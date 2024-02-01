50 миллиардов для Украины: Зеленский отреагировал на решение ЕС и раскрыл детали

По словам Владимира Зеленского, принятие странами ЕС пакета помощи на 50 миллиардов евро это мощный сигнал для всего мира.

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Зеленский отреагировал на решение ЕС о помощи Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил все страны-члены Европейского Союза за выделение Украине помощи в размере 50 миллиардов евро. Об этом он сказал в ходе специального заседания Европейского совета.

"Благодарен за решение относительно финансового инструмента для нас, для нашего народа, для Украины. Ukraine Facility на сумму 50 миллиардов евро на четыре года. Это четкий сигнал, что Украина выстоит и что Европа выстоит", - отметил президент Украины.

Он также отметил, что очень важно, что все 27 стран-членов Европейского Союза приняли это решение единогласно. По его словам, это еще один подтвержденный сигнал крепкого и единства в поддержке Украины.

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"Сегодня Европа посылает сигнал через Атлантику и по всему миру, что международный мировой порядок, основанный на правилах, выдержит все вызовы. Европа задает тон в глобальных процессах своим единством. Сейчас это факт. И он должен оставаться таким," - указывает Зеленский.

Кроме того, он Владимир Зеленский обратился к странам-членам ЕС с призывом не проигрывать в глобальной конкуренции стране-агрессору России и странам, которые ее поддерживают.

"Сейчас нужно продемонстрировать полную надежность Европы и действенность ее решений. Агрессия России против Европы, которая была начата Москвой на европейском фронте, пополнилась очередным сообщником России, а именно - снарядами для артиллерии и баллистическими ракетами от Северной Кореи", - сказал президент Украины.

Зеленский указывает на то, что эти ракеты уже атакуют наши города, в дополнение к иранским "шахидам", которые разрушают гражданскую инфраструктуру Украины. Он сообщил, что по данным украинской разведки Россия получит миллион артиллерийских снарядов от Пхеньяна.

"При этом, к сожалению, реализация европейского плана по поставке миллиона артиллерийских снарядов для Украины задерживается. И это тоже проявление глобальной конкуренции, в которой Европа не имеет права проиграть", - добавляет Зеленский.

Владимир Зеленский отмечает, что Украине нужна поддержка стран-членов Европейского Союза для создания Ukraine Assistance Fund в рамках Европейского фонда мира.

"Это такая надежность и долговременность поддержки, которую сейчас нужно противопоставить соответствующим вызовам. Не менее 5 миллиардов евро в год, срок - четыре года. Четкий приоритет", - резюмировал президент Украины Владимир Зеленский.

Помощь Украине от ЕС

Напомним, как ранее сообщал Главред, 1 февраля 2024 года страны-члены Европейского Союза единогласно проголосовали за пакет помощи для Украины в размере 50 миллиардов евро в рамках бюджета ЕС. Эту информацию подтвердил Председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в Брюсселе возникла усталость из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

Европейский Союз уже передал Украине 330 тысяч боеприпасов из обещанного миллиона. В марте наше государство получит ещё 200 тысяч снарядов, об этом сообщил представитель ЕС по вопросам внешней политики и обороны Жозеп Боррель.

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