Орбан хочет отделить финансовую помощь Украине от бюджета ЕС: чем это грозит

Орбан считает, что любой финансовый инструмент для Украины должен быть отдельным от бюджета ЕС.

https://glavred.info/politics/orban-hoche-vidokremiti-finansovu-dopomogu-ukrajini-vid-byudzhetu-yes-10533794.html Ссылка скопирована

Орбан хочет заблокировать помощь ЕС для Украины / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот: видео

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал отделить от бюджета ЕС финансовую помощь Украине.

"Если мы хотим помочь Украине, мы должны сделать это таким образом, чтобы не нанести ущерб бюджету ЕС", - сказал Орбан, передает Reuters.

Он отметил, что любой финансовый инструмент для Украины должен быть отдельным от бюджета ЕС. Такое предложение по созданию механизма финансовой поддержки для Украины основывается на распределении помощи на основе валового национального дохода (ВНД).

видео дня

"Если Брюссель это примет, то будет помощь Украине, вне бюджета. Если нет, то я с грустью остановлю этот процесс", - добавил премьер Венгрии.

В то же время Орбан подтвердил, что его страна против выделения макрофинансовой помощи от ЕС Украине размером €50 млрд.

"Отдавать 50 млрд евро из бюджета ЕС на четыре года вперед - это нарушение суверенитета и национальных интересов ЕС. Мы даже не знаем, что будет через четверть года", - сказал он.

Напомним, что Орбан против вступления Украины в ЕС из-за страха потерять европейские деньги. Премьер Венгрии заявил, что вступление Украины в Европейский союз приведет к уменьшению дотаций для Венгрии.

Орбан будет блокировать помощь Украине, но у ЕС есть план "Б". В ход пойдет резервный вариант, согласно которому государства-члены ЕС направят Киеву деньги вне бюджетного процесса ЕС.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.