'К годовщине войны': ЕС готовит мощные санкции против РФ и большую помощь Украине

Основное внимание санкций будет сосредоточено на расширении списка физических и юридических лиц, которые подлежат замораживанию активов и запрету на въезд.

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В ЕС готовят большую военную помощь / коллаж: Главред, фото: УНИАН, U.S.Army, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Западные партнеры Украины готовятся ввести новые ограничения в отношении Российской Федерации накануне второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину.

Издание Financial Times сообщает, что новые санкции предусматривают введение дополнительных ограничений в отношении юридических и физических лиц, связанных с полномасштабным вторжением в Украину в 2022 году. Так, предусматривается предоставление помощи Киеву в размере 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет. Согласно информации из источников, часть этих средств будет предоставлена немедленно после заключения соответствующего соглашения.

Кроме того, в рамках общего комплекса поддержки предусмотрено выделение 5 миллиардов евро военной помощи ежегодно, а также передача Украине доходов, полученных от замороженных активов России.

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"Это деньги, оружие и санкции в то время, когда мы признаем, что украинцы нуждаются в поощрении. Но через два года мы видим, что есть пределы того, что мы можем сделать", - заявил один из дипломатов ЕС.

Основное внимание санкций будет сосредоточено на расширении списка физических и юридических лиц, подлежащих замораживанию активов и запрету на въезд. В то же время, вероятно, не будут введены ограничения на импорт российского алюминия, несмотря на требования Польши и стран Балтии.

В рамках последнего обновления бюджета Европейского союза в прошлом году было предложено финансовое обеспечение. Однако этот бюджет до сих пор ожидает подписания руководителями стран-членов, что предполагается на встрече 1 февраля.

В декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал это соглашение. Однако Еврокомиссия выражает готовность идти на уступки, чтобы привлечь его поддержку. Одним из конкретных предложений является предоставление возможности пересмотра финансовой помощи в будущем.

В то же время дипломаты ЕС убеждены в том, что венгерский лидер в конце концов уступит, как он это делал в предыдущих ситуациях, связанных с помощью Украине.

Еще одним дополнительным элементом является возможность предоставления Украине части помощи, впрочем, точная сумма еще обсуждается.

Кроме того, был затронут и вопрос конфискации замороженных российских активов.

"Предложение Еврокомиссии в отношении российских государственных активов датировано декабрем, но оно не предусматривает фактической конфискации этих доходов и передачи их Украине", - отмечает FT.

По оценке представителей Европейского союза, поддержка захвата активов России, большинство из которых расположено в Европе, маловероятна со стороны Италии, Франции и Германии.

Военная помощь ЕС для Украины

Напомним, что Украина может получить 20 миллиардов евро помощи от ЕС. В СМИ рассказали детали о создании нового фонда Европейского Союза для военной помощи Украине на 20 миллиардов евро.

ЕС готовит жесткие меры против Венгрии за блокирование помощи Украине. Государства-члены ЕС готовы принять пакет по Украине на саммите в Брюсселе, независимо от поддержки Венгрии.

Украина получит налоги от российских активов. Министры иностранных дел ЕС приняли решение о налоге на замороженные российские активы, который собираются направлять на финпомощь Украине через специальный фонд.

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