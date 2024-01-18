Россияне собрали 160 тысяч солдат: в ВСУ оценили вероятность окружения Авдеевки

В ВСУ отметили, что российские войска снова начали активно применять бронетехнику для прорыва обороны украинской армии на Авдеевском направлении.

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Россияне начали наступление с применением большого количества техники / Коллаж Главред, фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Самые активные боевые действия сейчас происходят в районе Авдеевки. Российские оккупационные войска снова активно используют бронетехнику для поддержки и высадки пехоты, но на данный момент они не способны окружить Авдеевку. Об этом эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

"Обычно это 2 танка и несколько БТРов, БМП на которых размещается пехота. Почти всегда танки уничтожаются, очень редко они могут отходить, а БТР и БМП высаживают пехоту и сами пытаются убежать", - рассказал Штупун.

Он добавил, что за последние три дня враг потерял всего 41 единицу бронетехники на Таврическом направлении, включая 17 танков. Оккупанты продолжают осуществлять авиаудары, количество которых за последнюю неделю не уменьшалось ниже 20 в сутки, со вчерашнего дня зафиксирован 41 случай, а сегодня уже были случаи применения управляемых авиационных бомб (КАБ) в районе Авдеевки.

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Спикер также указывает на то, что враг активно использует крупнокалиберную артиллерию и средства радиоэлектронной борьбы против наших беспилотников. Сейчас враг не способен окружить Авдеевку, однако он продолжает пытаться это сделать.

Он отметил, что враг и дальше хочет окружить Авдеевку.

"Прогнозов не хочу давать, но пока у него ничего не получается", - отметил Штупун.

Также Александр Штупун сообщил, что сейчас на Авдеевском направлении находится около 40 тысяч вражеских войск, а всего на Таврическом направлении - более 160 тысяч российских военных.

Он также отметил, что за последнюю неделю очень мало российских военных сдавались в плен. Кроме того, он добавил, что бывают случаи, когда оккупанты сами себя пристреливают.

"Когда в тебе, извините, 10 дырок от наших боеприпасов, то, как правило, они, чтобы не терпеть боль, стреляются", - рассказал Шуптун.

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