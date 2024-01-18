У Путина еще 2,5 месяца для "победы", РФ нацелена на конкретные города - Маломуж

У россиян могут быть небольшие тактические успехи на фронте, но ситуацию это не изменит.

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РФ снова активизировалась по всему фронту / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Командование объединенных сил ВСУ

Какие бы цели не ставил кремлевский диктатор Владимир Путин, он их не добьется до "президентских выборов" в России, отметил во время чата на Главреде генерал армии Украины Николай Маломуж.

Маломуж, в частности, заметил, что РФ до сих пор не удалось захватить ни Купянск, ни Авдееву, ни продвинуться возле Бахмута.

"До выборов остается уже 2,5 месяца, но существенно уж точно ничего не изменится. Попытки продвинуться и отчитаться на выборах, что он чего-то достиг, не удастся - достижений до марта в России не будет. видео дня

Поэтому я думаю, что этот формат провалится, за исключением разве что тактических движений, но они не будут иметь глобального значения", - высказался Маломуж.

При этом сами россияне уже четко ориентируются в происходящем, даже если всё будет сфальсифицировано, и Путин в который раз станет президентом, уверен генерал.

"70% россиян, уже даже по их исследованиям, против войны, 35% - против присутствия на территории Украины, за вывод войск и прекращение войны. Это большой скрытый протестный электорат", - объяснил он.

Только когда не будет результата, а будут новые и новые жертвы, а они каждый день колоссальные, а если потом будут еще и наши успехи на фронте, "избранный" президент будет главным виновником всех бед россиян, отметил военный.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Враг изменил тактику и начал наступление по всему фронту. В ВСУ отметили значительный рост активности российских оккупантов на Лимано-Купянском направлении.

По словам спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, только на Авдеевском направлении россияне собрали 160 тысяч солдат.

Вместе с тем, защитники расширили плацдарм на Левобережье Днепра. Хотя оккупанты не прекращают активную аэроразведку, продолжают давить артиллерийскими обстрелами, применяют ударные дроны разных типов

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