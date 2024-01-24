'Станет демонстрацией силы': НАТО начало крупнейшие за 40 лет учения

Учения продемонстрируют способность Альянса быстро реагировать и развертывать войска для поддержки обороны Европы в случае потенциальной угрозы.

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Североатлантический альянс начал масштабные военные учения / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, shape.nato.int

В среду, 24 января, НАТО начало крупные военные учения Steadfast Defender-24, которые стали самыми масштабными для Альянса с 1988 года. Они продлятся до конца весны. Об этом сообщил Североатлантический альянс.

Учения имеют стратегическое значение для укрепления обороноспособности Европы и демонстрации военного единства Альянса. Начало учений отметилось выходом десантного корабля-дока USS Gunston Hall из Норфолка (штат Вирджиния, США). Он проведет серию операций по транзиту через Атлантику. Канадский корабль "Шарлоттаун" также отправится из Галифакса (Новая Шотландия) в Европу в конце этого месяца.

"Альянс продемонстрирует свою способность укреплять евроатлантическое пространство путем трансатлантического перемещения сил из Северной Америки. Steadfast Defender 2024 станет четкой демонстрацией нашего единства, силы и решимости защищать друг друга, наши ценности и основанный на правилах международный порядок", - сказал верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи. видео дня

Учения будут проходить в нескольких местах - от Северной Америки до восточного фланга НАТО. Это первые крупномасштабные учения, на которых будут внедрены новые планы обороны. Учения продлятся до 31 мая 2024 года.

В НАТО уточняют, что учения продемонстрируют способность Альянса быстро реагировать и развертывать войска для поддержки обороны Европы в случае потенциальной угрозы, вроде нападения России.

Учения Steadfast Defender 2024

Как сообщал Главред, НАТО запланировало провести крупные военные учения "Устойчивый защитник". Эти учения направлены на проверку оповещения и развертывания сухопутных сил в случае агрессии России, что может вызвать активацию статьи 5 Договора НАТО. Маневры планируется провести в Северной Норвегии, а также в Литве и Венгрии, с участием сил и техники от стран-членов

Напомним, НАТО начало учения Steadfast Defender 2024, которые продлятся до конца мая. Участие в них примут 90 тысяч военнослужащих и более 50 кораблей, 80 самолетов и более 1100 боевых машин, пишет Reuters.

Кроме этого, Россия ведет информационную операцию, пытаясь представить учения НАТО Steadfast Defender 2024 как провокационные и агрессивные. Отчет Института изучения войны указывает, что российский в МИД ошибочно расценивают эти учения и заявили, что они имеют агрессивный характер.

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