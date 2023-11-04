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Россия провалила испытания ракет-носителей ядерного оружия

Руслана Заклинская
4 ноября 2023, 12:18
Недавние испытания баллистических ракет" Ярс "и " Булава", которые являются носителями ядерного оружия, оказались неудачными.
Россия провалила испытания ракет-носителей ядерного оружия
Россия провела неудачные испытания ракет " Ярс " и "Булава" / Коллаж: Главред, фото: EPA/ UPG, Википедия

В России 25 октября и 1 ноября 2023 года проводились испытания баллистических ракет "Ярс" и "Булава", которые являются носителями ядерного оружия. Оба запуска завершились неудачей. Об этом сообщило Главное управление разведки Украины.

Первый испытательный запуск состоялся 25 октября 2023 года, когда Россия выпустила баллистическую ракету РСМ-56 "Булава" с подводного ракетного крейсера "Борей". Согласно данным ГУР МО Украины, это испытание завершилось неудачей, что указывает на ненадежность этой ракеты.

Уже 1 ноября 2023 года в России провели второй неудачный запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Эта ракета является важной частью земельного компонента стратегических ядерных сил России.

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"Ракета "Ярс" сбилась с курса, как и во время предыдущих командно-штабных учений стратегических ядерных сил государства-агрессора России 25 октября 2023 года", - говорится в сообщении ГУР.

Провальный запуск ракеты "Ярс" осуществил боевой расчет 33-й ракетной армии Ракетных войск стратегического назначения РФ. Ее запускали с космодрома "Плесецк"(Архангельская область) на полигон "Кура" (Камчатка).

Межконтинентальная баллистическая ракета"Сармат"

По данным разведки, оккупанты также имеют серьезные проблемы с тяжелой МБР РС-28 "Сармат", которая является одним из ключевых проектов в объявленном РФ процессе модернизации стратегических ядерных сил.

Ракету "Сармат" россияне разрабатывали с 2009 года. По первоначальным планам Кремля, ее должны были ввести на вооружение еще 5 лет назад - в 2018 году, но дату постоянно переносили. В конце концов, "Сармат" приняли на вооружение лишь в сентябре этого года, после первого и единственного испытания, которое состоялось в апреле.

"По сравнению с изготовленной в Украине МБР РС-20 "Воевода" созданная ей на замену ракета "Сармат" лишена каких-либо преимуществ в конструкции, головной части или методах преодоления противоракетной обороны. Фактически "Сармат" - недоработанная, несовершенная, сырая ракета", - добавили в ГУР.

Трудности России в модернизации самолетов

Кроме того, РФ испытывает трудности в модернизации своего воздушного компонента стратегических ядерных сил. Несмотря на объявленную модернизацию советских бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95С, россияне способны провести проработку лишь 1-2 самолетов ежегодно.

Поставки новых стратегических бомбардировщиков Ту-160М2, которые оккупанты запланировали на 2023 год, перенесли из-за неспособности страны-агрессора возобновить производство новых двигателей НК-32.

Все эти проблемы и неудачи в испытаниях свидетельствуют о влиянии санкционной политики мира в отношении России. Также они свидетельствуют о неспособности России выработать собственные компоненты для поддержки и модернизации ее ядерных вооруженных сил.

Напомним, глава Министерства обороны РФ, Сергей Шойгу, считает, что страны НАТО готовятся к ядерному удару по территории России во время военных учений "на восточном фланге альянса". По словам Шойгу, войска НАТО систематически проводят обширные учения, которые, по его выдумкам, базируются на "сценариях военного конфликта" с Россией и Беларусью.

Также Шойгу, отчитался перед Путиным о проведении специальных тренировок, направленных на "массированный ядерный удар" против потенциальных врагов. По заявлениям Шойгу, Россия готовится "ответить" на возможный "ядерный" удар от противника. В этих тренировках приняли участие стратегические ядерные силы России, включая мобильную ракетную установку "Ярс", атомную подводную лодку и два стратегических ракетоносца.

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