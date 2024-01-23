Украина получит налоги от российских активов: в Евросоюзе дали 'благословение'

Министры иностранных дел ЕС дали свое политическое "благословение" на налог на непредвиденные доходы.

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Какие страны против замораживания активов РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

В понедельник, 22 января, министры иностранных дел Европейского Союза приняли решение о налоге на замороженные российские активы, который собираются направлять на финпомощь Украине через специальный фонд.

Такой план - альтернатива прямой конфискации средств российского Центрального банка, для проведения которой ЕС не хватает юридических оснований. Европейские главы МИД достигли консенсуса, сообщает Bloomberg.

Министры иностранных дел ЕС дали свое политическое "благословение" на налог на непредвиденные доходы. Однако, вопрос еще будет обсуждаться послами блока позднее на этой неделе, до 28 января.

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"Я убежден, что мы можем продвинуться вперед", - заявил агентству министр финансов Бельгии Венсан Ван Петегем, чья страна сейчас председательствует в ЕС.

В то же время верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также подтвердил наличие прогресса в переговорах о налоге на непредвиденные доходы.

По словам источников, группа стран, включая Германию, "ясно дала понять", что выступает против конфискации российских активов из-за юридических проблем. Петегем также критически относится к такому варианту.

"Думаю, мы должны играть по глобальным правилам. Мы также должны быть уверены, что это юридически обосновано и не может повлиять на финансовую стабильность системных институтов, таких как Euroclear", - заявил Петегем.

В ЕС еще должны утвердить многоступенчатый механизм внедрения плана. Этот механизм должен определить, как налог на непредвиденные доходы будет применяться к прибыли, полученной от замороженных активов, а также как будет рассчитываться выручка для использования в Украине.

По данным агентства, предполагается, что национальные налоги будут вычтены до того, как выручка попадет в специальный фонд. В то же время, недавно в США дали понять, что открыты для прямой конфискации активов.

"Но даже меньший шаг по налогообложению прибыли продвигается в ЕС медленно, поскольку несколько государств-членов и Европейский центральный банк обеспокоены потенциальным влиянием, которое этот шаг может повлиять на стабильность евро", - говорится в материале агентства.

Напомним, что Белый дом поддержал конфискацию замороженных активов РФ. Вашингтон хочет согласовать передачу денег с союзниками из Большой семерки, в частности в Европе, где хранится около 200 млрд долларов замороженных активов РФ.

В ЕС ошарашили приятными новостями относительно российских активов. Жозеп Боррель заявил, что Украина вероятно сможет получить замороженные российские активы. Между странами-членами ЕС существует политическое согласие относительно использования средств.

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