УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп заставил Европу подумать о создании альтернативы НАТО - The Washington Post

Анна Ярославская
19 февраля 2024, 12:01
Не все европейские страны оптимистично смотрят на возможность создать альтернативу Североатлантическому альянсу.
НАТО
В Европе заявили, что страны ЕС должны объединиться и активизировать свои действия в области безопасности / Коллаж: Главред, фото: nato.int, УНИАН

В Европе заговорили о создании альтернативы НАТО. Причиной стали скандальные заявления экс-главы Белого дома Дональда Трампа об Альянсе.

Ряд чиновников выступает за общеконтинентальное дополнение к Североатлантическому альянсу, которое будет работать в сочетании с гарантиями безопасности США. Также в ЕС предусматривают сценарий, при котором гарантии США могут быть отменены. В таком случае европейские страны хотят позаботиться о создании полноценной альтернативы НАТО. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что не все европейские страны оптимистично смотрят на возможность создать альтернативу НАТО. Восточная Европа не полностью доверяет решимости Западной Европы противостоять угрозам со стороны России.

видео дня

Кроме того, если ЕС решит пойти разными путями с НАТО, остается открытым вопрос, как Европа построит ядерный щит над континентом.

WP также пишет о том, что многие представители европейских стран сосредоточены на том, как закрепить обязательства США перед выборами президента в ноябре 2024 года.

Высокопоставленные американские политики говорят, что на самом деле они могут сделать очень мало, чтобы ограничить принятие внешнеполитических решений будущими администрациями. Но некоторые из структур, которые они обсуждают, в частности, долгосрочные обязательства по военной помощи Украине, потребуют предоставления отчетов о состоянии дел и других действий, которые могут сделать для Трампа более неловким с политической точки зрения полный отказ от обещаний США.

Кроме того, аналитики полагают, что даже в случае победы на выборах Джо Байдена, отношения США и Европы изменятся. По словам члена Европейского парламента от Германии Ханны Нойманн, нет никаких сомнений в том, что немцы отдают предпочтение Байдену. Однако большинство понимает, что сдвиг в настроениях США не ограничивается только Трампом.

Поэтому в Европе заявили, что страны ЕС должны объединиться и активизировать свои действия в области безопасности.

Скандальные заявления Дональда Трампа

45-й президент США Дональд Трамп рассказал историю, как в бытность главой государства он угрожал союзникам по НАТО поощрять агрессора Россию "делать все, что вздумается" с государствами, которые не выполняют свою часть обязательств в рамках Альянса. В Белом доме назвали подобные заявления Трампа "шокирующими".

Издание Financial Times писало о том, что экс-президент США Дональд Трамп может "пожертвовать" интересами Украины, чтобы снова стать главой Белого дома. Уже сейчас политик оказывает вредное влияние на американскую внешнюю политику. В частности, по поручению Трампа республиканцы в Конгрессе блокируют военную помощь Украине.

Ранее вице-президент Европарламента и ведущий кандидат немецких социал-демократов на предстоящих европейских выборах Катарина Барли считает, что Европе не стоит полагаться на защиту США, а создавать собственную армию и задуматься над созданием собственного ядерного оружия.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
НАТО Дональд Трамп новости Украины и мира
Реклама

Главное за день

"Кошмарили" позиции ВСУ на востоке: сбиты еще две "сушки" оккупантов РФ

"Кошмарили" позиции ВСУ на востоке: сбиты еще две "сушки" оккупантов РФ

12:08 Украина
Трамп заставил Европу подумать о создании альтернативы НАТО - The Washington Post

Трамп заставил Европу подумать о создании альтернативы НАТО - The Washington Post

12:01 Мир
Кому морозы, а кому - весеннее тепло: синоптик рассказал о погоде на неделю

Кому морозы, а кому - весеннее тепло: синоптик рассказал о погоде на неделю

10:29 Синоптик
Все главные новости

Популярное

Мощная молитва за внука: что это такое и как желательно молиться 8178

Мощная молитва за внука: что это такое и как желательно молиться

Серия ошибок : россияне расстреляли группу бойцов в Авдеевке, что говорят в ВСУ 5961

"Серия ошибок": россияне расстреляли группу бойцов в Авдеевке, что говорят в ВСУ

Все решится через 3 месяца : громкое заявление Борреля насчет войны в Украине 4739

"Все решится через 3 месяца": громкое заявление Борреля насчет войны в Украине

4 места в доме, где категорически нельзя ставить цветы 4548

4 места в доме, где категорически нельзя ставить цветы

Последние новости

12:44

Китайский гороскоп на завтра 20 февраля: Змеям нужно стоять на своем, Тиграм - ревность

12:26

Чем полезен хлорофитум в доме: свойства цветка, о которых вы не догадывались

12:18

Обречена на одиночество: от Анны Седоковой упорхнул молодой муж

12:15

Мягкая походка diversity: рецензия на фильм "Уроки толерантности"

12:08

"Кошмарили" позиции ВСУ на востоке: сбиты еще две "сушки" оккупантов РФ

Россия может атаковать роем дронов столицы стран НАТО, у нее уже есть соответствующие технологии - БерлинскаяРоссия может атаковать роем дронов столицы стран НАТО, у нее уже есть соответствующие технологии - Берлинская
12:01

Трамп заставил Европу подумать о создании альтернативы НАТО - The Washington Post

11:51

Кровавые следы Окуркамнение

11:49

Враг стягивает резервы: боец ВСУ назвал вероятное направление нового удара РФ

11:48

"Нужен, как можно скорее": в ВСУ сделали заявление по срокам получения F-16

Реклама
11:30

Над городом - столб черного дыма: в оккупированной Макеевке прогремели взрывыВидео

11:29

Церковный праздник 20 февраля: почему надо отложить начало новых дел

10:42

"Не просто громко – огонь": в Мариуполе после взрывов сообщили о падении самолета

10:29

Кому морозы, а кому - весеннее тепло: синоптик рассказал о погоде на неделю

10:23

У него очень много женщин: Ефросинина рассказала про постельные отношения с мужемВидео

10:13

Гороскоп на завтра 20 февраля: Тельцу - разочарование, Козерогу - выздоровление

10:10

В США раскрыли планы Путина по наступлению: РФ пытается использовать два момента

09:58

Несмотря на рак: у принца Гарри "нулевые" шансы вернуться к королевским обязанностям

09:52

"У РФ достаточно сил продвигаться дальше": майор ВСУ дал тревожный прогноз

09:25

Россия пытается прорваться сразу на пяти направлениях фронта - NYT

09:04

2 минуты и готово: как сделать, чтобы джинсы не протирались между ног

Реклама
08:58

Бойцы ВСУ сорвали наступление РФ на Запорожском направлении: кадры разгрома врага

08:45

"Пессимисты проигрывают войны": адмирал НАТО призвал не переоценивать потерю Авдеевки

08:19

Путина ткнули носом там, где правил его друг: один из лидеров ЕС ждет Украину в НАТО

07:51

Оккупанты пробили оборону ВСУ на Запорожском направлении — DeepState

07:32

В США заговорили о "путинском крыле" в Республиканской партии

06:58

Почему Навальный добровольно сел в тюрьму: о странных решениях лидеровмнение

06:49

Задержка помощи Украине помогла РФ начать наступление на трех направлениях - ISW

06:10

Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо за 11 секунд найти морковку

05:30

Как правильно клеить супер клеем: простые, но очень полезные советы для хозяина

05:00

"Путин продолжит убивать": Эйдман ответил на вопрос о новой жертве диктатора РФ

04:30

Какие растения навсегда отпугнут мышей с вашего двора

03:28

Один из трех самолетов подбит уже на территории РФ: детали удара ВСУ по авиации врага

02:36

Толковые хозяйки покупают самое дешевое мыло - руки им не моют

02:05

49-летняя экс-жена Кличко в дерзком образе вернулась в модельный бизнесВидео

01:35

Катя Осадчая нежно и мило поздравила сына от Горбунова с 7-летием

00:26

"Позорище на целый мир": Фарион выдала порцию критики Jerry Heil и alyona alyonaВидео

18 февраля, воскресенье
23:59

Украина готовилась к полномасштабному вторжению России 5 месяцев - ВСУ

22:59

"Серьезные причины": Свитан раскрыл, почему на самом деле Украина потеряла Авдеевку

22:57

Звезда шоу "Топ-модель по-украински" родила первенца и показала лицо младенца

22:06

Большая война в Европе: Писториус назвал сроки вероятной атаки РФ

Реклама
22:02

Что нужно съесть 19 февраля, чтобы быть здоровым весь год: важные приметы дня

21:33

Вдова Билоножко рассказала, как певец дрался с Виктором Ющенко из-за женщин

21:12

Гороскоп Таро с 19 по 25 февраля: что звезды готовят для каждого знака

21:04

Артиллерия и снаряды для Украины: Зеленский раскрыл договоренности в Мюнхене

20:58

"Мадам, Вам мало в Нью-Йорке пространств": рецензия на фильм "Мадам Паутина"Видео

20:52

Смерть Навального может ускорить передачу Taurus Украине - Politico

20:15

"Лучшая пара Украины": Залужный умилил Сеть очаровательным фото с женой

20:10

"Все решится через 3 месяца": громкое заявление Борреля насчет войны в Украине

19:53

Что не так с "гарантиями безопасности" для Украинымнение

19:51

"В бой насмерть": полковник Британии раскрыл план масштабного наступления РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новости
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять