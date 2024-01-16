УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"РФ готовит десант для высадки в тылу ВСУ": в СНБО спрогнозировали сценарий

Юлия Закрепа
16 января 2024, 16:55
Даже высадка десанта в Гостомеле в феврале 2022-го провалилась, а сегодня Украина значительно усилила ПВО.
'РФ готовит десант для высадки в тылу ВСУ': в СНБО спрогнозировали сценарий
В СНБО отреагировали на наступление РФ / коллаж: Главред, фото: ОПУ, Минобороны РФ

Центр противодействия дезинформации при СНБО отреагировал на информацию американских аналитиков о том, что россияне готовят операции, похожие на высадку десанта в Гостомеле в начале широкомасштабного вторжения.

Россия не имеет резервов для наступления на Харьков, а "Гостомельский сценарий" также маловероятен, говорит лейтенант Сил обороны, заместитель руководителя ГПД Андрей Коваленко.

"ВСУ имеют вооружения, которые способны оперативно уничтожать любые вертолеты и самолеты. Например, операция по уничтожению самолета А-50 над Азовским морем является ярким подтверждением. До этого были и другие сбития российских самолетов и вертолетов", - говорят в ЦПД.

видео дня

В Центре отмечают, что даже высадка десанта в Гостомеле в феврале 2022-го провалилась, а сегодня Украина значительно усилила ПВО.

"Вероятнее всего, российская ИПсО на эту тему будет усиливаться. Доверяйте только верифицированным источникам информации", - призывают в ГПД.

Напомним, что аналитики Института исследования войны сообщают, что россияне готовятся высадить десантные бригады в украинском тылу. ISW ранее наблюдал за случаями формирования разведывательно-штурмовых бригад в составе общевойсковых формирований.

Военный эксперт Александр Мусиенко оценил угрозу для Киева высадки российского десанта в тылу ВСУ. В случае высадки десанта в тылу Сил обороны Украины на любом из направлений, будут уничтожены и вертолеты и личный состав десанта.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине РНБО ИПсО Десантно-штурмовые войска новости Украины
Реклама

Главное за день

"Запад стоит перед выбором": у Зеленского предупредили о рисках проигрыша в войне

"Запад стоит перед выбором": у Зеленского предупредили о рисках проигрыша в войне

17:42 Украина
"РФ готовит десант для высадки в тылу ВСУ": в СНБО спрогнозировали сценарий

"РФ готовит десант для высадки в тылу ВСУ": в СНБО спрогнозировали сценарий

16:55 Украина
"Путин, его дети и внуки не будут спокойно отдыхать": жесткое заявление Зеленского

"Путин, его дети и внуки не будут спокойно отдыхать": жесткое заявление Зеленского

16:48 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:00

Доктор Габорец назвал 7 симптомов того, что у вас повышенное давление

17:42

"Запад стоит перед выбором": у Зеленского предупредили о рисках проигрыша в войне

17:35

Сотни артобстрелов и интенсивные атаки: тяжелая ситуация на Таврическом направлении

17:34

Этого боялись все: врач раскрыла детали, что будет, если намочить Манту

17:30

Meest China начала доставку посылок из Японии новости компании

К выборам Путина Россия попытается захватить два города – Роман СвитанК выборам Путина Россия попытается захватить два города – Роман Свитан
16:55

"РФ готовит десант для высадки в тылу ВСУ": в СНБО спрогнозировали сценарий

16:48

"Путин, его дети и внуки не будут спокойно отдыхать": жесткое заявление Зеленского

16:45

Стратегия на будущее: Петр Олещук - о результатах форума в Давосе для УкраиныЭксклюзив

16:25

Вкус поразит всех: как засолить скумбрию в домашних условияхВидео

Реклама
16:22

Онкобольная звезда "Беверли Хиллз" удивила своей последней волей

16:15

В Украине исторического рекорда достигла цена на важный подукт: что будет дальше

16:03

Сравнил Путина с животным: Зеленский выступил на саммите в Давосе - ключевые тезисы

