Обстрел крупнейшей в мире нефтяной компании: Саудовская Аравия объявила войну Йемену

Хуситы нанесли ракет по крупнейшей в мире нефтяной компании Aramco в Саудовской Аравии / Reuters

Йеменские хуситы совершили обстрелы крупнейшей в мире нефтяной компании Aramco и электростанции Аль-Мухтиара. В ответ коалиция арабских государств нанесла удар по контролированным хуситами столице Сани и портовому городу Ходейда на побережье Красного моря. Саудовская Аравия объявила о начале военной операции в Йемене.

Как сообщает Reuters, Aramco является самой крупной в мире компанией по добыче и запасах нефти. Она принадлежит Саудовской Аравии. Хуситы – это военизированная исламская организация в Йемене, которая борется за контроль над властью в этой стране. Группировку связывают с Ираном. Атака произошла накануне временного перемирия, заключенного перед священным для мусульман месяцем Рамаданом (2 апреля – 2 мая).

Ранее коалиция арабских государство неоднократно делала заявления о сдерживании военных действий. Однако в субботу сообщила о запуске специальной операции по защите своих источников энергии и сохранении поставок.

Примечательно, Министерство энергетики Саудовской Аравии обвинило Иран в продолжении военной поддержке хуситов. Речь идет о вооружении их баллистическими ракетами и современными беспилотниками. Как утверждают в ведомстве, атаки хуситов на объекты приведут к снижению производительных мощностей государства и его способности выполнять обязанности на мировых рынках. Тегеран, в свою очередь, все обвинения отрицает.

Также в коалиции арабских государств сказали, что в ответ на обстрелы были нанесены удары по контролированной хуситами столице Сани и портовому городу Ходейда на побережье Красного моря.

Яхья Сареа, который является представителем хуситов, сделал заявление о том, что в пятницу они ударили ракетами по Aramco в Джидди (город в Саудовской Аравии) и беспилотниками атаковали заводы по переработке нефти Рас-Танура и Рабих. Кроме того, они ударили по "жизненно важным объектам " в Эр-Рияде.

Госсекретарь США Блинкен осудил нападение хуситов из Йемена на союзную Вашингтону Саудовскую Аравию. Он подчеркнул, что американцы будут сотрудничать с Эр-Риядом над усилением обороны Королевства, одновременно работая на дипломатическом поле для разрешения конфронтации в Йемене.