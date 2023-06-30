Европарламент хочет начать переговоры по членству Украины в ЕС в декабре – Politico

Усилия Украины по проведению реформ были экстраординарными, особенно во время войны, заявила Роберта Мецола.

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Роберта Мецола заявила, что Европарламент должен выполнить свои обещания / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Председатель Европейского парламента Роберта Мецола призвала Европейский Союз открыть серьезные переговоры относительно заявки Украины на членство. Они должны состояться в середине декабря этого года. Об этом Мецола сообщила журналистам после участия в саммите глав государств и правительств ЕС, пишет Politico.

"Мы должны выполнить наши обещания по открытию переговоров. Усилия Украины по проведению реформ были экстраординарными, особенно во время войны. Если критерии реформ были в достаточной степени выполнены, мы должны ответить", – подчеркнула Мецола.

"И я сохраняю оптимизм, что эта цель может быть достигнута в этом году", – сказала Мецола.

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Мецола является одним из тех деятелей ЕС, которые откровенно поддерживают стремление Украины стать 28-м членом блока. Она дважды посетила нашу страну после начала полномасштабного вторжения, а также в течение нескольких месяцев настаивала на том, чтобы переговоры о вступлении Украины в ЕС начались в этом году, но пока не предложила конкретного момента для этого.

Членство Украины в Евросоюзе

17 июня 2022 года Европейская комиссия вынесла рекомендацию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата для вступления в Евросоюз. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен официально сделала заявление о том, что Киев выполнил уже 80% требований ЕС.

23 июня Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском союзе. Кроме Украины, ЕП поддержал предоставление этого статуса также соседней Молдове.

2 февраля в Киеве состоялось историческое совместное заседание с представителями Еврокомиссии и членами украинского правительства. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала Украину "сердцем Европы, в котором исповедуются ценности ЕС". Она акцентировала внимание на том, что флаг Украины обязательно будет развиваться в штаб-квартире Еврокомиссии.

В мае 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что война, которую путинская Россия развязала против Украины, закончится тем, что украинское государство станет полноправным членом Европейского союза.

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