Россия накапливает войска и будет наступать, ключевыми для неё будут четыре города – генерал Маломуж

Весной 2024 года ВСУ сорвут планы Путина по захвату новых украинских городов, считает бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

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Россия собралась захватить новые украинские города, но весной ВСУ сорвут планы врага – генерал Маломуж / Главред

На сайте Главред состоялся чат с бывшим главой Службы внешней разведки Украины, генералом армии Украины Николаем Маломужем. Общаясь с читателями, он рассказал, какие украинские города собирается захватить Россия в течение ближайшего месяца, будет ли широкомасштабное наступление российских войск в 2024 году, сможет ли враг захватить Харьков, Днепр и Запорожье, как и когда будет освобождаться Крым, какие процессы запустят в РФ победы ВСУ на фронте, сколько ещё лет Путин будет оставаться у власти в России, а также кто в РФ не хочет, чтобы Путин правил до 2030 года.

Представляем стенограмму чата с Николаем Маломужем.

Denys:Поговаривают, что Россия может начать новое наступление на Харьковщину. Какова будет цель этого наступления, и каковы его перспективы?

Николай Маломуж: Путин по-прежнему собирается наступать на Украину. Для наступления выбрано несколько направлений, Купянск и Харьковщина в целом – это первое из них. А в перспективе Путин рассматривает возможность наступления на Харьков.

Также противник планирует усилить свои позиции вблизи Бахмута, чтобы не дать ВСУ освободить город, это второе направление. Третье – россияне намерены захватить Авдеевку. Четвертое – враг собирается удержать Роботино и не допустить продвижения наших войск в направлении Мелитополя. Это основные задачи, которые ставит перед собой враг.

Купянск и Харьковская область являются сверхважными для противника, поэтому захватить их – это одна из первоочередных задач. Установив контроль над ними, враг будет иметь перспективы дальнейшего наступления и ведения активных боевых действий не только в Донецкой и Луганской областях, но и далее на Харьковщине.

Для продвижения на Харьковщине Россия накопила 110 тысяч представителей Вооруженных сил Российской Федерации, несколько танковых подразделений, в частности, 1-ю танковую армию Кантемировской дивизии, ещё несколько мощных дивизий и немало ракетных систем. То есть там пытается наступать большая армада.

Впрочем, стратегических перспектив у этого наступления российских войск нет. Бои продолжаются, и несколько месяцев подряд то враг продвигался, то мы его отбрасываем назад. На данный момент активного наступления нет. Разведывательные возможности, в частности, космические, позволяют нам отслеживать все передвижения вражеских войск во фронтовой зоне и готовиться к ударам противника и его попыткам наступать на определённых участках. Мы не только держим позиции, но и уничтожаем большие резервы врага, потому что концентрация большого количества войск и техники – это мишень для нас. Мы наносим удары по местам накопления живой силы и военной техники.

Если российские войска действительно начнут наступление в январе, перспектив у него не будет, поскольку информация о том, что оно готовится, запущена в информационное пространство, следовательно, враг понимает, что мы знаем его предварительные планы, а потому не будем давать возможности развивать наступление. Поэтому никаких перспектив у наступления российских войск не будет.

gf_42:Есть ли, по-вашему, угроза для севера Харьковщины? Зачем, в частности, враг бьёт управляемыми авиабомбами по Липцам?

Николай Маломуж: Враг на данный момент пытается выполнить две задачи: с одной стороны, продемонстрировать, что он будет наступать, но это будет отвлекающий маневр (при этом он наносит удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре, чтобы запугивать украинцев), а с другой – враг так прощупывает наши позиции и оттягивает наши войска на это направление, а, кроме того, пытается создать плацдармы для возможных локальных наступлений. Мы располагаем информацией относительно намерений врага, а потому никакие провокации на этом направлении не будут иметь успеха.

Главред: Вы считаете, что россияне могут попробовать пойти и на Харьков тоже?

Николай Маломуж: У россиян есть планы по наступлению на Харьков, но они касаются отдалённой перспективы. Сначала россияне хотят занять более удобные оперативные позиции, прежде всего, Купянск, чтобы не только создать предпосылки для своего наступления, но и ухудшить наши оборонительные позиции – вытеснить на открытую местность, в поля или лесопосадки, затем задействовать против нас бронетехнику и ракетные системы, а уже дальше продвигаться вглубь Харьковщины.

Эти планы известны и понятны, поэтому мы постоянно им противодействуем. Более того, мы ещё и уничтожаем резервы врага по всей линии фронта, особенно на Востоке, под Купянском, а также частично в Луганской и Донецкой областях. Почти ежедневно мы уничтожаем около тысячи оккупантов, примерно столько же получают тяжелые ранения, а, следовательно, выходят из строя в один момент. Сколько бы ни говорили о колоссальных человеческих резервах Российской Федерации, однако такие потери являются огромными и ощутимыми даже для неё.

Главред: Учитывая накопленные противником силы на Харьковщине и вблизи неё, какую задачу максимум он может выполнить этими силами?

Николай Маломуж: Прежде всего россияне могут продвинуться вблизи Купянска на некоторых участках. Но речь идёт о продвижении лишь на 1-1,5 км, до 3 км максимум. Вместе с тем будем продвигаться и мы, занимая более выгодные позиции.

Захватить Купянск и двигаться дальше российским войскам будет крайне проблематично, потому что, имея четыре сектора активных боевых действий, где должны использоваться передовые части войск, они не могут сконцентрировать силы исключительно на Харьковщине, это будет чрезвычайно сложно.

Те силы врага, которые есть на Харьковщине, мы уже "освоили", то есть знаем их количественный состав, огневые позиции и их возможные маневры. Мы к этому готовы. Поэтому враг вряд ли сможет провести активные наступательные операции на Харьковщине.

В публичном пространстве есть информация о приблизительных сроках наступления, средствах, которые враг собирается использовать, резервах, которые он подтягивает. Следует отметить, что те резервы, которые подтягивают к Харьковщине россияне, являются недостаточными для стратегического наступления. Разве что для локальных манёвров и пробивания нашей обороны на определённых участках.

Подчеркиваю, для стратегического наступления и захвата городов, например, Купянска, у России сегодня нет реальных возможностей.

Карпенкова Л.:Зачем России были нужны масштабные обстрелы украинских городов на Новый год, особенно 2 января? И когда снова следует ждать столь же массовых ракетных ударов по Украине, к каким датам?

