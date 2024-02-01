Решение принято: ЕС полностью одобрил предоставление 50 млрд евро для Украины

Сегодня, 1 февраля 2024 года, Европейский союз в количестве 27 стран единогласно проголосовал о пакете помощи для Украины в размере 50 миллиардов евро в рамках бюджета ЕС. Об этом сообщил Председатель Европейского совета Шарль Мишель.
Он также добавил, что принятие этого решения позволит обеспечить Украине стабильную, долгосрочную и предсказуемую финансовую поддержку.
"Мы договорились. Все лидеры 27 стран договорились о дополнительном пакете поддержки Украины в размере 50 миллиардов евро в рамках бюджета ЕС. Это обеспечит стабильное, долгосрочное и предсказуемое финансирование Украины", - написал Шарль Мишель.видео дня
К тому же, Европейский союз взял на себя ответственность за поддержку Украины, поскольку всем известно, чем рискует вся Европа.
"ЕС берет на себя лидерство и ответственность за поддержку Украины; мы знаем, что поставлено на карту", - резюмировал Председатель Европейского совета.
Помощь Украине от ЕС
Напомним, Евросоюз уже передал Украине 330 тысяч боеприпасов из обещанного миллиона. В течение марта наше государство получит еще 200 тысяч снарядов.Об этом сообщил представитель ЕС по вопросам внешней политики и обороны Жозеп Боррель.
Также, до принятия пакета помощи Евросоюз и страны-члены уже предусмотрели 21 миллиард евро на военную помощь Украине в 2024 году. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время брифинга по итогам встречи министров обороны стран ЕС.
К тому же, западные партнеры Украины готовятся ввести новые ограничения в отношении Российской Федерации накануне второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину.
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