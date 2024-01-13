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"Очень серьезная атака": эксперт назвал реальную причину ударов США по Йемену

Руслана Заклинская
13 января 2024, 21:35
Атаки поддерживаемых Ираном хуситов блокируют ключевой морской маршрут, ответственный за 10% мировой торговли.
'Очень серьезная атака': эксперт назвал реальную причину ударов США по Йемену
Какая истинная цель ударов США в Йемене / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/RishiSunak, скриншот из видео

Основная мотивация атак США и Великобритании заключается в восстановлении безопасности на важном морском маршруте и прекращении нападений хуситов на танкеры. Атаки поддерживаемых Ираном хуситов блокируют ключевой морской маршрут, отвечающий за 10% мировой торговли. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса.

"Здесь все довольно просто. Прежде всего, атаки на торговые корабли, которые блокировали движение по одному из ключевых морских маршрутов, на который приходится 10% мировой торговли. Также накануне была совершена очень серьезная атака на американские и британские военные корабли, которые стоят там для защиты судов. Эти удары, кстати, и позиционировались как ответ на эту атаку", - пояснил эксперт.

По его словам, блокирование этой морской артерии имеет глобальное влияние и нарушает интересы многих стран, включая США и Европейский Союз.

видео дня

"То есть глобально проблема в том, что перекрыта одна из морских артерий, которая имеет большое значение для мировой торговли и, соответственно, затрагивает интересы большого количества государств, включая, конечно же, Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз", - отметил Куса.

Кто такой Илья Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего".

По образованию Илья-аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. В должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока.

Владеет английским и арабским языками.

Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.

Удары США и Великобритании по Йемену

Напомним, в ночь на 12 января США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Удары произошли в Ходейде, Таисе и Сааде. Джо Байден и Риши Сунак официально подтвердили эту информацию.

Поддерживаемые Ираном хуситы начали преследование коммерческих судов после начала Израилем воздушно-наземной кампании в Секторе Газа. Повстанцы пообещали не останавливаться в атаках до прекращения действий Израиля.

Помимо этого, одной из причин операции США были хуситские атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, которую ранее контролировали американцы. Иран и Россия также играли активную роль, поддерживая хуситов и провоцируя нападения на торговые маршруты и американские корабли в Красном море.

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