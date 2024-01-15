Новая война уже через 5 лет: Великобритания отправляет 20 тысяч солдат в Европу

Британский министр призвал страны Европы позаботиться о своей обороне.

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На Западе не утихают разговоры по поводу возможной войны с Россией / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео YouTube Grant Shapps

Великобритания в первой половине 2024 года направит 20 тысяч солдат в Европу для участия в военных учениях, рассказал на пресс-конференции 15 января министр обороны страны Грант Шаппс. Также Лондон отправит военные корабли и истребители.

Шаппс предупредил, что Британия во главе с Соединенными Штатами "встанет на первый план, когда это будет необходимо" на защиту международного судоходства, цитирует Reuters.

"Мы планировали это как единое действие (удары по хуситам - Главред), и теперь мы будем очень внимательно следить за тем, что они будут делать дальше", - сказал он, добавив, что другим европейским странам было труднее предпринять такие действия. видео дня

Шаппс уверен, что в 2024 году мир станет более опасным и потребует от Британии и ее союзников борьбы с "иррациональными" силами.

Правительство Сунака стремится увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП. Шаппс призвал другие демократические страны последовать их примеру.

"Через пять лет мы можем рассматривать несколько театров военных действий, включая Россию, Китай, Иран и Северную Корею. Спросите себя… более вероятно, что это число вырастет или уменьшится? Я подозреваю, что мы все знаем ответ: скорее всего, будет расти", - сказал министр обороны Британии.

НАТО готовится к войне с Россией

Накануне немецкое издание Bild опубликовало материал про якобы подготовку Берлином к возможному будущему противостоянию с Россией. На что в НАТО уточнили, что речь идет всего лишь об "учебном сценарии".

"Сценарии раньше были полностью вымышлены с несуществующими странами и географическими регионами. Сейчас более уместно использовать существующие страны и географические регионы", - подчеркнул директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс.

В России же обозвали статью Bild "гороскопом".

Отметим, что разговоры о будущей войне с Россией на Западе участились после того, как дальнейшее финансирование Украины оказалось под угрозой из-за политических событий в США и Европе. По мнению экспертов и политиков, в случае победы России Москва на Украине не остановится и - после возобновления сил - захочет пойти против стран НАТО.

Министр обороны ФРН Борис Писториус, в свою очередь, намекнул, что нового противостояния в Европе (при худших сценариях поражения ВСУ) следует ждать через 5-8 лет. Тогда театр военных действий может развернуться уже на территории стран Балтии или на территории соседствующей с Украиной Молдовы.

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