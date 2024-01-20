Помощь Украине от США: Маломуж рассказал, при каких условиях она прекратится в 2024 году

Евросоюз 1 февраля будет рассматривать вопрос о финансировании программ поддержки Украины.

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Маломуж рассказал о военной помощи Украине от США / коллаж: Главред, фото: 22-я механизированная бригада, pexels, ua.depositphotos.com

На сайте Главред состоялся чат с бывшим главой Службы внешней разведки Украины, генералом армии Украины Николаем Маломужем. Общаясь с читателями, он рассказал, сократится ли помощь Украине со стороны США в 2024 году или вообще может прекратиться.

"Я контактирую с демократами и республиканцами, конгрессменами и представителями различных влиятельных структур, руководителями крупных корпораций ВПК США. Все они исходят из того, что поддержка должна сохраниться, поэтому делают все, чтобы конгресс принял решение о финансировании и Украины в целом, и наших Вооруженных сил, а также предоставил нам все необходимые средства поражения. Поэтому я считаю, что февраль будет решающим для принятия соответствующих резолюций и голосований в США. А это создаст новые возможности для Украины", - пояснил Маломуж.

Генерал армии Украины сообщил, что Украина постепенно приближается к консенсусу и консолидированной позиции республиканцев и демократов. Кроме того, Евросоюз 1 февраля будет рассматривать вопрос о финансировании программ поддержки Украины.

"Я думаю, что существенного уменьшения помощи Украине со стороны Запада не будет. Могут быть изменены только этапы поставок. Но в совокупности это будут самые те суммы, о которых уже неоднократно говорили и американцы, и европейцы", - добавил он.

Смотрите видео, в котором Николай Маломуж рассказал, сколько осталось править Путину:

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета Офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Напомним, что Байден сделал важное заявление для Украины. Президент США после встречи с американскими конгрессменами отметил, что Конгресс может принять положительное решение о помощи Украине.

В то же время в Госдепе сообщили, что США не будут оказывать военную помощь Украине на уровне 2022-23 годов. Они стремятся помочь нашей стране построить собственную военно-промышленную базу, чтобы страна могла самостоятельно производить вооружение.

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