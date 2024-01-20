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Россия хочет представить учения НАТО Steadfast Defender как провокацию – ISW

Анна Ярославская
20 января 2024, 07:48
Информационная операция РФ имеет целью отвлечь внимание от недавней агрессивной российской риторики и поведения в отношении НАТО.
НАТО, армия НАТО
Учения НАТО Steadfast Defender 2024 начинаются на этой неделе и продлятся до мая 2024 года / Коллаж: Главред, фото: nato.int, pixabay.com

Страна-агрессор Россия проводит информационную операцию, чтобы представить оборонные учения НАТО Steadfast Defender 2024, которые являются ответом на агрессию России против Украины и российские угрозы в адрес членов Альянса, как провокационные. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

В ISW напоминают, что Министерство иностранных дел России отреагировало на первоначальное объявление о проведении учений Steadfast Defender в сентябре 2023 года и ложно заявило, что учения НАТО имеют все более провокационный и агрессивный характер.

МИД России утверждал, что НАТО продолжает "демонстрацию силы" на "пороге России".

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Ведомство также заявляло, что Россия регулярно предлагала НАТО инициативы по деэскалации, призывала НАТО отказаться от провокационных действий и перенесла российские военные учения вглубь страны.

Российские источники утверждали, что НАТО использует учения, чтобы "накрутить" и подстрекать страны Балтии готовиться к войне с Россией и характеризовали такие учения как "серию провокаций".

17 января Юлия Жданова, член российской делегации на 1066-м пленарном заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе аналогично заявила, что учения НАТО на российских и белорусских границах "провоцируют игру на нервах" и "еще больше сжимают пружину эскалации".

Российский военный блогер, связанный с Кремлем, заявил, что немецкое правительство пытается искусственно создать угрозу со стороны России, которой на самом деле не существует.

Аналитики ISW отмечают: российская информационная операция, направленная на то, чтобы представить оборонительные действия НАТО в ответ на реальную российскую агрессию на восточном фланге Альянса как провокационные, имеет целью отвлечь внимание от недавней агрессивной российской риторики и поведения в отношении НАТО.

Российские официальные лица, включая президента России Владимира Путина, недавно угрожали Финляндии и всему альянсу НАТО.

ISW продолжает считать, что Путин вторгся в Украину в 2022 году не для того, чтобы защитить Россию от несуществующей угрозы со стороны НАТО, а скорее для того, чтобы ослабить и, в конце концов, уничтожить НАТО, и эту цель он преследует до сих пор.

Steadfast Defender 2024 - что известно

Учения НАТО Steadfast Defender 2024 начинаются на этой неделе и продлятся до мая 2024 года. В них примут участие около 90 тысяч военнослужащих, пишет Reuters.

Главнокомандующий Альянса Крис Каволи рассказал, что в учениях будут участвовать более 50 кораблей от авианосцев до эсминцев; более 80 истребителей, вертолетов и беспилотников; не менее 1100 боевых машин (133 танка и 533 боевых машин пехоты).

"Учения Steadfast Defender 2024 продемонстрируют способность НАТО быстро развертывать силы из Северной Америки и других частей Альянса для усиления обороны Европы", – заявил Каволи.

По данным НАТО, последними учениями подобного масштаба были Reforger (во времена холодной войны в 1988 году с участием 125 000 участников) и Trident Juncture в 2018 году с участием 50 000 участников.

Противостояние РФ и НАТО

Как сообщал Главред, экс-советник министра внутренних дел и главы Офиса президента, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив считает, что российский диктатор Владимир Путин имеет готовность и политическую волю к запуску ракет по странам НАТО, но РФ не имеет намерений открытой войны с Североатлантическим альянсом.

Политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал о рисках начала войны НАТО и России и о том, какие это может иметь последствия для Украины. По словам эксперта, война НАТО и РФ - "для нас не угроза, а, наоборот, дополнительная безопасность".

Ранее Представитель страны-оккупанта России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов разразился угрозой в адрес Финляндии. Дескать, страна первой пострадает в том случае, если между Москвой и НАТО произойдет эскалация конфликта.

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НАТО новости Украины и мира Институт изучения войны
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