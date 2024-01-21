'Коллапс для мира': генерал назвал сценарий, если вдруг одержит победу Россия

Объединение мира против России не оставляет шансов на победу РФ вообще, считает Маломуж.

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Маломуж рассказал о возможности победы РФ / коллаж: Главред, фото:: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот: Минобороны РФ

На сайте Главред состоялся чат с бывшим главой Службы внешней разведки Украины, генералом армии Украины Николаем Маломужем. Он спрогнозировал, что теоретически будет, если вдруг одержит победу Россия: с Украиной, Европой, Соединенными Штатами.

"Я вообще не рассматриваю сценарий, который предполагает победу России. Потому что Украина и союзники реально побеждают Россию, у нее шансов нет. Этот вариант исключен", - подчеркнул Маломуж.

Эксперт считает, если бы Россия одержала победу, это был бы коллапс для мира.

"Ведущие страны долго просыпаются, когда нужен ответ на угрозы, но когда встает глобальная угроза, они объединяются. Объединение мира против России не оставляет шансов на победу РФ вообще", - добавил он.

Смотрите видео, в котором генерал Николай Маломуж рассказал, на каких участках фронта наиболее благоприятная для ВСУ ситуация:

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета Офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Напомним, что в Министерстве обороны Эстонии заявили, что Украина способна одержать победу над Россией в течение трех лет. Новая военная стратегия сил обороны Украины с помощью Запада приведет к разгрому российских оккупантов.

Россия атакует и накапливает войска, рассказал президент Владимир Зеленский о ситуации на фронте. Глава государства считает, что для излома военной мощи врага нужны средства, которые лишат оккупантов превосходства в воздухе.

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