Решение принято: ЕС полностью одобрил предоставление 50 млрд евро для Украины

В Евросоюзе единогласно приняли решение о предоставлении большого пакета помощи Украине.

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ЕС полностью одобрил предоставление 50 млрд евро для Украины / Коллаж: Главред, фото: ОП, Flickr

Сегодня, 1 февраля 2024 года, Европейский союз в количестве 27 стран единогласно проголосовал о пакете помощи для Украины в размере 50 миллиардов евро в рамках бюджета ЕС. Об этом сообщил Председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Он также добавил, что принятие этого решения позволит обеспечить Украине стабильную, долгосрочную и предсказуемую финансовую поддержку.

"Мы договорились. Все лидеры 27 стран договорились о дополнительном пакете поддержки Украины в размере 50 миллиардов евро в рамках бюджета ЕС. Это обеспечит стабильное, долгосрочное и предсказуемое финансирование Украины", - написал Шарль Мишель. видео дня

К тому же, Европейский союз взял на себя ответственность за поддержку Украины, поскольку всем известно, чем рискует вся Европа.

"ЕС берет на себя лидерство и ответственность за поддержку Украины; мы знаем, что поставлено на карту", - резюмировал Председатель Европейского совета.

Помощь Украине от ЕС

Напомним, Евросоюз уже передал Украине 330 тысяч боеприпасов из обещанного миллиона. В течение марта наше государство получит еще 200 тысяч снарядов.Об этом сообщил представитель ЕС по вопросам внешней политики и обороны Жозеп Боррель.

Также, до принятия пакета помощи Евросоюз и страны-члены уже предусмотрели 21 миллиард евро на военную помощь Украине в 2024 году. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время брифинга по итогам встречи министров обороны стран ЕС.

К тому же, западные партнеры Украины готовятся ввести новые ограничения в отношении Российской Федерации накануне второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину.

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