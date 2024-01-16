'РФ готовит десант для высадки в тылу ВСУ': в СНБО спрогнозировали сценарий

Даже высадка десанта в Гостомеле в феврале 2022-го провалилась, а сегодня Украина значительно усилила ПВО.

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В СНБО отреагировали на наступление РФ / коллаж: Главред, фото: ОПУ, Минобороны РФ

Центр противодействия дезинформации при СНБО отреагировал на информацию американских аналитиков о том, что россияне готовят операции, похожие на высадку десанта в Гостомеле в начале широкомасштабного вторжения.

Россия не имеет резервов для наступления на Харьков, а "Гостомельский сценарий" также маловероятен, говорит лейтенант Сил обороны, заместитель руководителя ГПД Андрей Коваленко.

"ВСУ имеют вооружения, которые способны оперативно уничтожать любые вертолеты и самолеты. Например, операция по уничтожению самолета А-50 над Азовским морем является ярким подтверждением. До этого были и другие сбития российских самолетов и вертолетов", - говорят в ЦПД. видео дня

В Центре отмечают, что даже высадка десанта в Гостомеле в феврале 2022-го провалилась, а сегодня Украина значительно усилила ПВО.

"Вероятнее всего, российская ИПсО на эту тему будет усиливаться. Доверяйте только верифицированным источникам информации", - призывают в ГПД.

Напомним, что аналитики Института исследования войны сообщают, что россияне готовятся высадить десантные бригады в украинском тылу. ISW ранее наблюдал за случаями формирования разведывательно-штурмовых бригад в составе общевойсковых формирований.

Военный эксперт Александр Мусиенко оценил угрозу для Киева высадки российского десанта в тылу ВСУ. В случае высадки десанта в тылу Сил обороны Украины на любом из направлений, будут уничтожены и вертолеты и личный состав десанта.

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