Не хотят полагаться на США: в ЕС заговорили о создании своего ядерного оружия

Вице-президент Европарламента и ведущий кандидат немецких социал-демократов на предстоящих европейских выборах Катарина Барли считает, что Европе не стоит полагаться на защиту США, а создавать собственную армию и задуматься над созданием собственного ядерного оружия.
Немецкий политик отметила в интервью изданию Tagesspiegel, что в настоящее время ядерные силы сдерживания для Европы находятся в руках НАТО. Однако безопасность континента может быть под угрозой в свете заявлений американского экс-президента Дональда Трампа, который угрожал не защищать партнеров по Североатлантическому альянсу.
"Учитывая недавние заявления Дональда Трампа, на это больше нельзя рассчитывать. Поэтому этот вопрос также может стать проблемой на пути к европейской армии", — сказала Барли.
Также вице-президент Европарламента заявила, что если США в будущем перестанут быть поставщиком оружия для Украины, то европейским странам придется взять на себя эту ответственность
"Мы должны серьезно отнестись к угрозам Путина и действовать соответствующим образом. Когда Путин публично сомневается в территориальной целостности Польши и Литвы, это показывает, насколько бдительными мы должны быть", — отметила Барли.
Скандальные заявления Дональда Трампа
Как сообщал Главред, в январе экс-президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО начали тратить "миллиарды и миллиарды" долларов на коллективную оборону. Он утверждает, что такие расходы повлекли его угрозы не защищать страны Европы в случае нападения.
Позже Трамп рассказал историю, как в бытность главой государства он угрожал союзникам по НАТО поощрять агрессора Россию "делать все, что вздумается" с государствами, которые не выполняют свою часть обязательств в рамках Альянса. В Белом доме назвали подобные заявления Трампа "шокирующими".
Президент США Джо Байден отреагировал на скандальное заявление Дональда Трампа в отношении союзников по НАТО, назвав его "полезным лакеем" Путина.
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