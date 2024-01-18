Распад России начнется в ближайшее время: Данилов рассказал, откуда все пойдет

События в Башкортостане – это только начало, башкиры являются отдельным народом, который не имеет никакого отношения к россиянам, сказал Алексей Данилов.

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Распад России будет обязательно, и Запад должен к этому готовиться - Данилов / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Западу следует готовиться к фрагментации России. Процесс развернется уже в ближайшее время, события в Башкортостане – только начало. Сейчас происходят интересные процессы и в Ичкерии, Дагестане и Татарстане. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Как сообщает LIGA.net, он рассказал о том, что события в Башкирии – начало фрагментации России. Речь идет об отдельном народе, который к россиянам никакого отношения не имеет.

"Запад должен готовиться к фрагментации России, которая будет обязательно. То, что мы сегодня видим, — это только начало этого большого процесса, который на России обязательно будет разворачиваться в ближайшее время", - считает Данилов. видео дня

Также Алексей Данилов подчеркнул, что сейчас в Башкортостане, Чеченской республике Ичкерии, Татарстане и Дагестане начинается большое количество разных процессов.

Напомним, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун ранее оценил сценарий распада России. Как полагает аналитик, Якутия, Татарстан, Башкортостан или Северный Кавказ вмиг могут объявить о свое суверенитете. Тогда произойдет распад РФ.

По мнению военного эксперта Романа Свитана, распад России возможен только в том случае, если сами республики объявят свой суверенитет. При таком сценарии может произойти развал государства по аналогии с СССР.

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