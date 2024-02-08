50 млрд евро не покроют потребности Украины: в Европарламенте дали тревожный прогноз

За весь период до 2027 года нехватка средств в Украине составит 22 млрд евро.

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Для Украины недостаточно 50 млрд евро от ЕС до 2027 года / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНИАН

Согласованная помощь Украине от Европейского союза в размере 50 млрд евро является недостаточной. Она не сможет покрыть потребности страны до 2027 года. Об этом заявил глава бюджетного комитета Европарламента Йохан Ван Овертвельдт, пишет The Guardian.

По его словам, оценка невоенных потребностей Украины составляет 3 млрд евро в месяц, ежегодно это составляет 36 млрд евро. Вместо этого Украине будет доступно лишь 12,5 млрд евро ежегодно в рамках согласованной помощи.

"50 миллиардов евро, предусмотренных в Украине, охватывают 4 года, с 2024 по 2027 год... Соглашение между ЕС и Соединенными Штатами заключалось в том, что каждый из них позаботится о половине потребностей Украины, то есть по 18 миллиардов евро для ЕС и США", - пояснил Ван Овертвельдт. видео дня

Соответственно, Ukraine Facility (программа, в рамках которой Украина получит 50 миллиардов евро) не сможет покрыть не менее 5,5 миллиардов евро ежегодно. Глава бюджетного комитета Европарламента подчеркнул, что за весь период до 2027 года дефицит для Украины составит 22 миллиарда евро.

50 миллиардов евро от ЕС

Как сообщал Главред, 1 февраля Европейский союз в составе 27 стран принял единогласно пакет помощи для Украины в размере 50 миллиардов евро. Председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что это решение обеспечит стабильную, долгосрочную и предсказуемую финансовую поддержку для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил страны-члены ЕС за оказание помощи и назвал это четким сигналом поддержки и отражением прочности и единства Европы.

Кроме этого, первый транш в рамках программы Ukraine Facility на 50 миллиардов евро будет предоставлен Украине вскоре. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что выплаты начнутся в марте.

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