Николай Маломуж: До сих пор враг накапливал ракеты, у него их было ограниченное количество. В течение примерно восьми месяцев россияне производили и накапливали ракеты: Искандеры, Х-101, Х-22, Х-555, Кинжалы и Калибры. То есть Россия производила всю линейку ракет примерно до 100-120 единиц в месяц, получается, за восемь месяцев она накопила около 900 единиц мощных ракет.

Российской Федерации нужно было изменить стратегию и начать наносить массовые удары, потому что локальные, как были до сих пор, не давали желаемого для неё результата и успеха. К тому же Москва знает, что мы получили новые системы ПВО различных типов, начиная от Patriot и заканчивая зенитно-ракетными комплексами, которые используются на фронте и вблизи конкретных объектов, а потому ищет способов пробить нашу систему ПВО. Для этого, как россияне уже поняли, нужны комбинированные удары беспилотниками и ракетами разных типов, которые способны менять траектории и цели, дезориентировать ПВО, выявлять её возможности и истощать её. Такова стратегия россиян сейчас, но и она не слишком успешна.

Россия сейчас использует тот же принцип нанесения ракетных ударов, что и ХАМАС, – принцип массовости. ХАМАС, чтобы пробить "железный купол" Израиля, запускает ракеты массово, и частично ему удается пробить израильскую ПВО. Так же начала действовать и Россия.

Новый год был стартом. Россияне тянули до Нового года и накапливали ракеты. Дальше массовые удары будут продолжаться.

Стратегическая цель РФ при этом – подавить дух украинцев и украинского народа, потому что это самое главное, почему агрессия России с 24 февраля 2022 года не имела успеха. Для этого врагу нужно запугать украинцев, посеять панику, привести к жертвам, чтобы люди начали требовать от властей проведения переговоров с Москвой, пусть и на условиях РФ, то есть с сохранением оккупации, а то и расширением зоны контроля и влияния России на Украину. Именно поэтому Россия наносит массовые ракетные удары не только по восточным, южным и центральным регионам Украины, но и по Львовщине, Хмельницкой и Ивано-Франковской областям. То есть под ударом оказываются все области и города Украины, чтобы каждый украинец чувствовал эту угрозу.

Вместе с тем, Россия пытается поражать также военные объекты. При этом она бьёт туда, где, как она считает, такие объекты расположены, но немало из них мы переместили и защитили. Но россияне определяют цели ударов по старым картам и бьют, соответственно, мимо. Например, по заводу Артема россияне пытаются бить чуть ли не каждый раз, хотя много где уже нет тех частей завода, которые они хотят поразить, и там возведены жилые дома.

Другая составляющая – это удары по инфраструктуре и энергетическим объектам. Зная, что энергетические объекты мы сейчас очень хорошо прикрываем, по ним Россияне бьют меньше, хотя всё равно не оставляют это дело и хотя бы частично пытаются уничтожить нашу энергетику.

Кроме того, Россия пытается создать видимость огромных запасов ракет у неё, как будто у неё до сих пор есть немалый потенциал, который позволяет каждый раз наносить массовые удары. Мол, у неё огромные ресурсы, поэтому она готова к глобальным наступательным операциям.

При этом Западу Россия пытается показать, что Украина не готова к таким ударам и не имеет возможности активно и эффективно наступать. Это делается для того, чтобы западные страны склонялись не только к ограничению помощи Украине, но и давили на Киев, принуждая его к переговорам на условиях Москвы. Но так точно не будет, потому что мы выстояли и стоим дальше. России не удалось ни существенно продвинуться на фронте, ни уничтожить что-то, что бы приблизило её к успеху.

Мы защитили большинство объектов. Хотя, к сожалению, есть и убитые, и пострадавшие украинцы. Россия осуществляет акты глобального терроризма, нанося удары по гражданскому населению и гражданским объектам. Это должно быть осуждено не только ООН, но и конкретными мировыми игроками, включая США, европейские страны, Китай, Индию, Бразилию, Турцию, то есть речь идёт о тех странах, которые определяют дальнейшую судьбу мира.

На Россию могли бы влиять не только страны НАТО, но и её партнеры. Их позиция должна быть жёсткой: поскольку Россия действует как террорист, с ней должны не просто прекратить сотрудничество, но и выступить против неё политическими и дипломатическими средствами, а, если понадобится, то и военными (если Россия будет угрожать ядерным оружием). То есть, кроме военной помощи Украине, есть и другие механизмы давления на Россию, которая осуществляет против украинцев откровенные акты террора и геноцида. Эти акты должны быть сейчас оценены международными организациями, а в перспективе и международными судами.

duke:Сколько установок Patriot ещё нужно, чтобы Киев и другие областные центры, которые больше всего обстреливает ракетами враг, в частности, Харьков, Одесса, Днепр, были полностью прикрыты? На сколько процентов вообще реально прикрыть тот же Киев от российских ракет?

Николай Маломуж: Необходимы комплексные средства ПВО, не только Patriot, которых нужно не менее 50-60 единиц, и они должны быть распределены по разным городам Украины. Так же и SAMP/Т, которые берут баллистику, а это очень важно, чтобы у нас была возможность сбивать Кинжалы, Искандеры, а также С-300 и С-400, бьющие по Харькову, Запорожью, Днепру и другим городам. Такие ракеты очень быстро летят, например, С-400, модифицированные под наземные цели, летят полторы-две минуты, поэтому их может перехватить только эффективная система ПВО новейшего типа вроде Patriot, SAMP/Т, Iris, NASAMS и другие, которые сбивают и ракеты, и беспилотники.

Итак, нам нужно около 50-60 Patriot и 50-60 SAMP/Т, тогда мы прикроем почти все города и стратегические объекты в радиусе 60 км вблизи установок. Немецкие комплексы Iris прикрывают всё в радиусе десятков километров и являются очень эффективными. Также требуется до 200 установок различного пошиба, например, Gepard и другие австралийские, испанские, французские, немецкие установки, которые в автоматическом режиме обнаруживают и фиксируют беспилотные летательные аппараты. Они делают 600 выстрелов в минуту снарядами 40-го калибра – это очень мощные системы, уничтожающие любой беспилотник.

Подчеркиваю, нам нужно до 100-150 единиц стратегических систем ПВО, до 250 единиц – тактических. Такая система ПВО сможет защищать все города и сёла, крупные стратегические объекты Украины. Поэтому соответствующие вопросы мы должны ставить перед союзниками, покупать вооружение на международных рынках, начиная от средств советского производства и заканчивая новыми средствами натовского образца. Ну и, конечно, наш ВПК также должен работать на всю мощность, производя и беспилотники, и ракеты (например, баллистического типа дальностью до 2 тысяч км, а КБ "Южное" может производить и ракеты дальностью до 10 тысяч км), и БТРы, и БМП, и танки, и боеприпасы разных калибров.