16:02

Зеленскому передали послание от Байдена: в США сделали знаковое заявление – СМИ

15:53

Новым собственником бренда минеральных вод VODA UA стал Андрей Матюха новости компании

15:48

Выехал на встречку: в ДТП в Польше погибла 4-летняя украинка, которая с мамой сбежала от войны

15:45

"Им нужны мужчины": Депутат ЕП призвал вернуть в Украину 800 тысяч мужчин

15:36

Россияне начали наступление с применением техники: в ВСУ назвали направление удара

15:25

Пришла в ярость: стало известно, как королева отреагировала на имя дочки Меган Маркл и принца Гарри

15:01

"Мы с Путиным прекрасно ладим": Трамп снова пообещал "быстро" закончить войну в Украине

15:00

Рада приняла законопроект о цифровизации армии Украины: что изменится

Реклама
14:28

Нужно найти зебру среди жирафов за 7 секунд: загадка, которую разгадает не каждый

14:04

Киркорову перестали продавать брендовые вещи за границей из-за поддержки террористического режимаВидео

13:57

Били за то, что высокий, потерял 45 кг: Из плена вернули чемпиона Украины по баскетболу 3х3

13:49

"Это не конец, но протест приостановлен": поляки прекратят блокаду границы с Украиной

13:45

Психбольница, жуткие порезы, кома: из-за чего Тышкевич попала в реанимацию

13:26

Уберите оттуда сковородки и кастрюли: как правильно использовать ящик под духовкой

13:23

Боевые действия на юге и востоке: в Британской разведке назвали главную цель России

12:53

Россия стягивает войска и технику под Бахмут: майор рассказал о ситуации на линии фронта

12:47

Что делать если, банкомат "съел" карту: 5 главных шагов

12:32

В двух общинах Харьковщины объявили полную эвакуацию: что известно

12:32

Собрали 460 тысяч солдат: россияне готовят наступление на стратегический город

12:26

В Укрэнерго рассказали, грозит ли Украине блэкаут этой зимой

11:59

Стоит копейки: самое лучшее средство для очистки сковородки от нагараВидео

11:55

Трамп с ошеломляющим результатом выиграл первые праймериз: кто вышел из гонки

11:53

Китайский гороскоп на 17 января 2024: Коню - суета, Обезьяне - новое начало

11:46

Нужно найти рыбу среди кошек: веселая головоломка для людей с орлиным зрением

11:40

"Пью, гуляю": Потап дерзко прокомментировал свои "зашквары"

11:32

Президент Украины встретился в Давосе с генеральным секретарем НАТОФото

11:13

Резко усилится мороз: синоптики назвали самый холодный день на этой неделе

11:05

Потери достигают 70%: в ВСУ рассказали о боях на левом берегу Днепра

Реклама
10:58

Изменит ли потеря РФ самолета А-50 расстановку сил в небе: в ВСУ дали ответ

10:54

Оккупанты могут ударить ракетами с моря: в ВСУ предупредили украинцев об угрозе

10:52

Невероятно быстрый мясной пирог из лаваша от Татьяны Литвиновой за 10 минут

10:46

Россиян постигла неудача: Лисогор назвал новое направление штурмов врага

10:24

Украинский музыкант потерял 5-летнего сына, который несколько дней пролежал в коме

10:19

Церковный праздник 17 января: не берите в руки нож

10:18

"Путин потерпит крах раньше": Ходжес оценил, сможет ли РФ вести войну еще пять лет

10:13

Будут катастрофические последствия: боец ВСУ рассказал о ситуации на Горловском направлении

09:44

"Путину не придется проводить мобилизацию": эксперт описал состояние армии оккупантовВидео

09:41

Возможна ли война НАТО и РФ: в ISW оценили вероятность прямой конфронтации

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять