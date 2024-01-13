Полезно ли ядерное оружие для Украины: эксперт рассказал, почему его отдали

Тактическое ядерное оружие может помочь Украине в войне с Россией, но с большим риском.

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Стоит ли Украине и Беларуси возобновлять свои ядерные программы / Коллаж: Главред, фото: Командование абъединенных сил ВСУ, ua.depositphotos.com

Для Украины тактическое ядерное оружие может быть полезным, но не предоставит стратегического преимущества. В то же время после использования ядерного оружия страна становится субъектом против, которого можно использовать весь возможный потенциал. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший военный офицер, политик и общественный деятель, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робим разам" Сергей Бульба.

"От тактического ядерного оружия с малым тротиловым эквивалентом может быть польза, но когда противник мощно наступает, потому что это оружие не дает стратегического преимущества. А после применения ядерного оружия, даже тактического, страна становится субъектом, по которому можно работать всем возможным потенциалом", - пояснил он.

По его словам, после развала СССР и Украина, и Беларусь владели ядерным оружием, но отказались от него, поскольку не имели средств для эффективного управления.

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"После развала СССР мы сдали ядерное оружие только потому, что не знали, как дать советы его управлению. На территории Украины заходились научно-исследовательские институты, которые разрабатывали ядерные программы, но поговаривают, что тогда Украина так и не подобрала кодов", - сказал Бульба.

Также Бульба подчеркнул, что угроза применения ядерного оружия может быть эффективным средством сдерживания.

"Если бы Украина имела такое оружие, то Россию можно было бы сдерживать самой лишь угрозой применения", - заверил бывший военный офицер.

Кто такой Сергей Бульба Сергей Бульба (Числов) (15 апреля 1967, Минск, БССР) - белорусский политический деятель, предприниматель, пишет Википедия. Бывший военный офицер, основатель " Белого легиона "и инициативы" Беларусь 2.0. Робим разам", участник"Минской весны".

Использование ядерного оружия

Напомним, бывший военный офицер и политик Сергей Бульба считает, что Путин заинтересован в организации локального конфликта, направленного не на прямое столкновение России с НАТО, а на столкновение Беларуси со страной-членом НАТО. По его словам, "разгоны" по российскому ядерному оружию в Беларуси также могут быть частью этого плана.

Также бывший аналитик ЦРУ Питер Шредер заявил, что Владимир Путин, вероятно, не применит ядерное оружие в Украине, но может его использовать против НАТО.

Кроме этого, военный эксперт Олег Жданов сказал, что есть два варианта завершения войны. "Лайт-вариант" будет исключать применение Россией тактического ядерного оружия, но в "хард-варианте" ядерной катастрофы не избежать.

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