Только действуя так, мы сможем подготовиться к стратегическим наступательным операциям и освобождению территорий Украины.

Тарас: Зеленский, говоря о ситуации на фронте, назвал её стабильной, но подчеркнул, что Россия продолжает накапливать войска. По вашим наблюдениям, к каким рывкам и где именно готовится противник? Является ли накопление сил Россией настолько существенным, что может свидетельствовать о подготовке к новым серьёзным наступлениям?

Николай Маломуж: Путин постоянно ставит задачу проводить наступательные операции, но сегодня у него нет возможности в один момент собрать все необходимые для начала мощной наступательной операции войска, а особенно огневые средства высокотехнологичного уровня. Поэтому противник действует секторально: пытается наступать на Купянск и Авдеевку (которую российские войска пытаются захватить и создать плацдарм, чтобы дальше захватить всю Донецкую область), деблокировать Бахмут (если мы освободим этот город, это будет для Путина не только военным ударом, но и политическим, и освобождение Бахмута засвидетельствовало бы полный провал путинского режима), а также плюс Марьинка, куда россияне также бросают немалые силы.

Мы, продвигаясь к Мелитополю, создаём предпосылки для фланговых ударов по группировкам врага в Запорожской области. А что касается Херсонской области, то происходит высадка десанта и удары из другого региона. После чего возможно замыкание группировок противника на Запорожье и Херсонщине с двух сторон.

Поэтому сегодня Путин растягивает силы. Сгенерировать большие резервы, чтобы начать стратегические наступательные операции в определённом регионе и продвигаться то ли на Харьковщине, то ли на Донетчине, то ли на Запорожье у Путина практически нет возможностей. Ему негде снять войска, ведь он забрал их уже даже из Калининграда, из Ленинградского военного округа. Более того, ему сейчас нужно формировать новый округ вблизи Финляндии, а это 1300 км. Это значит, что нужны и войска, и живая сила, и техника, и вооружение, и боеприпасы. Понятно, что растянуться Путин не может, но определенная мощь ещё есть, поэтому он пытается захватить хотя бы отдельные территории. Это сегодня задача номер один.

Впрочем, к концу 2024 года Путин собирается накопить больше ресурсов. В частности, мобилизовать различными способами до 600 тысяч человек и более, а далее подготовить новые удары на базе российского ВПК и поставок из Ирана и Северной Кореи ракет, боеприпасов и некоторых видов вооружения. Но это более далёкая перспектива. Для этого требуется 6-9 месяцев.

ВСУ таких условий российскому агрессору не создадут, потому что у нас другие стратегические планы на 2024 год, и они касаются не только удержания нынешних позиций, но и проведения стратегических наступательных операций. Сегодня мы пока просто держим позиции, формируем укрепления на стратегических направлениях, где враг пытается продвигаться, а главное – уничтожаем резервы врага. Подчеркиваю, мы уничтожаем до тысячи человек в день живой силы противника, а вместе с ранеными – это до 2 тысяч. Это огромные потери. Так, в течение месяца до 60 тысяч российских военнослужащих выбывают из рядов вооруженных сил врага. Это огромный удар по вооружённым силам РФ. Компенсировать эти потери очень быстро невозможно, тем более, подготовленными и обученными людьми, обеспеченными оружием и техникой.

Поэтому наша главная задача –не дать врагу накапливать силы и резервы. Мы должны уничтожать резервы, чтобы Россия не могла их задействовать массово. А весной и летом, думаю, мы увидим проведение активных наступательных операций в разных секторах фронта.

Смотрите прогноз Николая Маломужа о том, какие города в ближайшее время попытается захватить Россия:

Mike:На каких участках фронта наиболее благоприятная для нас ситуация сегодня, где наиболее вероятно наше продвижение? Есть ли такие направления, где позиции россиян откровенно "дырявые" и слабые?

Николай Маломуж: На Запорожском и Херсонском направлениях очень неплохие перспективы замкнуть группировку российских войск, отрезать её от Крыма и логистики с востока, со стороны Мариуполя. По сути, речь идёт о возможности окружения крупной группировки войск противника.

Поэтому на этих направлениях россияне точно не имеют перспектив продвижения. Туда не будет нужных поставок оружия, техники и боеприпасов. Следовательно, враг окажется в окружении на огромном секторе фронта под жёстким огневым контролем. При таких условиях у россиян будет выбор – либо сдаваться, либо бежать в море, либо прорываться на восток или в Крым.

При таком сценарии станет реальным наше продвижение в Крым. Но перед тем нужно будет добить базу Черноморского флота РФ. Керченский мост при этом будет под массовыми ударами, в результате чего он будет либо надолго перекрыт, либо вообще уничтожен. Также под ударами будут основные военные объекты на территории Крыма: помимо Черноморского флота, это авиационные базы, пусковые установки и базы дислокации войск.

Таким образом, Крым превратится в ловушку, потому что не будет возможности доставить туда необходимые ресурсы, не будет возможности и усилить тамошнюю группировку.

Более того, уже есть признаки панических настроений в Крыму. Есть оперативные данные, свидетельствующие о том, что на полуострове российские военные уже ставят вопрос о том, куда им деваться в случае чего и что делать членам их семей. Они понимают, что ситуация крайне неблагоприятная.

Крым не будет крепостью – Крым будет ловушкой. Поэтому это перспективное для нас направление.

Впрочем, вполне возможны и нестандартные действия. Например, мы можем защитить восточные рубежи, в частности, Авдеевку, уничтожить там врага, после чего из этого или соседнего сектора неожиданно начать наступательные операции. Всё это планирует наше военное командование, и его планы должны быть скрытыми и неожиданными для врага. Должны быть и отвлекающие удары, чтобы враг ошибался и не знал, где будет наш основной удар.

В общем, слабых мест у россиян очень много. Нам не нужно двигаться на "зубы дракона" и минные поля. Вдоль 1300 км линии фронта есть места, где мы можем действовать более эффективно, не преодолевая этих преград, созданных врагом.

Смотрите видео, в котором генерал Николай Маломуж рассказал, на каких участках фронта наиболее благоприятная для ВСУ ситуация:

nik:Стоит ли ждать затишья на фронте до более тёплого времени года? Воспользуется ли Россия перерывом в поставках западной помощи Украине, ведь для неё это окно возможностей?

Николай Маломуж: Нет, особого затишья не будет. Будут идти секторальные бои. Россия часто использует зиму для наступательных операций, считая, что в холодное время года она имеет преимущество. Но мы к этому готовы, мы на своей земле, знаем все планы врага и его "зимние традиции".

