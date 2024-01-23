УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Война с НАТО уже идет, Запад не готов к таким ударам РФ, как по Украине - Гетьман

Яна Ставская
23 января 2024, 18:28
Много лет Европа "спала" и не видела в России угрозы, подчеркнул Гетьман.
ВСУ, Алексей Гетьман
РФ пойдет войной против НАТО/ Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, facebook.com/alexeyhetman

Россия уже начала войну с НАТО - в информационном пространстве, но Запад этого еще не понял. К отражению таких же мощных ударов страны-агрессора, как в Украине, Западная Европа не готова, считает ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

В интервью Главреду он рассказал, что у Запада, скорее всего, есть альтернативный план по защите от вторжения России. Но даже к обычным мощным атакам, которые Россия проводит против Украины, наши партнеры точно не готовы, уверен Гетьман.

"У них не хватает ни танков, ни ракет, ни артиллерийских снарядов, ни других вооружений. Европа много лет была расслаблена, потому что там поработала Россия: она налаживала с европейцами сотрудничество по газу, поэтому последним казалось, что все хорошо, что они "голуби мира", - объяснил Гетьман.

Смотрите видео, в котором Гетьман рассказал о планах РФ по сценарию Крыма в странах Балтии:

Поэтому, добавил военный, если бы сегодня Россия начала наступление против стран НАТО, вся надежда была бы лишь на американские или британские подразделения, "потому что вряд ли Германия или другие европейские страны смогли бы что-то сделать".

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

НАТО готовится к войне с Россией

Накануне немецкое издание Bild опубликовало материал про якобы подготовку Берлином к возможному будущему противостоянию с Россией. На что в НАТО уточнили, что речь идет всего лишь об "учебном сценарии".

"Сценарии раньше были полностью вымышлены с несуществующими странами и географическими регионами. Сейчас более уместно использовать существующие страны и географические регионы", - подчеркнул директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс.

В России же обозвали статью Bild "гороскопом".

Отметим, что разговоры о будущей войне с Россией на Западе участились после того, как дальнейшее финансирование Украины оказалось под угрозой из-за политических событий в США и Европе. По мнению экспертов и политиков, в случае победы России Москва на Украине не остановится и - после возобновления сил - захочет пойти против стран НАТО.

Министр обороны ФРН Борис Писториус, в свою очередь, намекнул, что нового противостояния в Европе (при худших сценариях поражения ВСУ) следует ждать через 5-8 лет. Тогда театр военных действий может развернуться уже на территории стран Балтии или на территории соседствующей с Украиной Молдовы.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине НАТО ВСУ война России и Украины Алексей Гетьман
Реклама

Главное за день

Порывы ветра будут 48 м/с: в Украину врывается шторм

Порывы ветра будут 48 м/с: в Украину врывается шторм

18:58 Синоптик
Удары украинских дронов обвалили поставки сырой нефти из РФ морем – Bloomberg

Удары украинских дронов обвалили поставки сырой нефти из РФ морем – Bloomberg

18:53 Мир
Украина получит налоги от российских активов: в Евросоюзе дали "благословение"

Украина получит налоги от российских активов: в Евросоюзе дали "благословение"

18:30 Деньги
Все главные новости

Последние новости

19:12

Умер "отец" легендарной группы Boney M Фрэнк Фариан

19:10

Стопроцентная эффективность ПВОмнение

19:05

Без света осталось почти 100 тысяч россиян: детали взрывов во Владивостоке

18:58

Порывы ветра будут 48 м/с: в Украину врывается шторм

18:53

Удары украинских дронов обвалили поставки сырой нефти из РФ морем – Bloomberg

Горящие авто в Киеве и уничтожение дома в Харькове: ракетная атака РФ 23 январяГорящие авто в Киеве и уничтожение дома в Харькове: ракетная атака РФ 23 января
18:30

Украина получит налоги от российских активов: в Евросоюзе дали "благословение"

18:28

Война с НАТО уже идет, Запад не готов к таким ударам РФ, как по Украине - ГетьманВидео

