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Как начнется война РФ с НАТО: СМИ раскрыли грандиозный сценарий боев

Яна Ставская
23 января 2024, 16:55
Путин не намерен захватывать все НАТО. Для разрушения Альянса ему достаточно оккупации стран Восточного фланга, считает Ходжес.
Как начнется война РФ с НАТО: СМИ раскрыли грандиозный сценарий боев
РФ может вторгнуться в одну из стран Балтии / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, НАТО

Россия готовится к войне с Западом, на что указывают запланированные Кремлем расходы в 2024 году. Daily Mail, опираясь на мнения опрошенных экспертов и бывших натовских военных, раскрыл, как российское вторжение в страны НАТО развернется до 2044 года.

Первая фаза

По мнению экспертов, РФ, как и в случае с Украиной, начнет масштабные боестолкновения со странами НАТО с кибератак (нацеленных на цифровую инфраструктуру морских портов и нарушения поставок вооружения).

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Военные не исключают боев в космосе - когда стороны используют спутники для нападения на противника или создания помех.

Затем последуют удары дальнобойными ракетами по ключевым военным объектам НАТО в Восточной Европе, а также по гражданским целям по всей Европе. Кроме того, Москва может применить ударные дроны по основным морским портами, аэропортам и транспортным узлам.

Вторая фаза

Потом Россия начнет вторжение по суше, морю и воздуху. Ключевую роль здесь отыграет Сувалкский коридор - единственная сухопутная граница между "материковым" Альянсом и странами Балтии. Если Путину удастся захватить этот коридор - эта местность станет плацдармом для начала второй фазы вторжения на Запад Европы из Беларуси.

Россия отправит тысячи российских солдат и танковые колонны для нападения на одну из стран Балтии - на Литву, Польшу или Эстонию. Имеющиеся в этих государства натовские войска предназначены всего лишь для удерживания врага до прибытия основных сил НАТО.

Путин остановится, только чтобы посмотреть на реакцию Альянса на оккупацию их союзника. Любое колебание в поддержке подзадорит кремлевского диктатора.

Цель вторжения в НАТО

Эксперты не исключат попытку России взять под контроль северный арктический маршрут. В случае успеха для НАТО это будет катастрофой, говорится в публикации.

По словам генерала Бена Ходжеса, у России нет планов захватить все НАТО - только разрушить его единство путем вторжения в страны Восточного фланга и захвата критически важных объектов.

Россия сможет доминировать на большей части Северного морского пути (СМП), который может стать новой магистралью международной торговли.

Маршрут проходит вдоль арктического побережья России и, следовательно, попадает в исключительную экономическую зону России, что позволяет стране взять на себя контроль над судоходной деятельностью, навигацией и разработкой ресурсов в соответствии со статьей 234 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву.

А находясь за Полярным кругом, российский Северный флот может атаковать скандинавские порты или пересекать арктические воды, чтобы атаковать Великобританию через Северное море.

Война России с НАТО

После провалившихся обещаний поддерживать Украину всем необходимом вооружением страны на Западе всерьез заговорили о возможном столкновении с Россией. Например, министр обороны Германии Борис Писториус утверждал, что война з РФ возможна уже через 5-8 лет.

В материале Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) говорится о том, что в Североатлантическом альянсе видят два сценария развития событий. Первый – попытка захвата Россией стратегически значимого шведского острова Готланд. Второй предусматривает агрессию против стран Балтии, которой и опасаются в Альянсе.

На фоне общей международной напряженности НАТО проведет в феврале масштабные военные учения "Стойкий защитник", в которых примут участие около 90 тыс. солдат.

Планируется, что это будут крупнейшие учения со времен окончания Холодной войны. Последние маневры НАТО, более масштабные, чем запланированные, произошли до распада Советского Союза - в 1988 году. Тогда было привлечено около 125 тыс. солдат.

Тем временем британский министр обороны Грант Шаппс предупредил, что Британия во главе с Соединенными Штатами "встанет на первый план, когда это будет необходимо" на защиту международного судоходства

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