Напомним, что Трамп заставил Европу подумать о создании альтернативы НАТО. Аналитики считают, что даже в случае победы на выборах Джо Байдена, отношения США и Европы изменятся. Сдвиг в настроениях США не ограничивается только Трампом.

Виктор Орбан рассказал, как Трамп хочет закончить войну в Украине. Премьер-министр Венгрии заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп якобы имеет "достаточно детальные планы" по завершению войны в Украине и раскрыл детали.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.