Враг изменил тактику и начал наступление по всему фронту: в ВСУ назвали направление

В ВСУ отметили значительный рост активности российских оккупантов на Лимано-Купянском направлении.

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Российские войска увеличили активность по всему фронту / Коллаж Главред, фото: mil.ru, 22 отдельная механизированная бригада

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" оккупационные войска России активизировались, они начали наступательные операции по всей линии фронта. В то же время, силы обороны Украины продолжают держать оборону на этом направлении и по возможности переходят в контрнаступление. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

"Видим, что по всей линии фронта в ОСУВ "Хортица" враг активизировался, враг наступает. Наши защитники в активной обороне, дают отпор и при возможности переходят к атакующим действиям, улучшают тактическое положение, берут пленных", - указывает Владимир Фитьо.

Он отметил, что пока оккупационным войскам не удается достичь значительных успехов.

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Кроме того, он добавил, что в течение последних суток на этом направлении боевых действий украинские силы отбили 27 атак врага. По его словам, российские войска совершили четыре авиационных удара и использовали 54 дрона-камикадзе.

"Такое большое количество БПЛА не свойственно для этого участка фронта, где за сутки оккупанты запускают преимущественно до 30 дронов", - подчеркнул Владимир Фитьо.

Он сообщил, что в течение суток Вооруженные силы Украины на Лимано-Купянском направлении уничтожили 196 оккупантов, 79 единиц военной техники, включая 6 танков, 10 боевых машин пехоты и 2 бронетранспортера.

"Такое количество уничтоженной техники свидетельствует о том, что оккупанты ее активно используют для поддержки своего наступления. Однако наши защитники успешно ее уничтожают", - отметил Фитьо.

Боевые действия на Купянском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты пытаются снова захватить Купянск-Узловой в Купянском районе Харьковской области. Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что есть возможность повторной попытки наступления на Харьков.

Журналист Bild Юлиан Репке, ссылаясь на свои источники в разведке Германии, сообщил, что российские войска до конца 2026 года "хотят" захватить Запорожье, Днепр и Харьков. Он также отметил, что до конца 2024 года российские войска "намерены" выйти на реку Оскол в Харьковской области и продолжить наступление на восток.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ответил на вопрос об угрозах захвата Харькова, Днепра и Запорожья, отметив, что такая аналитическая информация не является его компетенцией. Он отметил, что над этими вопросами работают другие лица.

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