В первую очередь российские войска будут выполнять те задачи, которые поставил и ежедневно контролирует лично Путин. Речь идёт о тех нескольких секторах, о которых мы говорили выше. Это и будут приоритетные направления на зиму, которые россияне не оставят: они будут пытаться захватить Купянск и Авдеевку, деблокировать Бахмут, восстановить свой контроль над населённым пунктом Работино в Запорожской области, а также отбросить наш десант в Херсонской области. Это их задачи минимум на ближайший месяц.

Впрочем, я думаю, что эти задачи выполнены россиянами не будут, потому что мы работаем, чтобы помешать их планам: усиливаем наши возможности, маневрируем там, где нужно провести операции, и, конечно, готовимся. Подготовка наших новых подразделений и усиление наших Вооруженных сил западной техникой и продукцией собственного ВПК позволят весной 2024 года сорвать планы врага стратегического характера.

Итак, зимой мы будем действовать на локальном и тактическом уровне, а весной и летом – на стратегическом. Также будет действовать и враг.

Смотрите видео, в котором генерал Маломуж объясняет, почему не стоит ждать затишья на фронте:

Мария:Насколько вероятно, что Россия совершит новую попытку пойти на Киев? Наступление с белорусской территории сейчас возможно?

Николай Маломуж: На данный момент нет перспектив российского наступления с белорусской территории, там нет соответствующей концентрации войск. к тому же, у нас мощные укрепления вдоль границы с Беларусью, ведь мы учли те ошибки, которых допустили 24 февраля 2022 года. Теперь там несколько эшелонов мощных линий обороны, огромные минные поля, преодолеть которые невозможно. Ну и, разумеется, там держат ситуацию под контролем подразделения ВСУ с огневыми системами, которые будут уничтожать врага в больших количествах, даже если 300 тысяч пойдёт, они будут уничтожены и остановлены.

Да и Лукашенко уже не будет рисковать и пропускать российские войска со своей территории, а, тем более, отправлять в наступление свои. Он понимает, что выиграть войну Путину уже чрезвычайно сложно, даже невозможно. Поэтому Лукашенко страхуется, хотя ещё подыгрывает Путину, предоставляя вооружение, технику, боеприпасы, проводя реабилитацию российских военных, ремонтируя технику и готовя её к боевым действиям, но не более. Он понимает, что, вступив в войну, он создаст площадку для мощных ударов со стороны Украины.

Кроме того, может быть спровоцировано противостояние со странами НАТО. А оказаться в окружении Лукашенко точно не хочет.

Путин может использовать Лукашенко только для бойни. Бацька понимает, что он на заклании, поэтому вряд ли будет способствовать наступательной операции россиян с территории Беларуси, а, тем более, вряд ли сам будет участвовать в ней. Это для него смерти подобно не только в смысле угрозы свержения режима, но и в смысле военных угроз.

Kukaa: Как вы оцениваете ситуацию на левобережье Херсонской области? Реально ли сейчас выдавить российские войска оттуда и освободить Херсонщину полностью? Или, наоборот, есть угроза, что мы потеряем тот небольшой плацдарм на левом берегу Днепра?

Николай Маломуж: Этот плацдарм является сверхважным. Прежде всего так оттягиваются войска с Запорожского направления, где враг пытается активно вести боевые действия против нас, особенно оттягиваются воздушно-десантные войска РФ. Мы знаем, что дивизия, контролируемая командующим Воздушно-десантных войск России Теплинским, постоянно пытается сбросить наш десант в Днепр, но ей это не удаётся. Мы усиливаем наши возможности, обеспечиваем наших десантников вооружением, техникой и огневыми средствами, чтобы они могли держать позиции. И во многих секторах они успешно уничтожают врага.

То есть даже большая дивизия РФ не может справиться с несколькими сотнями украинских десантников – с нашей стороны там настоящие профессионалы. Да, им очень тяжело зимой, в плавнях, но всё равно им удается усиливаться.

Возможно, на перспективу стоит планировать более мощные десантные операции и удары с тыла в Херсонской области. Раньше, летом, это были бы чрезвычайно мощные действия. Это были бы те самые нестандартные действия, о которых я говорил, то есть не прямое продвижение в сторону минных полей, а удары Силами специальных операций и десантными войсками с флангов, в тылах. Это позволило бы нам расширить плацдарм в Херсонской области, а также перерезать логистический коридор в Крым. А это создало бы перспективу полуокружения группировки врага в Херсонской и Запорожской областях.

Вот почему этот плацдарм имеет огромное значение для нас. Поэтому мы там не отступим и будем усиливать группировку наших войск, а потом будем пытаться перерезать восточный и южный коридоры, чтобы не было поддержки ни Херсонской группировки врага, ни Запорожской.

Kukaa: После определённых прошлогодних успехов и продвижения на Бердянском и Мелитопольском направлениях всё остановилось. Почему? Теперь задача перерезать сухопутный коридор в Крым выглядит слишком амбициозной и нереалистичной?

Николай Маломуж: Усиление наших позиций на Херсонском направлении и перерезание южного коридора вполне реально. Думаю, эта операция будет проведена ближе к весне.

Когда речь идёт о Мелитопольском направлении, в частности, Токмаке (где железная дорога), имеется в виду восточный логистической коридор врага, который тянет из России ресурсы и усиливает её войска.

Я считаю, что мы действительно затянули процесс проведения стратегических наступательных операций. Как отмечал Залужный, мы пошли в атаку, а там уже нас ждали российские войска, минные поля и "зубы дракона". Важно планировать и проводить операцию там, где бы нам ни приходилось штурмовать противника в лоб, где его позиции не были бы столь мощными. В противном случае нам приходится тяжело разминировать путь, тяжело продвигаться вперёд, а враг тем временем подтягивает и подтягивает резервы. Но это направление очень перспективное, именно поэтому и была задействована такая мощь наших войск.

Сманеврировать можно разными способами и достичь нужного результата. Мы будем держать наши позиции там, будем не только уменьшать логистические перспективы восточного коридора для врага, но и укрепляться там. Потому что мы уже заходим с флангов укреплённых районов трёх линий обороны, и есть возможность бить врага с флангов. Это на сегодня является большим успехом.

Но враг оправился, бросил дополнительные войска, поэтому наше продвижение приостановилось. Сейчас мы там по большей части ведём оборонительные бои, хотя периодически частично и продвигаемся.

Думаю, что, подтягивая новые резервы и новейшие оружие и технику, мы сможем просто уничтожить эти резервы врага и продвинуться дальше, вплоть до Мелитополя. Это перспектива весны и лета 2024 года. Враг, даже зная, что мы будем там продвигаться, не имеет мощных резервов, чтобы противостоять нашим ударам, поэтому их нам нужно организовать.

Смотрите видео, в котором Николай Маломуж спрогнозировал, когда россияне могут потерять сухопутный коридор в Крым:

Тимофей:Когда и как может освобождаться Крымский полуостров? В течение 2024 года возможно вернуть Крым?

Николай Маломуж: Симбиоз таких факторов, как новая стратегия наступательных операций (не стандартных и не лобовых), поддержка партнёров новейшим оружием и техникой (F-16, ATACMS, Taurus и т.д.), мощная работа нашего ВПК и закупка вооружения и боеприпасов на внешних рынках, чтобы мы быстро получили большие запасы боеприпасов всех типов – и советских, и натовских, станут предпосылками для подготовки операций по выбиванию врага из Запорожья и Херсонщины и замыкания группировки. Всё это создаст предпосылки для освобождения этих территорий. И на плечах отступающих российских войск мы сможем даже зайти в Крым, выбив ЧФ РФ, уничтожив Крымский мост и нанося удары по военным базам на территории полуострова. Так мы создадим предпосылки для освобождения Крыма, тогда это станет очень реально, и после этого дело пойдёт быстро.

Поэтому сначала нужно провести операции на юге нашего государства, освобождение Запорожской и Херсонской областей – это задача номер один. А дальше открываются ворота в Крым при условии, что мы осуществим ряд мощных ударов по различным точкам врага и одновременные наступления с моря, суши и с неба.

Итак, освободить Крым реально, но уже после того, как достигнем успеха на юге. Или, кстати, на Востоке – когда враг будет отступать, россияне будут растеряны, и им будет не до Крыма. Огромные потери на фронте потребуют переброски новых и новых сил в тот сектор, где будет наш прорыв. А Крым усиливать, тем более, через Крымский мост, если мы его поразим, у РФ не будет возможности. Поэтому Крым будет освобождён в первую очередь, и военным путем. К тому же на определённом этапе россияне, возможно, будут готовы к переговорам о полном возвращении Крыма на условиях Украины.

Игорь, Днепр:Как вы оцениваете законопроект о мобилизации, который вот-вот будет рассматривать Рада? Оправданы ли те достаточно жесткие меры, которые им предусмотрены?

Николай Маломуж: Нужна новая стратегия мобилизации. Законодательную базу я чётко знаю, потому что в своё время участвовал в её подготовке. Эта база на 99% готова, разве что можно внести небольшие изменения. Есть базовые законы, которые регулируют эти вопросы: Конституция Украины, закон о мобилизации, закон о военном положении и тому подобное. То есть всё это уже прописано.

Возникает вопрос – какую задачу мы ставим сегодняшними законодательными изменениями, которые предлагаются? Придумать новые модели репрессий, ограничения прав и нарушения Конституции? В таком формате всё это работать не будет. Во-первых, это вызовет сопротивление в нашем обществе. Во-вторых, наши партнёры не одобрят такой подход, потому что Германия, страны Балтии и другие страны откажутся выслать украинских мужчин обратно, в Украину, потому что это будет нарушением прав человека, европейских норм, Женевских конвенций и тому подобного. С таким законом мы вступим во внутреннее и внешнее противостояние, тем более, с такими репрессалиями, которые готовятся: ограничение права водить авто, вести бизнес, распоряжаться собственными финансами и недвижимостью. Это базовые права человека.

Мы должны создать предпосылки для усиления ВСУ. Для этого нужно привлекать по всем секторам нашей системы обороны и безопасности мотивированных людей, имеющих военную специализацию. Люди, которые ещё не задействованы в войне, но имеют статус военных, должны пойти на фронт первым эшелоном. Я имею в виду наших уважаемых военных, которые есть по всей территории страны, стоят на разных постах с автоматами, в форме и полном снаряжении, что-то охраняют, хотя там нет никаких режимных объектов. Таких людей несколько десятков тысяч точно есть по всей нашей стране. Они и мотивированы, и подготовлены, и вооружены.

Второй эшелон. То же касается и представителей десяти наших военизированных структур. Это люди, которые готовились к серьёзным испытаниям, клялись защищать государство, реально служат в рядах МВД, Нацгвардии или других спецслужбах и военизированных формированиях. Они имеют базовую подготовку, обучались стрельбе, проходили боевое слаживание, обучены проведению спецопераций. Это мощный эшелон, который должен быть задействован и для ротации, и для усиления Вооруженных сил. Это огромный ресурс, думаю, 300-400 тысяч человек. Эти люди могут быть быстро организованы в конкретные части, быстро может быть проведено их слаживание, их не нужно дополнительно мотивировать и учить, например, стрелять, они уже могут выполнять задачи.

Третий эшелон – это люди, которые находятся в других структурах и принимали присягу служить государству, речь идёт, в частности, о транспортных подразделениях, где не особо критическая ситуация, и частично эти люди могут быть мобилизованы для военных целей, необязательно на фронт, а для обеспечения фронта непосредственно в воинских частях. Помните, как раньше даже органы власти и управления закрывались, а на дверях было написано "все ушли на фронт". Те люди, которые принимали присягу, имеют соответствующие навыки, оружие, боевой или военный опыт, должны сегодня прийти на быструю замену тем, кто уже почти два года подряд воюет.

Параллельно рекрутинговые компании, которые сейчас работают, должны готовить мотивированных молодых людей. Они должны встать на защиту государства, но после подготовки. Сначала они должны пройти обучение, Обучение в центрах подготовки, получить медицинские навыки и знания, а далее – ориентация на конкретные части, где они должны быть задействованы, проведение боевого слаживания и тому подобное.

Но всё это должно делаться без репрессий, угроз и нарушения базовых прав человека. Напротив, должно быть участие, основанное на стимулах, которые побуждают людей защищать страну. Этим, как правильно говорил Залужный, должны заниматься не только центры комплектования, но и государство и СМИ, которые должны информировать о перспективах, которые открываются для военнослужащего, который пойдёт на фронт, для его семьи в различных случаях (если погибнет, если будет ранен, если будет после службы), каким будет социальный пакет, гарантии, в том числе, членам семьи и детям.

Такой подход формирует эффективную модель мобилизации. И не нужно принимать законодательные акты с угрозами репрессиями, а потом пытаться их реализовать.

