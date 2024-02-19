Трамп заставил Европу подумать о создании альтернативы НАТО - The Washington Post

Не все европейские страны оптимистично смотрят на возможность создать альтернативу Североатлантическому альянсу.

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В Европе заявили, что страны ЕС должны объединиться и активизировать свои действия в области безопасности / Коллаж: Главред, фото: nato.int, УНИАН

В Европе заговорили о создании альтернативы НАТО. Причиной стали скандальные заявления экс-главы Белого дома Дональда Трампа об Альянсе.

Ряд чиновников выступает за общеконтинентальное дополнение к Североатлантическому альянсу, которое будет работать в сочетании с гарантиями безопасности США. Также в ЕС предусматривают сценарий, при котором гарантии США могут быть отменены. В таком случае европейские страны хотят позаботиться о создании полноценной альтернативы НАТО. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что не все европейские страны оптимистично смотрят на возможность создать альтернативу НАТО. Восточная Европа не полностью доверяет решимости Западной Европы противостоять угрозам со стороны России.

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Кроме того, если ЕС решит пойти разными путями с НАТО, остается открытым вопрос, как Европа построит ядерный щит над континентом.

WP также пишет о том, что многие представители европейских стран сосредоточены на том, как закрепить обязательства США перед выборами президента в ноябре 2024 года.

Высокопоставленные американские политики говорят, что на самом деле они могут сделать очень мало, чтобы ограничить принятие внешнеполитических решений будущими администрациями. Но некоторые из структур, которые они обсуждают, в частности, долгосрочные обязательства по военной помощи Украине, потребуют предоставления отчетов о состоянии дел и других действий, которые могут сделать для Трампа более неловким с политической точки зрения полный отказ от обещаний США.

Кроме того, аналитики полагают, что даже в случае победы на выборах Джо Байдена, отношения США и Европы изменятся. По словам члена Европейского парламента от Германии Ханны Нойманн, нет никаких сомнений в том, что немцы отдают предпочтение Байдену. Однако большинство понимает, что сдвиг в настроениях США не ограничивается только Трампом.

Поэтому в Европе заявили, что страны ЕС должны объединиться и активизировать свои действия в области безопасности.

Скандальные заявления Дональда Трампа

45-й президент США Дональд Трамп рассказал историю, как в бытность главой государства он угрожал союзникам по НАТО поощрять агрессора Россию "делать все, что вздумается" с государствами, которые не выполняют свою часть обязательств в рамках Альянса. В Белом доме назвали подобные заявления Трампа "шокирующими".

Издание Financial Times писало о том, что экс-президент США Дональд Трамп может "пожертвовать" интересами Украины, чтобы снова стать главой Белого дома. Уже сейчас политик оказывает вредное влияние на американскую внешнюю политику. В частности, по поручению Трампа республиканцы в Конгрессе блокируют военную помощь Украине.

Ранее вице-президент Европарламента и ведущий кандидат немецких социал-демократов на предстоящих европейских выборах Катарина Барли считает, что Европе не стоит полагаться на защиту США, а создавать собственную армию и задуматься над созданием собственного ядерного оружия.

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