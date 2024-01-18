Военная помощь от США: Байден сделал важное заявление для Украины

Президент США Джо Байден после встречи с американскими конгрессменами отметил, что Конгресс может принять положительное решение о помощи Украине.

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Байден высказался относительно решения Конгресса о помощи Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден считает, что в Конгрессе есть большинство, которое примет положительное решение о финансировании военной помощи для Украины. Однако он не исключает "катастрофического" сценария. Об этом сообщает "Голос Америки".

Американский лидер сделал соответствующее заявление во время ответа на вопрос журналистов о своих ожиданиях относительно одобрения финансовой и военной поддержки Украины от Соединенных Штатов после вчерашней встречи с членами Конгресса,

"Я считаю, что большинство членов Конгресса поддерживает помощь Украине", - сказал Байден. видео дня

В то же время он высказался о возможности неудачи во время голосования по утверждению соответствующего пакета помощи.

"Вопрос - сможет ли незначительное меньшинство заблокировать ее, что было бы катастрофой", - отметил Байден.

Помощь США для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Джо Байден встретился с руководителями Конгресса и членами комитетов Палаты представителей для обсуждения потребности в оказании помощи Украине.

В январе координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США не могут продолжать оказывать военную помощь Украине до тех пор, пока Конгресс не утвердит дополнительное финансирование.

Представитель Государственного департамента Мэтью Миллер заявил, что США планируют уменьшить объем военной помощи Украине, поскольку стремятся помочь Украине построить собственную военно-промышленную базу.

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