Если будет принят такой закон о мобилизации, это создаст реальный риск возникновения напряжения в обществе. Россия как раз и ожидает, что такой шаг вызовет недовольство части людей и их сопротивление, пусть даже тихое (когда люди выходить на протест не будут, но будут игнорировать мобилизацию, будут уклоняться и т.д.). Всё это может стать массовым явлением. Россия этого и хочет, ей выгодна дестабилизация ситуации внутри нашего государства, разделение людей в Украине по разным признакам (политическим, религиозным и т.д.), создав соответствующие противоречия.

На основе такого закона о мобилизации Россия сможет играть очень мощно. Потому что будет стоять вопрос о том, какие действия будет предпринимать наше государство для привлечения мобилизованных, какой репрессалий в отношении них будет применяться – это всегда вызывает проблемы.

Нужно найти консенсус, о котором мы говорили в начале войны – консенсус по защите государства. Прежде всего мотивированных людей нужно организовать на то, чтобы они выполнили свою большую миссию на фронте. Но не просто туда их направить и бросить, а провести все нужные процедуры и предоставить все стимулы. Это должно происходить на позитиве, а не на негативе и угрозах.

Вторая составляющая – морально-политическая. Не только те люди, которые служат в войсках и военизированных структурах, должны служить, но и те, которые находятся на каких-то задворках, например, чиновники разных типов, включая органы местного самоуправления, в том числе Киева. У нас есть немало депутатов призывного возраста, очень патриотичных, которые проводят много мероприятий, связанных со сносом памятников или ещё чем-то таким (всё это должно делаться, но после войны; на это тратятся огромные средства, но всё это не ко времени – ко времени воевать, а потом уже будут и новые памятники, и новые герои). Как будто все они при деле, но нет, давайте, ребята, на фронт! Вы молоды, 30-40 лет, патриотичны – патриоты должны быть на фронте после подготовки. Не должно быть так, что депутаты что-то там делают в тылу, и всё, их нельзя трогать.

То же самое касается близких к власти представителей различных структур, включая шоу-бизнес. Ребята, вперёд, вы самые близкие к тем людям, которые сегодня определяют приоритеты государства, объединяйтесь и на фронт! А не где-то там гуляйте, показывайте шоу, мультики-шмультики и тому подобное. Надо поддержать руководство государства конкретными действиями, а не говорить, что нет возможностей или опыта. Опыт приобретут все. В свое время я обучал спецназы, тех людей, которые были очень элитными, были чемпионами Союза в разных сферах, но они становились в строй, опускались на землю, готовились к проведению мероприятий по защите государства и получали сверхмощные навыки. За два-три месяца, максимум четыре они становились сильными бойцами. Так может быть сегодня подготовлен любой гражданин Украины.

Ната:Bild со ссылкой на источники писал о том, что Россия планирует воевать до 2026 года и захватить Харьков, Днепр и Запорожье. Насколько достижима такая цель врага?

Николай Маломуж: На данный момент предпосылок для захвата Россией этих городов нет. Мы усиливаем собственную оборону и безопасность. Правильная концепция предполагает мощную защиту конкретных рубежей, создание мощных укрепрайонов и уничтожение резервов врага. При таких темпах, которыми мы сегодня уничтожаем врага ежедневно, никакие мобилизационные ресурсы России не помогут. Поэтому захватить Харьков, Запорожье и другие регионы практически невозможно. Могут быть разве что тактические продвижения и захват небольших городов, сёл, даже той же Авдеевки. Но широкомасштабного наступления России в этом году не будет.

Ещё раз подчеркиваю, что мы не будем стоять и ждать, когда Россия накопит резервы и начнет наступать. Это наиболее деструктивный путь: ждать, чтобы россияне до 2026 года сформировали новые части, оснастили их новыми или модернизированными старыми видами вооружения и массово двинулись против Украины. Этого шанса мы и наши партнеры России точно не дадим.

Наверняка знаю, что мы будем готовить новую стратегию, пополнение нашего войска всеми средствами, в частности, огневыми, ракетными, авиационными, а также боеприпасами. А это обесценит любые усилия противника. Поэтому я думаю, что 2024 год будет переломным в плане освобождения территорий нашего государства. И мы не дадим в 2025 и 2026 году что-то захватывать Российской Федерации.

Лис Никита:Учитывая запас прочности и ресурсы, сколько ещё лет способна вести войну нынешней интенсивности Россия, сколько лет – Украина?

Николай Маломуж: Мы ориентируемся не только на потенциалы. Потенциал России объективно больше, чем наш. Мы ориентируемся на эффективность ведения боевых операций на фронте, а также на эффективность давления на Россию наших партнеров перед угрозой не только локальной войны в Европе (например, в странах Балтии, Финляндии, Молдове или Румынии), но и глобальные угрозы со стороны РФ как ядерной державы. Такие угрозы звучат и со стороны Путина, и со стороны Медведева, и со стороны других сторонников российского лидера. Так они создают предпосылки для конфронтации глобального уровня и уничтожения всего человечества.

Для противодействия таким угрозам создаются даже такие союзы, как, например, между Байденом и Си Цзиньпином. Любой, кто бы ни стал президентом США, даже Трамп, будет искать способы, которые прижмут Путина, сделают невозможным применение им ядерного оружия и разжигание дальнейших военных действий. Потому что активизация военных действий на территории Украины и создание угрозы для Европы будет созданием предпосылок для глобальной войны, а это уже ядерная война. Поэтому для того, чтобы не было угрозы Европе, США и Китаю от ядерных взрывов, эти государства будут предпринимать действия. По всем каналам до Путина донесли недопустимость применения ядерного оружия. Об этом сказали не только в НАТО, но и в Китае, Индии и другие участники ядерного клуба.

Поэтому перспектив у Путина не будет. Мы сгенерируем очень мощные силы на ближайшие годы, чтобы Путин не создал какую-то коалицию с Северной Кореей или Ираном. Поэтому сейчас будут работать эффективные международные силы, чтобы обесценить эти усилия поддержки России беспилотниками, баллистическими ракетами и тому подобным, это большая работа. Без нашей активной позиции на фронте и международной арене Путин будет укрепляться. Если мы говорим о пассивном сценарии, то через два-три года Путин может чрезвычайно укрепиться.

Если говорить об активном сценарии, то за год-полтора на фронте своими прорывами мы можем обесценить все усилия Путина, а это приведет к падению режима. Думаю, сейчас идет противоборство, какая концепция выигрывает.

Umka:Скажите, как могут влиять на цели врага на фронте выборы Путина в России в марте этого года? Что они попытаются захватить к этой дате?

Николай Маломуж: Путин уже пытался показать какие-то успехи на фронте до выдвижения на выборы, на своей пресс-конференции, но у него ничего не получилось. Какие бы задачи он ни ставил перед своими войсками, ничего не удается. Он ставил определенные цели, которые должны были быть достигнуты и к пресс-конференции, и к Новому году, и к выборам. Например, он приказывал захватить Авдеевку и Купянск, продвинуться возле Бахмута, но у них ничего не получилось. Потом, соответственно, к Новому году – также не получилось. Теперь стоит такая же задача до выборов в РФ.

До выборов остается уже 2,5 месяца, но существенно уж точно ничего не изменится. Попытки продвинуться и отчитаться на выборах, что он чего-то достиг, не удастся – достижений до марта в России не будет.

Поэтому я думаю, что этот формат провалится, за исключением разве что тактических движений, но они не будут иметь глобального значения.

Россияне уже четко ориентируются в происходящем, даже если всё будет сфальсифицировано, и Путин в который раз станет президентом, разумеется, незаконно, потому что альтернативы там нет. 70% россиян, уже даже по их исследованиям, против войны, 35% – против присутствия на территории Украины, за вывод войск и прекращение войны. Это большой скрытый протестный электорат. Только когда не будет результата, а будут новые и новые жертвы, а они каждый день колоссальные, а если потом будут еще и наши успехи на фронте, "избранный" президент будет главным виновником всех бед россиян. И тогда эта его победа будет пирровой. Во время активных наступательных операций, когда станет очевидным, что король голый, встанет вопрос относительно дальнейшей судьбы Путина и у его окружения, и у недовольных россиян, получивших колоссальные проблемы и жертвы на поле боя, которые им организовал Путин. А они сознательно на это шли. Здесь будет прозрение, хотя и запоздалое.

Но для этого нужна наша огромная работа на поле боя, тогда Путин после выборов не будет иметь шансов не только укреплять позиции, но и находиться у власти, даже если снова изберется.

Petro:Когда, по-вашему, Украина таки получит F-16? И что они изменят на фронте?

Николай Маломуж: Сегодня речь идет не только о F-16, но и о комплексных подходах к решению проблем технологического характера в ВСУ. Залужный правильно определил, что уровень технологий в войсках будет решающим для победы. Поэтому если будет небольшое количество самолетов F-16, например, 12 единиц, они практически ничего не решат, мы сможем только усилить отдельный сектор на фронте. Они помогут сохранять определённый контроль по применению врагом авиации различных типов: самолетов, вертолетов и, возможно, некоторых типов ракет. Но это секторально.

Если мы получим 60 самолетов, то это уже будет мощный блок, который будет ударным и сможет быть задействован для нанесения ударов по основным целям врага и на фронте, и на оккупированной территории, особенно на территории Крыма. Хотя, конечно, по применению по территории России будут определенные ограничения, но по ней мы будем применять собственные средства.

Поддержка в широком масштабе будет уже где-то под конец года. Сейчас более реалистичной является поэтапная передача таких средств. Будет передано несколько звеньев самолётов в первом полугодии 2024 года (не Данией – она уже заявила, что позже это сделает), также будут предоставлены ATACMS дополнительно (возможно, 50 единиц, это очень активный формат), также возможна передача других видов ракетного вооружения, например, немецких Taurus, но это также за два-три месяца, передача радиолокационных систем, которые создадут электронный щит против беспилотников и многих типов ракет. Это мощные боеприпасы разных типов и разного производства (нашего ВПК, западного образца, закупка на международных рынках). Такие предпосылки создадут реальные возможности для наших Вооруженных сил. Это даст возможность объединить усилия Запада и Украины и вместе противостоять России. Тогда шансов наступать и побеждать у России точно не будет. Это будет наша инициатива, и её надо завоевать.

Олег М.:Готова ли Украина к получению западной авиации, то есть подготовили ли мы логистическое обеспечение и инфраструктуру для обслуживания этих самолетов у нас? Имеет ли Украина возможность удерживать истребители и защищать их от российских атак?

Николай Маломуж: Прежде всего мы готовим летчиков, и этот процесс идёт активно. Подготовка продлится ещё как минимум два-три месяца. Параллельно готовятся аэродромы, инженерный склад, инфраструктура для обеспечения полётов и ремонта этих самолетов, их зашифровки и защиты. Все это делается комплексно. Не будет так, что аэродромы построили, взлетные полосы заменили, немножко улучшили систему организацию полетов, подготовили летчиков и техников, и все. Нет, этого мало. Все готовится комплексно, поэтому такая задержка.

Думаю, в ближайшие пять-семь месяцев разное количество самолетов будет предоставлено в несколько этапов. Эти самолеты будут размещены на наших аэродромах, а аэродромы будут зашифрованы и защищены. Комплексно для защиты будут действовать системы ПВО и самолеты, они будут сбивать и российские ракеты, и другие типы летательных аппаратов. Это будет мощный щит и мощный ударный потенциал, который будет действовать комплексно.

На мой взгляд, мы уже по многим параметрам близки к размещению, использованию самолетов и их защите. Но к апрелю-маю все эти мероприятия будут на стадии завершения.

Тата:Помощь Украине со стороны США сократится в 2024 году, может ли она вообще прекратиться?

Николай Маломуж: Я контактирую с демократами и республиканцами, конгрессменами и представителями различных влиятельных структур, руководителями крупных корпораций ВПК США. Все они исходят из того, что поддержка должна сохраниться, поэтому делают все, чтобы конгресс принял решение о финансировании и Украины в целом, и наших Вооруженных сил, а также предоставил нам все необходимые средства поражения. Поэтому я считаю, что февраль будет решающим для принятия соответствующих резолюций и голосований в США. А это создаст новые возможности для Украины

Постепенно мы приближаемся к консенсусу и консолидированной позиции республиканцев и демократов.

Кроме того, Евросоюз 1 февраля будет рассматривать вопрос о финансировании программ поддержки Украины.

Я думаю, что существенного уменьшения помощи Украине со стороны Запада не будет. Могут быть изменены только этапы поставок. Но в совокупности это будут те суммы, о которых уже неоднократно говорили и американцы, и европейцы.

Михаил:Что теоретически будет, если вдруг одержит победу Россия: с Украиной, Европой, Соединенными Штатами?

Николай Маломуж: Я вообще не рассматриваю сценарий, предполагающий победу России. Потому что Украина и союзники реально побеждают Россию, у нее шансов нет. Этот вариант исключен.

Если бы Россия одержала победу, это был бы коллапс для мира. Ведущие страны долго просыпаются, когда нужен ответ на угрозы, но когда встает глобальная угроза, они объединяются. Объединение мира против России не оставляет шансов на победу РФ вообще.

