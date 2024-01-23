Война с НАТО уже идет, Запад не готов к таким ударам РФ, как по Украине - Гетьман

Много лет Европа "спала" и не видела в России угрозы, подчеркнул Гетьман.

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РФ пойдет войной против НАТО/ Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, facebook.com/alexeyhetman

Россия уже начала войну с НАТО - в информационном пространстве, но Запад этого еще не понял. К отражению таких же мощных ударов страны-агрессора, как в Украине, Западная Европа не готова, считает ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

В интервью Главреду он рассказал, что у Запада, скорее всего, есть альтернативный план по защите от вторжения России. Но даже к обычным мощным атакам, которые Россия проводит против Украины, наши партнеры точно не готовы, уверен Гетьман.

"У них не хватает ни танков, ни ракет, ни артиллерийских снарядов, ни других вооружений. Европа много лет была расслаблена, потому что там поработала Россия: она налаживала с европейцами сотрудничество по газу, поэтому последним казалось, что все хорошо, что они "голуби мира", - объяснил Гетьман.

Смотрите видео, в котором Гетьман рассказал о планах РФ по сценарию Крыма в странах Балтии:

Поэтому, добавил военный, если бы сегодня Россия начала наступление против стран НАТО, вся надежда была бы лишь на американские или британские подразделения, "потому что вряд ли Германия или другие европейские страны смогли бы что-то сделать".

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

НАТО готовится к войне с Россией

Накануне немецкое издание Bild опубликовало материал про якобы подготовку Берлином к возможному будущему противостоянию с Россией. На что в НАТО уточнили, что речь идет всего лишь об "учебном сценарии".

"Сценарии раньше были полностью вымышлены с несуществующими странами и географическими регионами. Сейчас более уместно использовать существующие страны и географические регионы", - подчеркнул директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс.

В России же обозвали статью Bild "гороскопом".

Отметим, что разговоры о будущей войне с Россией на Западе участились после того, как дальнейшее финансирование Украины оказалось под угрозой из-за политических событий в США и Европе. По мнению экспертов и политиков, в случае победы России Москва на Украине не остановится и - после возобновления сил - захочет пойти против стран НАТО.

Министр обороны ФРН Борис Писториус, в свою очередь, намекнул, что нового противостояния в Европе (при худших сценариях поражения ВСУ) следует ждать через 5-8 лет. Тогда театр военных действий может развернуться уже на территории стран Балтии или на территории соседствующей с Украиной Молдовы.

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