Венгрию могут лишить права голоса в Совете ЕС

Сегодня, 18 января, Европейский парламент проголосовал за резолюцию про осуждение "умышленных, постоянных и систематических усилий правительства Венгрии подорвать основополагающие ценности ЕС". Об этом сообщает Радио Свобода.
За соответсвующую резолюцию проголосовали 345 евродепутатов, 104 проголосовали "против" и 29 удержались от ответа.
В одобреном документе Европерламент высказал "серьезную обеспокоенность о дальнейшей эрозии демокартии, верховенства права и основных прав Венгрии".
Парламент Европейского Союза призвал Европейский Совет (всех лидеров стран-членов ЕС) определить, нарушала ли Венгрия ценности Союза, согласно ст. 7.2 Договора про ЕС. Данная статья, к слову, предусматривает паузу в некоторых правах, включая право голоса в Совете ЕС.
Однако при этом, чтобы активировать такую процедуру, необходимо единогласное решение 26 лидеров стран-членов ЕС.
Помимо прочего, евродепутаты также высказали осуждение в сторону действий премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который заблокировал пересмотр долгосрочного бюджета Европейского Союза, содержащий пакет помощи для Украины. По словам депутатов, он сделал это "с определенным неуважением и нарушением стратегических интересов ЕС и принципа искреннего сотрудничества". По их мнению, Евросоюз не должен поддаваться манипуляциям Венгрии.
Поведение Венгрии в ЕС
Напомним, Венгерское правительство не отказалось от своей идеи блокировать саммит лидеров стран ЕС, который бы открыл Киеву дверь к дальнейшей евроинтеграции. Как писал журналист Рикард Йозвяк, уже состоялось первое заседание по подготовке к саммиту, и Венгрия "предсказуемо против всего, что касается поддержки Украины".
Также, Венгрия выдвинула новое условие, которое может решить вопрос о финансовой поддержке Украины со стороны Европейского Союза. Венгерское правительство предложило, чтобы финансирование пересматривалось ежегодно и указывалось в соответствующем решении Европейского совета.
Помимо прочего, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал отделить от бюджета ЕС финансовую помощь Украине. Он отметил, что любой финансовый инструмент для Украины должен быть отдельным от бюджета ЕС.
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