18:24

Почему помощь Украине от ЕС уменьшается: глава МИД Польши назвал причины

18:04

Почему не стоит спешить садиться за стол 24 января: это принесет беду

Реклама
17:47

У ВСУ заканчиваются боеприпасы на фронте: в CNN раскрыли ситуацию на фронте

17:32

Ситуация сложная: враг применил новую тактику и перешел в наступление - офицер ВСУ

17:32

Помощь Украине: Умеров назвал условие прорыва, в США сделали громкое заявление

17:29

Женщина раскрыла гениальный лайфхак, как устранить стойкие пятна на диване

17:19

"Ждет взрывной прием": Сиярто получил украиноязычное письмо с угрозами смертью

16:55

Как начнется война РФ с НАТО: СМИ раскрыли грандиозный сценарий боев

16:50

Только люди с высоким IQ смогут найти телефон: сложная оптическая иллюзия

16:44

Приобретенные при содействии Favbet Foundation пикапы Peugeot хорошо проявили себя при выполнении боевых задач – командир РУБпАК

16:37

Как оформить почти тысячу грн прибавки к пенсии: кто имет право

16:34

Авдеевка под угрозой захвата: боец ВСУ назвал, на какие города нацелится РФ

16:22

Россия может выйти из войны и вывести войска из Украины: генерал назвал условие

Реклама
16:05

На Мадонну фанаты подали в суд - что случилось

16:00

Как фото с айфона перенести на компьютер: эти советы сохранят массу времени

15:42

Ольга Сумская вернулась из-за границы в руки украинских врачей: что произошло

15:40

Жена Бориса Джонсона поделилась нежным фото политика с новорожденным сыном

15:29

"Россия имеет проблемы": Путин не может вести войну более 2 лет - капитан ВМС ВСУ

15:25

НАТО закупит 220 тысяч артиллерийских боеприпасов: Украина получит их через 2 года

15:20

Даже тереть не нужно: как отмыть решетку на плите c минимальными усилиями

15:09

Урожай собирают ведрами: зачем садоводы кладут кирпичи рядом с клубникой

15:00

Не все выпущенные ракеты РФ достигли целей: в ВСУ назвали главные причины

14:43

Ксения Мишина на Бали снова оказалась в больнице

14:40

На юге ВСУ "перемололи" сотни россиян вместе с техникой: генерал назвал направление

14:33

"Цель достигнута": путинские приспешники цинично прокомментировали атаку по Украине

13:36

Удар РФ по в Харькову: выросло число жертв, тысячи жителей без света и теплаФото

13:36

Украинцы помогли задержать Гринкевича: передвижение "сливали" правоохранителям - ГБР

13:35

"Террор против жилых домов": Зеленский отреагировал на утренний обстрел Украины

13:10

Скандальный продюсер Юрий Бардаш получил паспорт РФ

13:05

Эктор Хименес-Браво назвал причину, по которой остался в Украине во время войны

12:45

До этого догадался гений: зачем цепляют булавку на матрас

12:44

"Другого варианта нет": майор ВСУ озвучил "рецепт" победы Украины в войне

12:40

"Были попадания": в ВСУ раскрыли новую тактику массированного удара РФ по Украине

Реклама
12:26

Скромная актриса из "Поймать Кайдаша" снялась в смелой фотосессии

12:06

Офицер объяснил, каких операций стоит ждать от армии РФ на границе стран НАТОВидео

11:59

Гороскоп на завтра 24 января: Весам - собственное неуважение, Водолею - чужое недовольство

11:46

ЕС готовит жесткие меры против Венгрии за блокирование помощи Украине - Bloomberg

11:45

Лавров заявил о готовности к мирным переговорам с Украиной и назвал условие

11:28

"Так позорно упасть": EL Кравчук жестко распек сбежавшую в РФ Ани Лорак

11:06

Используют тактику истощения врага: почему ВСУ вышли из Крахмального - эксперт

10:59

Китайский гороскоп на завтра 24 января: Козы - держитесь в тени, Драконам - романтика

10:44

Получают отпор и убегают: Гуменюк рассказала о боях на юге Украины

10:39

Церковный праздник 24 января: не завязывайте узлы в день преподобной Ксении

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Интересное
Оптические иллюзииУкраинский язык с АвраменкоНародные приметыВсе о шоу-бизнесеСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиТесты по картинке
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять