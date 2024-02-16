Войска НАТО могут развернуться во всей Европе: СМИ узнали о планах Альянса

На Западе готовятся к потенциальному военному конфликту с Россией и планируют укрепить позиции на восточном фланге НАТО, пишет Financial Times.

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НАТО испольщуют опыт учений Steadfast Defender для реализации своих планов - СМИ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Defense Visual Information Distribution Service

Североатлантический альянс рассматривает возможность развертывания своих войск по всей Европе. НАТО учтет уроки учений Steadfast Defender 2024, которые моделируют военный конфликт с агрессором Россией на восточном фланге коллективного блока безопасности Запада.

Как сообщает Financial Times, командный центр НАТО в южном немецком городе Ульм разрабатывает сценарий развертывания сил Альянса по всей Европе и их укрепления в случае конфликта с Россией.

Глава комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр отметил, что учения блока Steadfast Defender направлены на "подготовку к конфликту с Россией".

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По словам генерала сэра патрика Сандерса, который покидает пост главы британской армии, Великобритании следует готовиться к потенциальной войне с РФ. Британцам следует "обучаться и экипироваться" для того, чтобы быть готовыми к боевым действиям, так как Москва намерена "преодолеть нашу систему и превозмочь наш образ жизни".

Угроза нападения России на НАТО

НАТО с февраля по конец мая проводит военные учения Steadfast Defender 2024 – крупнейшие за 40 лет маневры, в рамках которых Европа репетирует запуск 5 статьи Альянса и отражение нападения России. В учениях задействованы 90 тысяч военных и десятки единиц техники.

Глава Кремля Владимир Путин вдвое увеличит войска у границ с НАТО, сказано в материале The Mirror. Российские оккупанты усилят свои группировки возле стран Балтии и Финляндии.

Россия атаковала бы НАТО ракетами и БПЛА, если бы США не поддержали Украину, заявила представитель Пентагона Селеста Волландер. Американские граждане в Европе могли столкнуться с опасностью.

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