Распад России начнется в ближайшее время: Данилов рассказал, откуда все пойдет

Западу следует готовиться к фрагментации России. Процесс развернется уже в ближайшее время, события в Башкортостане – только начало. Сейчас происходят интересные процессы и в Ичкерии, Дагестане и Татарстане. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Как сообщает LIGA.net, он рассказал о том, что события в Башкирии – начало фрагментации России. Речь идет об отдельном народе, который к россиянам никакого отношения не имеет.
"Запад должен готовиться к фрагментации России, которая будет обязательно. То, что мы сегодня видим, — это только начало этого большого процесса, который на России обязательно будет разворачиваться в ближайшее время", - считает Данилов.видео дня
Также Алексей Данилов подчеркнул, что сейчас в Башкортостане, Чеченской республике Ичкерии, Татарстане и Дагестане начинается большое количество разных процессов.
Напомним, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун ранее оценил сценарий распада России. Как полагает аналитик, Якутия, Татарстан, Башкортостан или Северный Кавказ вмиг могут объявить о свое суверенитете. Тогда произойдет распад РФ.
По мнению военного эксперта Романа Свитана, распад России возможен только в том случае, если сами республики объявят свой суверенитет. При таком сценарии может произойти развал государства по аналогии с СССР.
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