Россия стягивает войска и технику под Бахмут: майор рассказал о ситуации на линии фронта

Все эти заявления о массированных наступательных действиях не имеют под собой военной основы, считает эксперт.

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Россия стягивает технику и армию / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Скриншот: deepstatemap

Майор запаса НГУ Алексей Гетман сообщил, что россияне могут ежемесячно поставлять на всю линию фронта 70-75 танков.

"Существенно прорваться на отдельных участках фронта россияне сегодня не могут. Впрочем, мощно давить они все же способны. К примеру, под Бахмутом россияне сосредоточили более 80 тыс. личного состава и продолжают усиливать группировку. На других участках фронта они тоже накапливают живую силу. Однако технику они берегут лучше и стараются не сосредотачивать в одном месте большого количества техники. К тому же тех же танков они могут поставлять только 75 единиц в месяц", - рассказал Гетман в эфире телеканала "Еспресо".

По словам гетмана, россияне изо всех сил пытаются показать какие-то победные результаты к выборам президента в марте. Все эти заявления о массированных наступательных действиях не имеют под собой военной основы.

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"Это больше политические заявления. Ведь все мы знаем, что в марте в России пройдут президентские выборы. Поэтому им нужен хоть какой-то победный результат показать до этих выборов. Или же, если не удастся что-то захватить, то хотя бы придумать какую-то победу для российского населения", - добавил он.

Ситуация на фронте: РФ готовит наступление

Напомним, что в двух общинах Харьковщины объявили полную эвакуацию. Полную эвакуацию проводят из-за ухудшения ситуации безопасности в Купянском районе. Сейчас в этих населенных пунктах находится 3043 человек, из них 279 - дети.

Россияне готовят масштабное наступление в феврале. Александр Коваленко заявил, что масштабная и отчаянная новая волна наступления противника на определенных участках фронта может произойти на Авдеевском направлении уже в ближайшее время.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак раскрыл, где россияне готовят наступление. Российские захватчики пытаются сделать все, чтобы одержать хотя бы маленькую победу. Очень жарко на всей восточной линии фронта.

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