Vega: Насколько существенной является угроза того, что Украину принудят к переговорам с Россией, войну заморозят, но ракетные обстрелы будут продолжаться?

Николай Маломуж: Думаю, что Украина не согласится на вариант замораживания войны. Да и основные мировые игроки к этому не готовы, потому что знают: это создаст предпосылки для накопления потенциала Россией, который она сможет применить не только против Украины, но и против Запада. Это будет шанс для России, и она им воспользуется: проведет мобилизационные мероприятия, привлекая не только прямые мобилизационные ресурсы, но и наемников, задействует различные стимулирующие механизмы, насобирает людей из правоохранительных органов, Росгвардии и других, и все будет тянуть на фронт – наёмников, зэков, иностранцев.

Соглашаясь на замораживание войны, мы даём врагу возможность подготовиться. Поэтому я думаю, что такой возможности мы россиянам не подарим. Они не имеют шансов на консолидацию сил, тем более, на крупную победу.

Edmon:Разговоры о БНР – это пропагандистский трюк и элемент информационной войны, или на границе с Украиной действительно могут возникнуть такие "народные республики"? "Буферная зона" на территории РФ возможна? Вдохновляют новости о том, что в Белгороде уже начинают эвакуировать гражданское население.

Николай Маломуж: Никаких буферных зон не будет, на это не согласится ни Россия, ни Украина. Любые переходные форматы сейчас чрезвычайно проблематичны. Сегодня стоит вопрос о восстановлении международного права и освобождении территории Украины. Как раз этот базовый принцип не позволяет миру давить на Украину, заставляя ее пойти на договоренности о том, чтобы оставить оккупированные территории за Россией и создать буферные зоны.

Тем более, Москва также на это не согласится. Если Россия будет проигрывать, она будет проигрывать полностью, режим будет падать. О буферных зонах не будет даже задаваться вопросом. А если россияне еще будут держаться, то им это просто не выгодно. Они не будут создавать таких зон, потому что будут считать, что доминируют на поле боя, это для них неприемлемо.

Федоров:Есть ли основания ожидать, что в 2024 году в России может измениться внутренняя ситуация настолько, что РФ выведет свои войска из Украины? Там возможны события вроде дворцового переворота, бунта военных или чего-то такого, после чего России просто будет не до нас?

Николай Маломуж: Главным фактором, который приведет к дестабилизации в России, станут реальные провалы российских войск на фронте. Зная окружение Путина, могу сказать, что в таком случае оно восстанет против него, потому что встанет вопрос ответственности. Если будет провал, в России будут искать того, кто за это ответит. Поэтому само окружение – ряд политиков и бизнесменов высокого пошиба, а также военные и спецслужбы будут договариваться между собой, о том, как Путина отстранить от власти, выставить его виновником, который все это спровоцировал, поэтому должен отвечать. А они вроде были жертвами.

С другой стороны, будет стоять вопрос, что окружение Путина может прийти к власти и создать переходное правительство, которое обеспечит контроль над ядерным оружием, а также переходный формат во всех переговорных процессах: и по выводу российских войск из Украины, и по предоставлению нам гарантий безопасности, и по уплате репараций и т.п. Но для этого нужны реальные мощные перспективы победы на фронте и освобождения оккупированных территорий. Только тогда все увидят, что король голый. К тому времени будет продолжаться сложный процесс: будет и давлением со стороны иностранцев, будут и фронтальные бои, будет и попытка затянуть процесс, ведь Путин будет загнан в тупик. Он не хочет отвечать за все это, а потому любым способом будет держаться за власть, будет наращивать ресурсы, пытаться дезориентировать своих партнеров и союзников, убеждая в том, что он готов к масштабным боям, но фронт все разоблачит.

Нам надо готовиться к системным боям, которые обеспечат освобождение территорий. Тогда перспектив у режима Путина не будет. И весь мир тогда свободно выдохнет от того, что агрессора нет. Но нашими руками и нашими победами нужно создать основания для дестабилизации ситуации в России и устранения Путина как близким окружением, так и, возможно, способом массовых выступлений и восстания.

SirenkoM.:По вашей информации и наблюдениям, кто и какие силы в окружении Путина больше всего не хотят, чтобы он оставался у руля в России на ещё один президентский срок? И насколько активны эти люди, то есть могут ли они прибегнуть к определённым конкретным действиям, чтобы помешать сохранению текущего положения дел?

Николай Маломуж: Прежде всего это люди, которые глубоко владеют ситуацией и хорошо знают, что на самом деле происходит на поле боя и вообще в Российской Федерации. Это прежде всего представители спецслужб. Часть из них, я знаю, были против войны с самого начала, потому что понимали абсурдность этой идеи и огромные риски для России. Но они были вынуждены подчиниться режиму Путина.

Также это военные, особенно в отставке, которые писали Путину письма и протестовали против войны. Это еще один блок, который может договариваться между собой.

Кроме того, это представители крупного бизнеса, которые сегодня несут огромные потери, потому что все они в изоляции, их активы арестованы, и они превращаются в ноль. Поэтому им нужно возродить свою империю, свое состояние и финансы под какие-то договоренности с Западом, например, о том, что они будут активно участвовать во всех мероприятиях против режима, когда действительно для этого будут предпосылки.

Итак, симбиоз российских силовиков, бизнесменов и ряда политиков, которые сегодня находятся в тени, ожидая своего часа, когда Путин ослабнет, будет решать вопрос об устранении Путина, приведении к власти переходного режима в России и проводить остальные мероприятия, связанные с РФ.

Смотрите видео, в котором Николай Маломуж рассказал, сколько осталось править Путину:

Terentij:Как вы думаете, будет ли Путин править до 2030 года? Как он закончит?

Николай Маломуж: Путин начал войну, чем создал предпосылки для падения его режима – это лишь дело времени. Продолжается активная фаза войны, и она предусматривает не только сценарий замораживания, при котором Путин может ещё удержаться у власти, но и нейтрализацию агрессора и его войск Украиной и миром на поле боя, а также операционно, экономически, финансово и электорально, чтобы он не имел шансов. Поэтому протянуть до 2030 года Путину будет чрезвычайно проблематично.

Думаю, что 1,5-2 года – это максимальный потенциал Путина, но при условии, что он сумеет настолько затянуть войну. Но ближайшая перспектива – это 2024 год или начало 2025-го. Все объективные факторы, в частности, внутренние в России, на фронте в Украине и внешние, которые на Путина давят, свидетельствуют о том, что больших перспектив у него нет.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, глава Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета Офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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